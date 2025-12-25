Радость и достаток свалятся на голову трем знакам зодиака - кто они

Астрологи верят, что этот день полностью меняет значение достатка.

Кого ждет достаток 25 декабря / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Трех китайских знаков зодиака ждет большая радость и достаток 25 декабря. Четверг - День стабильности, который несет энергию Земляного Дракона. Он полностью меняет значение достатка, пишет YourTango.

Астрологи рассказывают, что радость в этот день не приходит от неожиданности или восторга. Она приходит от облегчения, передает Главред.

Кого охватит неожиданная радость 25 декабря:

Лошадь

Четверг приглашает вас замедлить темп. Именно эта пауза приносит неожиданное ощущение радости. Изобилие появляется, когда вы перестаете относиться к отдыху как к задержке и начинаете воспринимать его как питание.

Крыса

К вам радость приходит 25 декабря через простоту. Привычный распорядок дня, совместная трапеза или незапланированная пауза ощущаются более удовлетворительными, чем что-либо сложное. Это ощущение легкости восстанавливает вашу энергию и обостряет ваше видение.

Собака

Четверг приносит тихое ощущение эмоциональной безопасности, которого вы можете даже не осознавать. Радость приходит 25 декабря через принадлежность, а не через усилия. Изобилие проявляется как своего рода заверение, которое напоминает вам, что вам не всегда нужно быть бдительными, чтобы быть в безопасности.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

