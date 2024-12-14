Таро-прогноз на полнолуние в декабре 2024: на кого прольется золотой дождь

Вы узнаете:
- Каким знакам зодиака повезет в финансовой сфере
- Кого ждет серьезная трансформация, а кого - любовь и романтика
Полнолуние 15 декабря 2024 года произойдет в знаке Близнецы. Это знак, который отвечает за коммуникацию, знакомства, информацию.
Влияние полной Луны можно будет ощущать в течение двух недель - до 30 декабря, пишет Главред. Это полнолуние - последнее в 2024 году.
Детальный Таро-прогноз для всех знаков зодиака озвучила таролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.
Если вам интересны прогнозы по картам Таро на декабрь, читайте материалы:
- Гороскоп Таро на декабрь 2024: Овнам - деньги, Тельцам - завистники, Близнецам - подарок
- Гороскоп Таро на декабрь 2024: Ракам - конфликт, Львам - деньги, Девам - радость
- Гороскоп Таро на декабрь 2024: Весам - риск, Скорпионам - прибыль, Стрельцам - удача
- Гороскоп Таро на декабрь 2024: Козерогам - успех, Водолеям - прибыль, Рыбам - сплетни
Гороскоп Таро Овен
Карты: Король пентаклей, 10 пентаклей
Овнов ждет стабильность в финансовых делах, доход. Сыграет какую-то роль мужчина, по гороскопу он - Телец, Дева или Козерог.
Вы получите прибыль в бизнесе, подарки, поддержку семьи, повышение на работе. Овны выйдут на другой финансовый уровень.
Гороскоп Таро Телец
Карты: Король пентаклей, Король кубков
Вы уверены в себе. К вам придут деньги. В целом, финансовая ситуация стабильная.
В вашей жизни появится эмоциональный и творческий человек (Рак, Скорпион, Рыбы). По профессии - врач, психолог, музыкант.
Гороскоп Таро Близнецы
Карты: Король пентаклей, Королева пентаклей, 9 жезлов
Мужчина и женщина (Телец, Дева или Козерог) сыграют роль в жизни Близнецов в это полнолуние. Вы будете обсуждать финансы и бюджет.
В жизни Близнецов может закончиться то, что началось полгода назад.
Вы прошли длинный путь и теперь вас ждет кульминация, достижение, результат. Прояснится тема отношений и того, что для вас важно на этот момент.
Гороскоп Таро Рак
Карты: Король пенткалей, Туз мечей
Раки будут решать финансовые вопросы с бухгалтером, начальником. Этот мужчина по гороскопу Телец, Дева или Козерог. Карта говорит о стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Перед Раками откроются новые возможности. Если вы не знали, что делать и как поступить, то теперь ситуация прояснится.
Гороскоп Таро Лев
Карты: 10 кубков, 6 жезлов
Карта духовности, радости, эмоциональной наполненности, радости и счастья. Ваши желания исполнятся.
Возможно вы поедете на отдых или соберетесь в кругу всей семьи.
Львы окажутся в центре внимания, вас ждет триумф.
Гороскоп Таро Дева
Карты: 2 кубков, Суд
Девам полнолуние принесет любовь, романтику, знакомство.
В бизнесе - удачная сделка, выгодный контракт.
Кроме того, вы получите важное сообщение, оформление юридических документов.
Девы поймут, в чем их предназначение. Это полнолуние станет для вас очень важным. Вы примете решение.
Гороскоп Таро Весы
Карты: Королева пентаклей, 10 кубков
У вас есть "золотой ключик" - все финансовые вопросы решатся. Возможно вам поможет женщина (Телец, Козерог, Дева), по профессии она - бухгалтер, финансист.
Весы могут получить хорошую и стабильную работу.
Кроме того, вас ждут хорошие новости, приятная встреча, исполнение желаний.
Гороскоп Таро Скорпион
Карты: Справедливость, 8 жезлов
Вы поймете, что нужно сделать, чтобы сбалансировать вашу жизнь. Возможно будет решение суда, оформление документов, встреча с юристом.
События будут развиваться быстро. Вас ждет прогресс, движение вперед. Не исключена поездка, путешествие.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро Стрелец
Карты: 9 пентаклей, 8 мечей, 10 жезлов
Карта комфорта, вкусной еды, отдыха. У вас есть деньги на удовольствия и приятные покупки.
Вы получите хороший финансовый результат.
При этом вас могут сковывать какие-то обстоятельства или собственные страхи. На самом деле вам нечего бояться, сказала таролог.
Стрельцы взяли на себя слишком много обязанностей и нагрузки. Вы справитесь и уже почти достигли своей цели.
Гороскоп Таро Козерог
Карты: Король пентаклей, 3 кубков
Ваше положение финансово стабильно, волноваться вам не о чем. У вас есть хороший источник дохода. К концу года вы выйдете на тот финансовый уровень, которого хотели. Вас ждет прибыль, премия.
Козерогам будет, что отпраздновать в кругу друзей. Ждите радостную новость или встречу.
Гороскоп Таро Водолей
Карты: Смерть, 4 жезлов
В это полнолуние Водолеи на чем-то поставят точку. Что-то закончится в вашей жизни. Например, вы уволитесь или закончите отношения.
Произойдет трансформация. Вы решите что-то изменить. В результате эта трансформация принесет вам радость.
Удачное время для сделок с недвижимостью.
Гороскоп Таро Рыбы
Карты: 7 пентаклей, Король пентаклей
Рыб ждет финансовый рост. То, над чем вы уже работаете сейчас, принесет доход. В целом, Рыбам не стоит волноваться о деньгах - ситуация стабильная.
В жизни Рыб сыграет роль мужчина (Телец, Козерог, Дева). Это может быть ваш друг, муж, начальник, отец, финансист, бухгалтер.
Смотрите видео - Прогноз Анжелы Перл на полнолуние 15 декабря 2024 для всех знаков зодиака:
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