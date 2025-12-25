Укр
Радость и достаток свалятся на голову трем знакам зодиака - кто они

Мария Николишин
25 декабря 2025, 04:30
Астрологи верят, что этот день полностью меняет значение достатка.
Радость и достаток свалятся на голову трем знакам зодиака - кто они
Кого ждет достаток 25 декабря / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому стоит замедлить темп 25 декабря
  • Кто почувствует эмоциональную безопасность

Трех китайских знаков зодиака ждет большая радость и достаток 25 декабря. Четверг - День стабильности, который несет энергию Земляного Дракона. Он полностью меняет значение достатка, пишет YourTango.

Астрологи рассказывают, что радость в этот день не приходит от неожиданности или восторга. Она приходит от облегчения, передает Главред.

Кого охватит неожиданная радость 25 декабря:

Лошадь

Четверг приглашает вас замедлить темп. Именно эта пауза приносит неожиданное ощущение радости. Изобилие появляется, когда вы перестаете относиться к отдыху как к задержке и начинаете воспринимать его как питание.

Крыса

К вам радость приходит 25 декабря через простоту. Привычный распорядок дня, совместная трапеза или незапланированная пауза ощущаются более удовлетворительными, чем что-либо сложное. Это ощущение легкости восстанавливает вашу энергию и обостряет ваше видение.

Собака

Четверг приносит тихое ощущение эмоциональной безопасности, которого вы можете даже не осознавать. Радость приходит 25 декабря через принадлежность, а не через усилия. Изобилие проявляется как своего рода заверение, которое напоминает вам, что вам не всегда нужно быть бдительными, чтобы быть в безопасности.

Радость и достаток свалятся на голову трем знакам зодиака - кто они
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

