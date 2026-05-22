Трех знаков зодиака ждет новый этап в жизни: кто выйдет на пьедестал

Удача в этот день приходит благодаря правильному выбору времени.

Кого ждет счастливый период в жизни / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Удача и успех ворвутся в жизнь трех китайских знаков зодиака уже 22 мая. Астрологи отмечают, что пятница – День баланса с энергией Огненной Обезьяны, поэтому в этот момент все начинает выравниваться, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

В частности, Дни баланса меняют различные ситуации и движут их в правильную сторону. В то же время энергия Огненной Обезьяны быстра, поэтому удача приходит благодаря правильному выбору времени.

Кого ждет период счастливых моментов

Обезьяна

Кто-то, кто вам небезразличен, начнет гораздо больше стараться 22 мая, и вы сразу это заметите. Этот человек начнет быстро реагировать на вас, вести себя любознательно и станет целеустремленным. Благодаря этому динамика дня меняется в вашу пользу.

Тигр

В пятницу вы уверенно скажете то, о чем обычно бы промолчали. Вместо напряжения вы получите много уважения и понимания. Такая реакция может мгновенно изменить что-то в вашем сознании. 22 мая вознаграждает прямоту, поэтому возможности начнут открываться вокруг вас гораздо быстрее.

Кролик

Этот день принесет вам действительно удачное финансовое улучшение. В один момент вы внезапно поймете, что у вас все лучше, чем вы думали. У вас снова есть пространство для свободного дыхания. Вы перестанете принимать решения в режиме паники и сможете мыслить ясно.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

