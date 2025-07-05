Транзит Урана 7 июля 2025: кого уволят и поднимут на новый уровень

Анжела Перл призвала не бояться перемен и доверять тому, что происходит.

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Транзит Урана июль 2025 - что говорит астрология Тельцам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Как Уран повлияет на доходы и карьеру Тельцов в ближайшие 8 лет

Какие неожиданные перемены произойдут

7 июля произойдет важное астрологическое явление - Уран поменяет знак и впервые за 84 года войдет во второй дом гороскопа Тельцов на восемь лет.

Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что Уран никогда прежде не проходил по дому денег, ценностей и самооценки Тельцов. Поскольку это планета сюрпризов и неожиданностей, то она может резко изменить финансовую ситуацию — как в одну, так и в другую сторону.

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"Уран вас удивит. Он будет открывать новые возможности, новые горизонты, то, чего вы раньше не видели. Вы поймёте, что можно зарабатывать быстрее, легче, по-другому. Перемены - ключевое слово. Кто-то из вас потеряет работу, кого-то уволят. Но так надо. Это задумка Вселенной для того, чтобы вы нашли что-то лучше для себя", - цитирует Главред Анжелу Перл.

Итак, к каким переменам стоит готовиться:

вас могут уволить, компания может закрыться;

изменится источник дохода;

появится шанс перейти на современные технологии, изменить профессию, попробовать себя в чём-то новом;

вы начнете собственный бизнес;

перейдете на фриланс или удалённую занятость;

Тельцы смогут зарабатывать через технологии, торговлю, информацию, консультации, лекции, публичные выступления;

получение наследства, гранта, помощи от партнёра.

Астролог рассказала, что второй дом гороскопа отвечает не только за деньги, но и за то, насколько вы цените себя. Вам нужно понять главное: ваши способности — это ресурс. Если вы поверите в себя, то сможете монетизировать свой талант.

Многие Тельцы начнут заниматься спортом, резко поменяют стиль. Некоторые даже решатся на трансформацию внешности (например, сделают татуировки или пластическую операцию).

Перл советует начать заботиться о здоровье, изменить питание.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Поскольку Уран управляет 10-м домом карьеры и достижений Тельцов, это значит, что ваш доход будет напрямую связан со статусом. Может случиться резкое повышение или смена социальной роли. Например, вы выйдете замуж, разведётесь, переедете, станете публичной персоной.

Анжела Перл призвала Тельцов не бояться перемен и доверять тому, что происходит. По ее словам, Уран не разрушает просто так — он освобождает и ведет к обновлению и новым возможностям.

Смотрите видео - Гороскоп для Тельцов на восемь лет:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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