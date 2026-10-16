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Трем знакам зодиака улыбнется удача: что принесет новая неделя

Виталий Кирсанов
16 октября 2026, 15:51
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Три знака зодиака ждет невероятно удачная неделя с 19 по 25 октября.
Трем знакам зодиака улыбнется удача
Трем знакам зодиака улыбнется удача / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Рыб
  • Гороскоп для Близнецов
  • Гороскоп для Водолеев

Составлен гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2026 года. Для трех знаков зодиака этот период может стать временем приятных перемен, новых возможностей и неожиданных вторых шансов. Даже на фоне ретроградного движения планет они смогут пересмотреть прежние решения и приблизиться к тому, что действительно делает их счастливыми. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Предстоящая неделя поможет лучше разобраться в собственных желаниях и понять, в каком направлении двигаться дальше. Иногда возвращение к старым идеям, незавершенным делам или отношениям открывает перспективы, которые раньше оставались незамеченными. Главное - не бояться перемен и не торопиться с окончательными выводами.

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Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

Рыбы

Для Рыб неделя начнется с прилива вдохновения и стремления расширить привычные горизонты. С переходом Солнца в знак Скорпиона 23 октября вам может захотеться новых впечатлений, путешествий и ярких эмоций.

Дополнительные возможности могут появиться 24 октября, когда Меркурий начнет ретроградное движение. В вашу жизнь способны вернуться старые знакомства, романтические предложения или идеи, которые когда-то пришлось отложить. Не исключено, что вы получите шанс осуществить давнюю мечту или встретите человека, который поможет найти новый смысл в привычных вещах.

Не спешите отказываться от того, что напоминает о прошлом. Некоторые истории действительно заслуживают продолжения. Однако с важными решениями лучше повременить: дайте событиям развиваться естественным образом и дождитесь ноября, когда Меркурий и Венера возобновят прямое движение.

Близнецы

На этой неделе Близнецам стоит прислушаться к собственным желаниям и перестать пытаться справляться со всеми трудностями в одиночку. Переход Юноны в Водолей 23 октября поможет по-новому взглянуть на жизненные цели и заметить перспективы, которые открываются благодаря окружающим людям.

Удача может прийти через деловое партнерство, полезные знакомства или романтические отношения. Поэтому не отталкивайте тех, кто готов вас поддержать, и не упускайте возможности наладить важные связи.

Также это подходящее время, чтобы задуматься о любви и будущем, которого вы действительно хотите. Возможно, обстоятельства начнут складываться совсем не так, как вы рассчитывали. Но неожиданные повороты не обязательно означают неудачу: иногда они приводят к более подходящему жизненному пути, чем тот, который вы изначально выбрали.

Водолей

В конце недели Водолеи смогут лучше понять, что приносит им настоящую радость. 25 октября ретроградная Венера вернется в знак Весов, побуждая пересмотреть прошлые решения и вспомнить о возможностях, от которых вы когда-то отказались.

Возможно, теперь вы поймете причины прежнего выбора или осознаете, что некоторые желания по-прежнему занимают важное место в вашей жизни. Это хороший повод не сожалеть об упущенном, а разобраться в собственных приоритетах и решить, чего вы хотите на самом деле.

Не бойтесь менять планы, отказываться от устаревших представлений о будущем и пробовать новые направления. Ретроградная Венера останется в таком положении до 13 ноября, когда, согласно прогнозу, она и Меркурий возобновят прямое движение.

Используйте это время для переоценки ценностей и подготовки к переменам. Вы можете обнаружить, что прежние цели больше не соответствуют вашим потребностям, а новые перспективы способны принести гораздо больше удовлетворения.

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