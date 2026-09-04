Три знака зодиака окажутся в числе главных счастливчиков недели - кто они

Представителям трех знаков предстоит столкнуться с новыми возможностями и важными решениями.

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Три знака зодиака окажутся в числе главных счастливчиков недели / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп для Рыб

Астрологи составили прогноз на неделю с 7 по 13 сентября 2026 года и выделили три знака зодиака, для которых этот период может оказаться особенно благоприятным. Представителям трех знаков предстоит столкнуться с новыми возможностями, важными решениями и обстоятельствами, которые способны подтолкнуть их к серьезным переменам. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака. видео дня

Козерог

Для Козерогов начинается период, который может открыть дорогу к новому жизненному этапу. Новолуние в Деве создаст подходящие условия для старта дела или проекта, способного впоследствии существенно повлиять на ваше будущее.

Однако рассчитывать исключительно на удачу не стоит. В этот период многое будет зависеть от вашей внимательности, умения анализировать происходящее и способности вовремя реагировать на появляющиеся возможности.

Козерогам стоит внимательно пересмотреть планы и оценить, действительно ли выбранный путь приведет к желаемому результату. Возможно, некоторые первоначальные задумки придется изменить. Не исключено и появление предложения, которое окажется гораздо перспективнее привычного варианта.

Не держитесь за старые решения только потому, что уже однажды их приняли. Если перед вами откроется более привлекательная перспектива, не бойтесь изменить направление. Последовательность, уверенность в собственных силах и готовность действовать помогут вам приблизиться к целям, которые вы действительно считаете важными.

Водолей

Для Водолеев эта неделя будет связана прежде всего с общением, новыми знакомствами и расширением круга полезных контактов. Переход Меркурия в Весы усилит влияние коммуникации на дальнейшие события. Человек, с которым вы познакомитесь в этот период, или случайный разговор могут впоследствии оказаться гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд.

Поэтому не стоит игнорировать новые знакомства и предложения только потому, что поначалу они выглядят незначительными. Некоторые из них способны привести к интересным изменениям в будущем.

Благоприятные возможности могут возникнуть сразу в нескольких сферах. Речь идет не только о работе и карьере, но также об обучении, путешествиях, саморазвитии и личных планах.

Полезными окажутся и разговоры с близкими людьми. Иногда взгляд со стороны способен подсказать решение, которое вы сами не замечали. Не пытайтесь обязательно справиться со всем самостоятельно: поддержка друзей, родственников или новых знакомых может помочь вам выйти на совершенно иной жизненный маршрут.

Рыбы

Рыбам предстоящая неделя поможет по-новому взглянуть на собственные желания и планы. Вам стоит перестать заранее ограничивать себя и отказываться от мечтаний только потому, что они кажутся слишком смелыми или труднодостижимыми.

Переход Венеры в Скорпион усилит стремление к глубоким внутренним и внешним изменениям. Это подходящее время для того, чтобы разобраться в собственных приоритетах и честно ответить себе, чего вы хотите на самом деле.

Не выбирайте автоматически самый безопасный путь только из-за страха возможной неудачи. Если ваши решения будут соответствовать собственным ценностям и убеждениям, шансы добиться желаемого заметно возрастут.

При этом ждать быстрых результатов не стоит. Некоторые события, которые начнут развиваться в сентябре, потребуют времени и смогут дать ощутимый результат только ближе к концу года.

Рыбам важно сохранять терпение и не закрываться от новых людей и неожиданных обстоятельств. В вашу жизнь могут вернуться люди или ситуации из прошлого, а некоторые новые предложения способны оказаться совсем не такими, какими вы их представляли.

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