Таро-прогноз на полнолуние 24 апреля 2024: Овнам - триумф, Близнецам - выбор, Львам - покой

Таролог Анжела Перл рассказала, как полная Луна 24 апреля повлияет на все 12 знаков зодиака.

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Полнолуние 24 апреля и его влияние на 12 знаков зодиака - прогноз от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

В среду, 24 апреля, в 01:49 по киевскому времени состоится полнолуние в Скорпионе - это знак стихии воды, который больше всего связан с эмоциональной сферой человека и тайнами подсознания. Детальный Таро-прогноз для всех знаков зодиака озвучила таролог Анжела Перл.

"Скорпион - очень глубокий знак. Откроется что-то очень эмоциональное, что-то, что вас заденет. Но иногда необходимо вытащить что-то на поверхность, чтобы освободиться и поставить точку", - сказала специалист.

По ее словам, действие полнолуния будет ощущаться в течение двух недель.

Гороскоп Таро Овен

Карта Солнце

Вас ждет триумф, успех, радость, празднование.

Овны получат прибыль и успех в финансовых делах. Также эта карта говорит о хорошем здоровье.

Гороскоп Таро Телец

Карта Королева мечей

Вы будете ясно мыслить. Возможно Тельцы обратятся к специалисту, который работает с документами, цифрами. Этот человек - профессионал своего дела. Также это может быть врач.

Этот человек поможет Тельцам начать все с нуля или на новом месте.

Гороскоп Таро Близнецы

Карта 7 кубков

Перед вами будет стоять проблема выбора. Необходимо от чего-то отказаться и принять решение.

Близнецам нужно будет определяться, что для них имеет большее значение.

Гороскоп Таро Рак

Карта Мир

Карта говорит о свободе и признании заслуг. Вы завершите какой-то цикл и перейдете на новый уровень.

Не исключено, что вы отправитесь в путешествие.

Гороскоп Таро Лев

Карта Отшельник

Львы отправятся в изолированное место, в санаторий, ретрит. Чтоит обратить внимание на свое здоровье и сдать анализы.

Это карта успокоения. Захочется побыть наедине с собой.

Гороскоп Таро Дева

Карта Луна

Завершается процесс, но все продвигается медленно. Девы могут получить новость от матери.

Полнолуние также принесет Девам везение - вы получите небольшой подарок.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро Весы

Карта 7 мечей

Вам не хочется находится в каком-то месте. Возможно вы решите уйти с работы или бросить учебу, переехать. Какой-то процесс завершится, свидетельствует Таро-прогноз.

Гороскоп Таро Скорпион

Карта 3 кубков

Вы получите радостную новость. Желание исполнится. Скорпионам будет, что отпраздновать.

Скорпионы начнут проект с группой людей.

Гороскоп Таро Стрелец

Карта 8 жезлов

События будут развиваться быстро. То, что ненужно, уйдет. Важные вопросы разрешатся. Вы будете много ездить, получать посылки, документы.

Гороскоп Таро Козерог

Карта Рыцарь кубков

Очень хорошая карта для творчества. Свободные девушки-Козероги встретят своего принца на белом коне. Он очень хорош для романтики и любви, но не для бизнес-отношений, предупредила таролог. Этот человек может не сдержать слово.

Гороскоп Таро Водолей

Карта 6 мечей

Водолеев ждет продвижение. Вы отправляетесь к лучшим берегам. Черная полоса заканчивается и свет в тоннеле уже виден. Если вас что-то то не устраивало, то ситуация поменяется к лучшему.

Гороскоп Таро Рыбы

Карта Император

Мужчина с опытом, у которого есть план, поможет Рыбам. Это может быть отец, начальник, врач, архитектор, финансист. Он подскажет вам, в каком направлении двигаться, и окажет финансовую поддержку.

Смотрите видео - Таро-прогноз Анжелы Перл на полнолуние 24 апреля 2024:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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