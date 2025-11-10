Три знака зодиака словят удачу за хвост: кто эти счастливчики

Вы узнаете:
С 10 ноября 2025 года три знака зодиака вступают в новую фазу своей жизни. Трин (гармоничный аспект между двумя планетами, - ред.) Луны и Сатурна сочетает в себе силу структуры и интуитивные импульсы. Он помогает гармонично соединить ответственность с желанием свободы, превращая внутреннюю мощь в реальные достижения. Об этом пишет Главред со ссылкой на Parade.
То, что раньше казалось бунтарским, теперь становится вашим преимуществом. Те, кто оставался верен себе даже в непонимании окружающих, сегодня получают шанс заявить о себе. Эта необузданная энергия вознаграждает стойкость и смелость. Новая эпоха, которую мы начинаем, - часть большого космического плана. В понедельник все, что долго было заблокировано, начнёт проявляться.
Овен
Трин Луны и Сатурна дарит вам, дорогие Овны, уверенную и мощную энергию. Риски, на которые вы решались, особенно те, что опирались на ваши инстинкты, наконец приносят отдачу. Смелость в сочетании с дисциплиной позволяет достичь значимых результатов.
10 ноября удача появится в вашей карьере - и вы не захотите её упустить. Ситуации, которые ранее казались сложными, теперь оборачиваются на вашу пользу. Транзит даёт вам силы выдержать испытания и заявить о себе. Ваши целенаправленные и стратегические усилия приносят плоды - честность перед самим собой открывает двери в новый успешный этап вашей жизни.
Телец
Трин Луны и Сатурна помогает вам, Тельцы, сочетать внутреннее спокойствие и уверенность в своих силах. Новые возможности для роста, финансовые и творческие, могут возникнуть почти неожиданно, принося вдохновение и энергию.
10 ноября многие вещи становятся на свои места без лишнего напряжения. Даже если это кажется случайностью, вы понимаете, что справитесь. Ваше терпение и устойчивость ценны. Вы движетесь по течению, не форсируя события.
Энергия Сатурна поддерживает вас, Телец, признавая вашу силу и настойчивость. Это знак того, что пора продолжать строить жизнь, отражающую ваше истинное "я". Этот день открывает новую благоприятную эпоху для вас.
Рак
Транзит Луны и Сатурна раскрывает вашу внутреннюю силу, Рак. Вы осознали важность личных границ и самоуважения, и теперь видите плоды своего роста.
10 ноября изменения идут в вашу пользу. Твёрдость и верность своей правде притягивают удачные обстоятельства. То, что раньше истощало, теперь укрепляет вас. Вы привлекаете лучшее, просто оставаясь собой и не сжимаясь под давлением.
Это напоминание о том, что удача - побочный эффект смелости и настойчивости. Вы заслужили все благоприятное, что приходит к вам сейчас, а космическая энергия наконец уравновешивает ваши возможности и силу.
