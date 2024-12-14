Таро-прогноз на полнолуние в декабре 2024: на кого прольется золотой дождь

Таролог Анжела Перл рассказала, как полная Луна повлияет на все 12 знаков зодиака.

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Полнолуние 15 декабря и его влияние на 12 знаков зодиака - прогноз от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Каким знакам зодиака повезет в финансовой сфере

Кого ждет серьезная трансформация, а кого - любовь и романтика

Полнолуние 15 декабря 2024 года произойдет в знаке Близнецы. Это знак, который отвечает за коммуникацию, знакомства, информацию.

Влияние полной Луны можно будет ощущать в течение двух недель - до 30 декабря, пишет Главред. Это полнолуние - последнее в 2024 году.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков зодиака озвучила таролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Если вам интересны прогнозы по картам Таро на декабрь, читайте материалы:

Гороскоп Таро Овен

Карты: Король пентаклей, 10 пентаклей

Овнов ждет стабильность в финансовых делах, доход. Сыграет какую-то роль мужчина, по гороскопу он - Телец, Дева или Козерог.

Вы получите прибыль в бизнесе, подарки, поддержку семьи, повышение на работе. Овны выйдут на другой финансовый уровень.

Гороскоп Таро Телец

Карты: Король пентаклей, Король кубков

Вы уверены в себе. К вам придут деньги. В целом, финансовая ситуация стабильная.

В вашей жизни появится эмоциональный и творческий человек (Рак, Скорпион, Рыбы). По профессии - врач, психолог, музыкант.

Гороскоп Таро Близнецы

Карты: Король пентаклей, Королева пентаклей, 9 жезлов

Мужчина и женщина (Телец, Дева или Козерог) сыграют роль в жизни Близнецов в это полнолуние. Вы будете обсуждать финансы и бюджет.

В жизни Близнецов может закончиться то, что началось полгода назад.

Вы прошли длинный путь и теперь вас ждет кульминация, достижение, результат. Прояснится тема отношений и того, что для вас важно на этот момент.

Гороскоп Таро Рак

Карты: Король пенткалей, Туз мечей

Раки будут решать финансовые вопросы с бухгалтером, начальником. Этот мужчина по гороскопу Телец, Дева или Козерог. Карта говорит о стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Перед Раками откроются новые возможности. Если вы не знали, что делать и как поступить, то теперь ситуация прояснится.

Гороскоп Таро Лев

Карты: 10 кубков, 6 жезлов

Карта духовности, радости, эмоциональной наполненности, радости и счастья. Ваши желания исполнятся.

Возможно вы поедете на отдых или соберетесь в кругу всей семьи.

Львы окажутся в центре внимания, вас ждет триумф.

Гороскоп Таро Дева

Карты: 2 кубков, Суд

Девам полнолуние принесет любовь, романтику, знакомство.

В бизнесе - удачная сделка, выгодный контракт.

Кроме того, вы получите важное сообщение, оформление юридических документов.

Девы поймут, в чем их предназначение. Это полнолуние станет для вас очень важным. Вы примете решение.

Гороскоп Таро Весы

Карты: Королева пентаклей, 10 кубков

У вас есть "золотой ключик" - все финансовые вопросы решатся. Возможно вам поможет женщина (Телец, Козерог, Дева), по профессии она - бухгалтер, финансист.

Весы могут получить хорошую и стабильную работу.

Кроме того, вас ждут хорошие новости, приятная встреча, исполнение желаний.

Гороскоп Таро Скорпион

Карты: Справедливость, 8 жезлов

Вы поймете, что нужно сделать, чтобы сбалансировать вашу жизнь. Возможно будет решение суда, оформление документов, встреча с юристом.

События будут развиваться быстро. Вас ждет прогресс, движение вперед. Не исключена поездка, путешествие.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро Стрелец

Карты: 9 пентаклей, 8 мечей, 10 жезлов

Карта комфорта, вкусной еды, отдыха. У вас есть деньги на удовольствия и приятные покупки.

Вы получите хороший финансовый результат.

При этом вас могут сковывать какие-то обстоятельства или собственные страхи. На самом деле вам нечего бояться, сказала таролог.

Стрельцы взяли на себя слишком много обязанностей и нагрузки. Вы справитесь и уже почти достигли своей цели.

Гороскоп Таро Козерог

Карты: Король пентаклей, 3 кубков

Ваше положение финансово стабильно, волноваться вам не о чем. У вас есть хороший источник дохода. К концу года вы выйдете на тот финансовый уровень, которого хотели. Вас ждет прибыль, премия.

Козерогам будет, что отпраздновать в кругу друзей. Ждите радостную новость или встречу.

Гороскоп Таро Водолей

Карты: Смерть, 4 жезлов

В это полнолуние Водолеи на чем-то поставят точку. Что-то закончится в вашей жизни. Например, вы уволитесь или закончите отношения.

Произойдет трансформация. Вы решите что-то изменить. В результате эта трансформация принесет вам радость.

Удачное время для сделок с недвижимостью.

Гороскоп Таро Рыбы

Карты: 7 пентаклей, Король пентаклей

Рыб ждет финансовый рост. То, над чем вы уже работаете сейчас, принесет доход. В целом, Рыбам не стоит волноваться о деньгах - ситуация стабильная.

В жизни Рыб сыграет роль мужчина (Телец, Козерог, Дева). Это может быть ваш друг, муж, начальник, отец, финансист, бухгалтер.

Смотрите видео - Прогноз Анжелы Перл на полнолуние 15 декабря 2024 для всех знаков зодиака:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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