Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Три знака зодиака вскоре обретут долгожданное счастье - кто они

Виталий Кирсанов
29 января 2026, 15:43
128
В этот день исчезает тяжесть, накопившаяся за время стрессов и разногласий.
Три знака зодиака вскоре обретут долгожданное счастье
Три знака зодиака вскоре обретут долгожданное счастье / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Львов
  • Гороскоп для Козерогов
  • Гороскоп для Близнецов

С 29 января 2026 года три знака зодиака смогут пережить радость, которую не испытывали уже очень долго. В этот день Луна находится в Раке – один из самых мягких и щедрых лунных транзитов. Она приносит тепло, эмоциональное облегчение и ощущение безопасности, позволяя нам вновь открыться для счастья и радости. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Хотя энергия Луны в Раке действует на всех людей, эти три знака ощутят её влияние особенно сильно. В этот день исчезает тяжесть, накопившаяся за время стрессов и разногласий.

видео дня

Мы вновь начинаем ощущать связь с людьми, от которых отдалились, и восстанавливаем отношения, в которых раньше были недопонимания или обиды. Наступает момент, когда открытость, искренность и доверие возвращаются в жизнь. Луна в Раке приносит ощущение теплоты, смелости и готовности любить, быть любимыми и радоваться простым, но важным вещам.

Лев

Лев, Луна в Раке направляет ваше внимание внутрь. С 29 января счастье возвращается, потому что вы наконец даете себе передышку от постоянного контроля за окружающими и стремления быть в центре внимания. Этот день может стать моментом неожиданного воссоединения с человеком, который заставляет вас чувствовать себя замеченным и важным.

Это ощущение освобождения помогает выйти из собственной "скорлупы", понять, что вы не одиноки, и осознать, что рядом есть люди, которые искренне заботятся о вас. Луна в Раке наполняет вас радостью и делает возможным чувство внутренней гармонии, позволяя вашему сердцу открыться для новых эмоций.

Козерог

Козерог, радость и ощущение счастья приходят к вам именно в этот лунный цикл. С 29 января вы ощутите более тесную связь с человеком, который вам дорог, и это может стать переломным моментом, когда отношения начинают развиваться в положительном ключе. В этот период вы становитесь более общительными, проявляете гибкость в общении и начинаете нестандартно подходить к вещам, которые приносят радость.

Иногда вы склонны быть осторожными и замкнутыми, полагаясь лишь на свои знания, но теперь настает время открыться новым возможностям. Позвольте счастью войти в вашу жизнь, не блокируя его своими сомнениями и страхами, и вы сможете наслаждаться моментами, проведенными с любимыми людьми.

Близнецы

Близнецы, Луна в Раке помогает вам успокоить внутреннее эмоциональное состояние после периода умственного переутомления и перегрузки. После 29 января вы почувствуете возвращение радости, когда перестанете погружаться в источники стресса и негативной информации, будь то новости или социальные сети.

Простые и привычные действия, знакомые места, уютные беседы и тихие моменты покоя помогут вам вновь ощутить присутствие в настоящем моменте. Счастье придет естественным образом, когда ваше нервное напряжение спадет, и вы сможете позволить себе радоваться тому, что есть прямо сейчас. Луна в Раке дает возможность снова ощутить тепло, умиротворение и эмоциональное равновесие, возвращая радость в вашу жизнь.

Вам может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

16:42Экономика
Красный уровень опасности: в Украине будет -30, спасатели назвали дату

Красный уровень опасности: в Украине будет -30, спасатели назвали дату

16:27Синоптик
Евро по 50 останется в памяти: эксперт раскрыл, что будет с курсом валют в феврале

Евро по 50 останется в памяти: эксперт раскрыл, что будет с курсом валют в феврале

16:00Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сияет ярче папы: дочь Максима Галкина покорила переменами во внешности

Сияет ярче папы: дочь Максима Галкина покорила переменами во внешности

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

Последние новости

16:42

Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

16:39

"Бой с кровью": Тина Кароль сделала жесткое предсказание о НацотбореВидео

16:27

Красный уровень опасности: в Украине будет -30, спасатели назвали датуВидео

16:18

Россияне пытаются прорвать границу: в ГПСУ назвали самые горячие направления

16:14

Сколько часов в день должен работать котел, чтобы платить меньше - точная цифра

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
16:00

Евро по 50 останется в памяти: эксперт раскрыл, что будет с курсом валют в феврале

15:51

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

15:43

Три знака зодиака вскоре обретут долгожданное счастье - кто они

15:39

Настя Каменских намекнула на конец истории любви: "Не всегда счастливый"Видео

Реклама
15:16

Арктический удар по Украине: Диденко назвала самые морозные дни

15:14

Кадыров впервые после слухов о болезни вышел к камерам и заговорил о переговорахВидео

15:13

Как за 15 минут приготовить свеклу: повар поделился секретным трюком

14:45

Много военных - на щите: Украина вернула тела погибших воиновФото

14:25

Драматическое падение: кто выбил Украину из тройки лидеров Евровидения-2026

14:15

Как правильно обращаться "тьотя" или "тітка": филолог удивила ответом

14:15

"Бог велик": 57-летний Марк Энтони станет отцом в восьмой раз

14:12

В Украине могут приостановить обучение: в МОН дали новые рекомендации

14:01

Почему "руханка" — не то же самое, что "зарядка": неожиданная правда

13:47

"Я виню себя": муж известной ведущей рассказал о потере сына на фронте

13:17

Евровидение-2026: объявлены ведущие конкурса

Реклама
12:27

Не просто совпадение: что характер вашей собаки говорит о вас

12:25

Почему женщинам 30 января нельзя заниматься рукоделием: какой церковный праздник

12:23

"Будет приказ": Тополя сделал заявление о возвращении на фронт

12:23

Свитолина проиграла в полуфинале Australian Open, но установила личный рекорд

12:00

Дождь, туман, гололед: какая сегодня погода будет в Харькове и области

11:58

У попугаев нет голосовых связок — но они говорят: как это возможно

11:47

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

11:43

Что нельзя стирать вместе: фатальные ошибки, которые портят одежду

11:32

Музыкант любимой группы Путина отправился на войну с Украиной — детали

11:03

"Необыкновенно талантливый": на фронте погиб солист известной украинской группы

10:45

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Драконам - перемены, Петухам - проблемы

10:22

"Первая пластическая": звезда "Дизель Шоу" показала лицо после операции

10:07

Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

10:05

Лунный календарь стрижек на февраль 2026

10:03

Гороскоп на завтра 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

09:36

Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

09:24

Китайский гороскоп на февраль 2026: Свиньям - удача, Обезьянам - доход

09:00

Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования

08:55

Переговоры Украины и РФ уперлись в три основные проблемы - Politico

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 января (обновляется)

Реклама
08:48

На столе Путина сейчас есть несколько вариантов развития конфликтамнение

08:34

Синоптики бьют тревогу: где сегодня резко ухудшится погода

08:25

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

08:17

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Ключевое разногласие Украины и РФ "очень сложно" преодолеть - Рубио

07:48

Ночная атака дронов на Одессу: поврежден объект инфраструктурыФото

07:03

Россия ударила по Вольнянску на Запорожье: трое погибших, есть раненыйФото

06:10

Гарантии безопасности США: что требуют от Украинымнение

05:34

Типичная ошибка многих: что сделать, чтобы штаны быстро сохли зимой

05:05

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять