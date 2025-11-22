Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

Проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.

Гороскоп на 22-23 ноября / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому улыбнется удача в ближайшее время

Кому стоит взять перерыв и отдохнуть

В конце недели энергетическая картина меняется - одним знакам зодиака это принесет легкость, приятные сюрпризы и всплеск успеха, а другим - четкий сигнал от Вселенной взять паузу и отдохнуть. Это время, когда важно услышать себя. Главред, со ссылкой на Made in Vilnius, выяснил, кому стоит поставить все дела и паузу, а кто может решительно действовать.

Близнецы

Близнецы рискуют "поймать" выгорание. Они могут чувствовать, что им не хватает ясности. Поспешные обещания или решения могут разочаровать Близнецов.

Совет для Близнецов: хотя бы часть выходных проведите в "режиме тишины".

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Телец

Для Тельца конец недели принесет волну внутреннего спокойствия и финансовой ясности. То, о чем они волновались всю неделю, может легко решиться. Возможны хорошие новости о деньгах, работе или условиях.

Совет для Тельцов: найдите время как для работы, так и для отдыха.

Рыбы

Творческая энергия Рыб усилится в конце недели. Возможно желание творить, писать, планировать и мечтать. Возможны хорошие новости от любимого человека или по личному проекту, а интуиция четче покажет, во что стоит инвестировать время.

Совет для Рыб: проведите хотя бы несколько часов наедине с собой.

Лев

Для Львов конец недели обещает много света и внимания. Их слова, идеи и присутствие будут замечены как на работе, так и в личной жизни. Возможны приглашения, предложения или удачные разговоры.

Совет Льву: не отказывайтесь от приглашений и сами инициируйте разговоры - люди теперь являются каналом вашего успеха.

Скорпион

Для Скорпионов конец недели может вывести на поверхность скрытые эмоции - слова, обиды или подозрения, которые раньше оставались внутри. Возможны откровенные разговоры, а чрезмерный контроль и постоянный анализ могут быстро истощить Скорпионов.

Совет для Скорпиона: лучше отложить некоторые темы, пока эмоции не утихнут.

