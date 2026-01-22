Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Виталий Кирсанов
22 января 2026, 14:26
275
Самые ценные финансовые уроки 22 января не просто осознаются, но и сразу находят практическое применение.
Три знака зодиака очень скоро озолотятся
Три знака зодиака очень скоро озолотятся / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Овнов
  • Гороскоп для Скорпионов
  • Гороскоп для Водолеев

С 22 января 2026 года для трёх знаков зодиака складываются особенно благоприятные финансовые условия. Астрологическая картина дня подсвечивает скрытые денежные механизмы и помогает устранить то, что долго мешало свободному притоку дохода. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Энергия четверга ясно показывает, где прибыль была ограничена уступками, сомнениями или неверной оценкой собственной ценности. В этот день возникают важные разговоры и внутренние прозрения, связанные с контролем, самооценкой и реальным положением дел в финансах. Когда эти истины становятся очевидными, денежный поток начинает выравниваться сам собой. Самые ценные финансовые уроки 22 января не просто осознаются, но и сразу находят практическое применение.

видео дня

Овен

22 января для вас, Овен, становится моментом, когда больше невозможно занижать собственную значимость. В этот день назревает разговор, напрямую связанный с доходом или оплатой вашего труда. Как только вы начинаете говорить открыто, вас уже невозможно остановить – и именно так и должно быть. Настало время запросить ровно то, что вы заслуживаете.

Энергия четверга усиливает вашу речь и придаёт словам вес. Вы чётко понимаете свою ценность и готовы отстаивать её действиями. При этом ключевым становится уважение – к себе и со стороны других. Вы представляете себя уверенно и убедительно, и это производит нужный эффект.

22 января вы производите сильное впечатление, и оно отражается в финансовом результате. Деньги приходят легко, без лишнего напряжения, словно пространство само откликается на вашу уверенность.

Скорпион

Вселенная наконец поднимает на поверхность финансовую правду, которую вы давно чувствовали интуитивно. 22 января вы ясно видите, где деньги были связаны с эмоциональной привязанностью, чувством долга или неравным обменом. Это тот самый момент, когда становится ясно: дальше так продолжаться не может.

Вы осознаёте, что слишком долго вкладывались в то, что уже утратило актуальность. Отказ от этих обязательств приносит ощущение силы и контроля. Освобождаясь от финансовых схем, которые истощали вас, вы возвращаете себе устойчивость.

Когда вы начинаете управлять деньгами на собственных условиях, многое меняется. Сдвиг в мышлении, произошедший 22 января, запускает процесс, при котором деньги начинают притягиваться почти без усилий.

Водолей

22 января вы приходите к пониманию, что старое соглашение или финансовая модель окончательно себя изжили. Вы больше не обязаны поддерживать источник, через который утекали ресурсы. Даже если осознание приходит не сразу, момент для отказа выбран идеально.

Астрологическая энергия четверга подталкивает вас к нестандартным решениям – а именно в этом и заключается ваша сила. Вы пересматриваете способы заработка, формат дохода, условия сотрудничества или ценовую политику. Возможно, вы просто выходите из структуры, которая давно перестала работать.

Водолеям пришло время обновления – и в мышлении, и в финансовой стратегии. Деньги начинают приходить быстрее, когда вы перестаёте подстраиваться под чужие правила. Следуя собственному пути, вы быстро выходите на ощутимый прогресс. Это полностью соответствует вашей природе.

Вам может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Отключений света в Киеве станет меньше: эксперт назвал условие и сроки

Отключений света в Киеве станет меньше: эксперт назвал условие и сроки

14:55Энергетика
Силы обороны массированно атаковали ряд "жирных" целей РФ: есть прилеты и пожары

Силы обороны массированно атаковали ряд "жирных" целей РФ: есть прилеты и пожары

14:15Война
Все в огне, горят квартиры: РФ ударила по дому в Днепре

Все в огне, горят квартиры: РФ ударила по дому в Днепре

13:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

Можно ли есть гранат с косточками: ответ, который удивит многих

Можно ли есть гранат с косточками: ответ, который удивит многих

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономила большинство семей

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономила большинство семей

Последние новости

14:55

Отключений света в Киеве станет меньше: эксперт назвал условие и сроки

14:26

Не стоит игнорировать предупреждения: что означает лампочка "снежинка" в авто

14:26

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

14:21

Как сейчас выглядит вдова Богдана Ступки: Остап посетил мать в замерзающей квартире

