Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра, 16 марта: Ракам - большой успех, Весам - радость

Руслана Заклинская
15 марта 2026, 04:38
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 16 марта всем знакам зодиака.
Гороскоп на 16 марта 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 марта
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 16 марта поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Вы будете полны энергии и в этот день сделаете что-то необычное. Излишки денег стоит инвестировать в недвижимость. Контролируйте эмоции, чтобы не испортить отношения с людьми. В этот день вы услышите музыку любви, которая заставит забыть обо всем остальном. Ваши достижения превзойдут ожидания, если сосредоточитесь на целях. Свободное время в этот день может быть потрачено впустую из-за ненужных дел. Также в этот день вы поймете, что ваш спутник жизни слаще сахара.

Гороскоп на завтра - Телец

Направьте свою энергию на самосовершенствование — это поможет вам стать лучше. Нерешенные проблемы и расходы могут омрачать мысли. Ваше приятное поведение украсит семейную жизнь — искренняя улыбка поможет легко находить общий язык с людьми. Прощайте мелкие обиды в любви. Стоит записаться на курсы, чтобы освоить новые технологии и навыки. Свободное время в этот день не стоит тратить на споры. Также в этот день вы почувствуете настоящую радость супружеской жизни.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Поездки на отдых и встречи с друзьями помогут расслабиться и поднять настроение. Может появиться желание быстро заработать деньги. Не стоит полагаться на людей, которые много обещают, но ничего не делают. Резкие слова любимого человека могут испортить настроение. Будьте честными и лаконичными — вашу решительность и навыки заметят. Креативность и энтузиазм помогут сделать этот день продуктивным. Из-за плотного графика в этот день ваш муж или жена могут почувствовать себя ненужными и выразить недовольство вечером.

Гороскоп на завтра - Рак

Посвятите свободное время своим хобби или делам, которые приносят удовольствие. В этот день при поддержке близкого родственника вы можете добиться успеха в бизнесе и получить финансовую выгоду. Это благоприятный период, который принесет успех благодаря вашим усилиям и поддержке семьи. Вы будете популярны и легко привлечете внимание противоположного пола. Хороший день для реализации новых проектов и планов. В этот день стоит лучше понять себя и найти немного времени для размышлений. Также в этот день ваш спутник жизни уделит вам особое внимание.

Гороскоп на завтра - Лев

День отдыха и развлечений. Вы можете заработать хорошие деньги. Близкие люди могут создать определенные трудности на личном уровне. Любовь выходит за пределы чувств, и в этот день вы можете ощутить ее особую силу. Стоит пообщаться с опытными людьми и поучиться у них. Также важно находить время для отношений и людей, которых вы цените больше всего. В этот день любовь проявится по-особенному.

Гороскоп на завтра - Дева

Избегайте психического напряжения и стресса, чтобы провести день спокойно. Нереалистичные планы могут привести к нехватке средств. Это благоприятное время для обмена подарками с близкими людьми. Внезапная смена романтического настроения может огорчить. Знания, полученные в этот день, дадут преимущество в общении со сверстниками. Перед началом нового проекта стоит посоветоваться с опытными людьми. Леность партнера в этот день может помешать выполнению некоторых ваших дел.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

В этот день вы будете чувствовать себя расслабленно и в хорошем настроении. Новые источники дохода могут появиться благодаря знакомым. Вам стоит использовать свой интеллект и влияние, чтобы решить деликатные вопросы дома. День принесет приятные новости и радостные моменты. На работе вы почувствуете улучшение подхода и результатов. Также в этот день можно провести больше времени с мужем или женой, сделав перерыв в работе. Партнер может сказать теплые слова о вашей важности в его или ее жизни.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Низкая жизненная энергия может повлиять на самочувствие, поэтому лучше заняться творчеством и поддерживать собственную мотивацию. Младший брат или сестра могут обратиться к вам за советом. Подарите любимому человеку искреннюю улыбку. Перед новыми проектами стоит все хорошо обдумать. Также вы с мужем или женой можете получить приятную новость.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Ваше вежливое поведение будет замечено, и многие люди выразят вам словесную похвалу. В этот день вы можете научиться накапливать и экономить деньги и правильно их использовать. Следует заняться деятельностью, которая поможет общаться с людьми со схожими интересами. Личная жизнь может быть противоречивой. Держитесь своей работы и не рассчитывайте на помощь других. Вы можете нечаянно сказать что-то, что обидит членов вашей семьи, и, пытаясь это исправить, потратите много времени. Незнакомец может вызвать ссору между вами и вашим партнером.

Гороскоп на завтра - Козерог

Рабочая нагрузка может вызвать стресс и напряжение. Вероятно, вы получите финансовую поддержку от матери, а также возможную помощь дяди или дедушки по материнской линии. Проблемы друга могут вызвать беспокойство и недовольство. День обещает романтические эмоции — спланируйте вечер так, чтобы он был особенным и максимально романтичным. Рабочие дела по-прежнему занимают много внимания, оставляя мало времени для семьи и друзей. Вечером вам может захотеться прогуляться по террасе или парку.

Гороскоп на завтра - Водолей

Некоторые физические изменения, которые вы сделаете в этот день, безусловно улучшат ваш внешний вид. В течение дня будут происходить денежные операции, а в конце дня вы сможете сэкономить достаточно. Уделите время семье и проведите время вместе. В этот день вы можете почувствовать присутствие друга даже в его отсутствие. Лекции и семинары принесут новые идеи для развития. Старшие представители этого знака зодиака могут встретиться со старыми друзьями в свободное время. Личное пространство важно в супружеской жизни, но в этот день вы будете стремиться к большей близости. Вас ждет день, наполненный романтикой и приятными эмоциями.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Ваша надежда расцветет, как богатый, нежный, ароматный и ослепительный цветок. Тем, кто женат, возможно, придется сегодня потратить значительную сумму на образование детей. Важное сообщение по почте принесет радость всей семье. Подарите любимому человеку искреннюю улыбку. Лекции и семинары принесут новые идеи для развития. Если вы долго ждали интересных событий, в этот день найдете облегчение. С небольшими усилиями этот день может стать одним из лучших в вашей супружеской жизни.

Источник: Astrosage.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
08:10Мнения
07:53Политика
00:24Регионы
Популярное

Ещё
Последние новости

08:10

07:53

07:50

05:50

05:12

04:38

04:07

04:00

03:31

02:59

01:30

00:24

14 марта, суббота
22:42

22:22

21:34

21:29

20:34

20:28

20:23

20:16

19:57

19:52

19:32

19:19

19:11

19:10

19:10

19:07

18:24

18:05

18:04

17:39

17:31

16:44

16:32

16:28

16:27

16:17

16:16

16:12

16:09

15:46

15:19

15:13

14:57

14:55

14:27

14:08

13:49

13:46

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять