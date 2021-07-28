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Супер-фарт и супер-удача: астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для Льва на август 2021

Влад Росс

Астролог

28 июля 2021, 11:38

Лев станет главным счастливчиком августа.

Гороскоп на август 2021 от Влада Росса точно порадует Льва
Астролог Влад Росс предсказал Льву в августе 2021 несказанный успех / Анастасия Олейникова для Главреда

В августе 2021-го Лев окажется на высоте, и его ждёт удача в любом начинании. Представители этого знака Зодиака в названный период будут полны сил, обаяния и вполне уверены в себе.

Успех в этом месяце вероятен в самых разных жизненных сферах Льва, однако концентрация внимания на каком-то определенном направлении способна существенно усилить возможный благоприятный результат.

При этом следует иметь в виду, что умение преподнести себя и свои идеи в августе 2021-го для Льва станет очень важным и будет иметь огромное значение. Чем более привлекателен и убедителен будет Лев, тем большей поддержкой он будет пользоваться у руководства, партнёров и окружающих людей.

Потому Льву крайне важно будет определиться со своим имиджем в этом месяце. Так, к примеру, женщины могут сменить цвет волос, мужчины – отрастить бородку, т.е. резко изменить свой внешний вид. Благоприятным будет начало занятий в спортзале и сброс лишнего веса.

В последнем месяце лета в области деловых интересов у Льва будет наблюдаться усиление активности. Ему предстоит решать ряд вполне конкретных задач. Причём выполнением только руководящей функции отделаться уже не удастся – придётся продемонстрировать все свои возможности недюжинного интеллекта и практические навыки "охотника".

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В середине месяца будет ощущаться нехватка материальных средств. Вероятнее всего, Льва будет беспокоить область финансовых поступлений, поскольку возможны задержки и препятствия. Не исключены также и незапланированные расходы. Вплоть до того, что август может стать месяцем банкротства для Льва, если он слишком погрузится в шопоголизм. Это увлечение будет очень опасно для Льва в этом месяце.

В любом случае, восстановить благоприятное положение дел Лев сможет в конце месяца, когда его будет ждать супер-удача и супер-фарт. Благодаря изменениям планетарных аспектов придёт влияние энергий, способствующих стяжанию дополнительных ресурсов.

Ко всему прочему, в это время Лев получит доступ к информации, которая сделает бесспорным его финансовый успех.

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Личная жизнь Льва в этот период будет носить неустойчивый и взрывной характер. Вероятны приступы уныния как следствие неких упущенных в прошлом возможностей. Ради своих романтических увлечений в этот период Лев может пойти на некоторые ограничения личной свободы, что особой пользы представителям этого знака Зодиака не принесёт. Впрочем, избежать трудностей, терзаний и необдуманных поступков Льву не удастся. Лучшей линией поведения в это время будет принятие всего в таком виде, в каком его посылает судьба.

Возможен курортный роман, но вследствие окажется, что это была лишь проверка чувств. Лев сам поймёт, что неустойчивость августовского эмоционального фона только закалила его, сделала мудрее и выносливее. В конечном итоге и здесь Лев окажется победителем, обзаведется бесценным опытом и переживут незабываемые мгновения жизни.

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