Три знака зодиака словят удачу за хвост: кто эти счастливчики

В понедельник все, что долго было заблокировано, начнёт проявляться для трех знаков зодиака.

С 10 ноября 2025 года три знака зодиака вступают в новую фазу своей жизни. Трин (гармоничный аспект между двумя планетами, - ред.) Луны и Сатурна сочетает в себе силу структуры и интуитивные импульсы. Он помогает гармонично соединить ответственность с желанием свободы, превращая внутреннюю мощь в реальные достижения. Об этом пишет Главред со ссылкой на Parade.

То, что раньше казалось бунтарским, теперь становится вашим преимуществом. Те, кто оставался верен себе даже в непонимании окружающих, сегодня получают шанс заявить о себе. Эта необузданная энергия вознаграждает стойкость и смелость. Новая эпоха, которую мы начинаем, - часть большого космического плана. В понедельник все, что долго было заблокировано, начнёт проявляться.

Овен

Трин Луны и Сатурна дарит вам, дорогие Овны, уверенную и мощную энергию. Риски, на которые вы решались, особенно те, что опирались на ваши инстинкты, наконец приносят отдачу. Смелость в сочетании с дисциплиной позволяет достичь значимых результатов.

10 ноября удача появится в вашей карьере - и вы не захотите её упустить. Ситуации, которые ранее казались сложными, теперь оборачиваются на вашу пользу. Транзит даёт вам силы выдержать испытания и заявить о себе. Ваши целенаправленные и стратегические усилия приносят плоды - честность перед самим собой открывает двери в новый успешный этап вашей жизни.

Телец

Трин Луны и Сатурна помогает вам, Тельцы, сочетать внутреннее спокойствие и уверенность в своих силах. Новые возможности для роста, финансовые и творческие, могут возникнуть почти неожиданно, принося вдохновение и энергию.

10 ноября многие вещи становятся на свои места без лишнего напряжения. Даже если это кажется случайностью, вы понимаете, что справитесь. Ваше терпение и устойчивость ценны. Вы движетесь по течению, не форсируя события.

Энергия Сатурна поддерживает вас, Телец, признавая вашу силу и настойчивость. Это знак того, что пора продолжать строить жизнь, отражающую ваше истинное "я". Этот день открывает новую благоприятную эпоху для вас.

Рак

Транзит Луны и Сатурна раскрывает вашу внутреннюю силу, Рак. Вы осознали важность личных границ и самоуважения, и теперь видите плоды своего роста.

10 ноября изменения идут в вашу пользу. Твёрдость и верность своей правде притягивают удачные обстоятельства. То, что раньше истощало, теперь укрепляет вас. Вы привлекаете лучшее, просто оставаясь собой и не сжимаясь под давлением.

Это напоминание о том, что удача - побочный эффект смелости и настойчивости. Вы заслужили все благоприятное, что приходит к вам сейчас, а космическая энергия наконец уравновешивает ваши возможности и силу.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