14:15

Силы обороны массированно атаковали ряд "жирных" целей РФ: есть прилеты и пожары

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:56

Украинцы покупают десятками: в супермаркетах выросли цены на базовый продукт

13:41

Все в огне, горят квартиры: РФ ударила по дому в Днепре

13:36

США на следующей неделе примут оборонный бюджет: сколько денег заложили для Украины

13:22

В Харькове срочно объявили I уровень опасности: какая погода будет в городе

Реклама
13:12

Пригреет до +2 градусов: названа дата, когда в Украину придет оттепель

13:06

Наталка Денисенко отказалась от белого и сделала заявление: "Мне очень больно"

13:01

Трамп создал "Совет мира" и пообещал конец войны в Украине - первые подробности

12:57

Такое бывает раз в 36 лет: что февраль 2026 готовит Стрельцам - гороскопВидео

12:49

Фокстрот представляет: портативные колонки с Bluetooth новости компании

12:28

Почему 23 января нельзя лениться: какой церковный праздник

12:23

Как спрятать мусорное ведро на кухне: стильные и удобные решения

12:23

Как понять, что вас тайно недолюбливают: психологи назвали 11 ключевых фраз

12:18

"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

12:17

Украина будет в ЕС: премьер Нидерландов в Давосе назвал реальные сроки

11:53

Унесла тяжелая болезнь: умер 24-летний украинский режиссер

Реклама
11:52

После "Шахедов" полетела баллистика: россияне атаковали Кривой Рог, детали

11:22

Ценовой сдвиг неизбежен: сколько будут стоить цитрусовые в конце зимы

11:03

Зеленский уже прибыл в Швейцарию: когда состоится встреча с Трампом

10:51

Командование отдало приказ, элитные войска РФ снимают с фронта - детали

10:49

Срезал ветку — получил дерево: простой способ получить хвойное дерево на участкеВидео

10:42

"Это изменит правила игры": в США заговорили о зоне свободной торговли с Украиной

10:34

95-летняя Лина Костенко оказалась в критической ситуации в Киеве — детали

10:25

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

10:21

РФ готовит новую волну атак: Украина в ОБСЕ раскрыла, что может попасть под удар

09:58

Один миллион каждому: Трамп придумал "идеальную сделку" по Гренландии - Daily Mail

09:52

Быстрого мира не будет: в НАТО сказали правду о потерях армии РФ в Украине

09:20

Силы обороны Украины выбили оккупантов из села под Мирноградом - DeepState

09:11

Перемены пугают больше всего: астрологи назвали самых осторожных знаков зодиака

09:05

По Украине распространяются аварийные отключения света: где графики не действуют

08:55

Новый мир жесткого прагматизмамнение

08:35

"Россия не выиграет": Келлог сказал, как Украина может получить преимущество в войнеВидео

08:29

С Днем соборности Украины - красивые картинки и душевные слова

08:01

США могут получить суверенные территории в Гренландии - СМИ

06:48

Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом: о чем говорили на переговорах в Давосе

06:35

Звезды Национальной оперы Украины оскандалились выступлением в балете россиянинаВидео

Реклама
06:10

Трамп теперь еще и Исландию хочет: что задумал президент СШАмнение

05:47

Гороскоп на завтра 23 января: Скорпионам - большая удача, Тельцам - спор

05:17

Идеальная морковь по-корейски: рецепт пикантного салата за 5 минут

04:41

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономила большинство семей

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке коалы за 33 секунды

03:35

Полив водой из-под крана опасен: какие комнатные растения могут погибнуть

03:00

Внезапный поворот судьбы: каким знакам зодиака откроется путь к богатству

01:47

"Ловушка замкнулась": в одном из городов ВСУ готовят финальный этап зачистки

00:42

Секрет "сильных" ростков: простой метод поможет получить всходы раньшеВидео

21 января, среда
22:33

В более чем 3000 домов Киева начнут подачу тепла: мэр сообщил сроки

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять