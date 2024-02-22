Таро-прогноз на полнолуние 24 февраля 2024: Тельцам - удача, Девам - любовь, Весам - переезд

Таролог Анжела Перл рассказала, как полная Луна 24 февраля повлияет на все 12 знаков зодиака.

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Полнолуние 24 февраля и его влияние на 12 знаков зодиака - прогноз от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Полнолуние 24 февраля 2024 пройдет в знаке Девы. Три дня до и три дня после полнолуния будут очень эмоциональными. Его влияние можно будет почувствовать в течение двух недель - до 9 марта.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.

Гороскоп Таро Овен

Карта 9 жезлов, 10 пентаклей

Овнов ждет "сражение" с ежедневными, рутинными задачами. Вы находитесь в стрессе от количества дел. Стоит выделить самое важное и главное и сфокусироваться на этом.

Вы получите прибыль, хороший доход, поддержку от родителей. Может состояться сделка покупки/продажи недвижимости.

Гороскоп Таро Телец

Карта Паж жезлов, Солнце

Начало нового проекта, работы. Процесс находится на начальном этапе. Вам может не хватать знаний и навыков.

Также эта карта символизирует детей и студентов.

Возможно вы будете планировать путешествие. Вас ждет праздник, встреча с друзьями, хорошие новости. Во всех сферах будет удача и прибыль.

Гороскоп Таро Близнецы

Карта 10 кубков, 4 пентаклей

Близнецы будут в кругу семьи. Вас ждет прибыль, радостные новости, результат, который вас порадует.

Вы можете инвестировать деньги. Полнолуние покажет, куда лучше вложить свои финансы. В любом случае материальное положение очень хорошее.

У Близнецов появится ощущение стабильности и безопасности.

Гороскоп Таро Рак

Карта Башня, Император

В последний момент могут поменяться планы. Что-то рушится и нужно начинать заново.

Человек, обладающий силой, властью и мудростью, даст Ракам новое направление, примет решение, даст совет.

Гороскоп Таро Лев

Карта Жрица, Рыцарь мечей

Слушайте свой внутренний голос, посоветовала таролог. Вы знаете, как нужно поступить - для этого просто нужно слушать интуицию. Кто-то даст вам ответ на вопрос, который волнует.

Состоится поездка, путешествие. У вас появится идея, как зарабатывать деньги. В делах - продвижение.

Гороскоп Таро Дева

Карта Мир, Император, Влюбленные

Дев ждет свобода, освобождение, завершение ситуации. Статус поменяется, вы перейдете на новый уровень. Благодаря заслугам и репутации вы достигнете чего-то.

Человек (Овен по гороскопу) сыграет роль в жизни Дев. Он поможет и даст совет.

Также Львов ждет романтическое знакомство и отношения. В бизнесе - удачное сотрудничество. Также вы узнаете, как к вам относятся другие люди.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро Весы

Карта Мир, 8 пентаклей

Вы наконец-то завершите какой-то цикл своей жизни, прошлое больше не имеет над вами власти. Весы избавятся от вредной привычки. Не исключено, что закончатся отношения. Возможен переезд, эмиграция.

Финансовое положение стабильное. Вы будет учиться мастерству, получать новые знания.

Гороскоп Таро Скорпион

Карта 3 пентаклей, 9 мечей

Скорпионы начнут новый проект, будут работать в коллективе. Возможно вы будете организовывать конференцию. Вы получите знания, которые сможете монетизировать.

Что-то не дает спать и вызывает беспокойство. Вас подталкивают к решению, но вы никак не можете пойти на этот шаг. Есть страх ошибиться.

Вы как в тумане, недостаточно информации. Вы не знаете, как строить планы и действовать дальше. Стоит подождать и лишь потом принимать решение.

Гороскоп Таро Стрелец

Карта Рыцарь мечей, Паж мечей, Жрица

События будут развиваться быстро. Вам срочно нужно куда-то поехать. Дела будут продвигаться благодаря переписке, новости, комуникациям.

Стрельцы будут начинать работать в сфере, к которой ранее не имели отношения.

Таролог советует слушать свою интуицию. Смотрите на знаки вокруг.

Гороскоп Таро Козерог

Карта Маг, Паж пентаклей

У вас будут все ресурсы для того, чтобы сделать первый шаг в любом направлении. Самое главное - быть смелым, знать, чего вы хотите, и взять на себя ответственность.

Прибыль будет небольшой. Вы получите деньги на обучение или на детей.

В какой-то сфере вам не хватает опыта.

Гороскоп Таро Водолей

Карта 3 пентаклей, 7 мечей

Водолеи станут членом команды, коллектива. Некоторые пойдут учиться и получать новые навыки, которые в будущем принесут прибыль.

Есть риск воровства, поэтому будьте осторожны, предупредила Анжела Перл. Возможен раздел имущества.

Гороскоп Таро Рыбы

Карта Король пентаклей, 10 мечей

Ваш муж/жена получит хорошую прибыль. Состоится удачная сделка. Какой-то финансово обеспеченный человек вам поможет.

Если у вас был долг, то наконец-то вы его выплатите.

Кто-то или что-то навсегда уйдет из вашей жизни.

Если ситуация вам кажется тупиковой, вы все равно найдете решение.

Смотрите видео - Таро-прогноз Анжелы Перл на полнолуние 24 февраля 2024:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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