Привыкли полагаться только на себя: три самых независимых знака зодиака

Люди, которые спокойно живут по своим правилам и не берут во внимание чужое мнение, скорее всего относятся к главным "одиночкам зодиака".

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Самые независимые знаки зодиака - кто живёт по своим правилам / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Какие три знака больше всего ценят автономию

Кто раскрывает свой потенциал только в команде

Некоторые люди чувствуют себя комфортно только в том случае, если они могут полагаться только на себя и сами принимать решения, не оглядываясь на мнение окружающих. Для них свобода и личное пространство — не просто предпочтение, а важная часть жизни. Другим же для достижения успеха жизненно необходима поддержка единомышленников.

Астрологи считают, что самодостаточность и стремление работать в команде зависят от знака зодиака.

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Три самых независимых знака зодиака

Водолей (20 января — 18 февраля)

Возглавляет список прирожденных индивидуалистов Водолей. Несмотря на то, что это общительный воздушный знак, в повседневной жизни его представители предпочитают позицию стороннего наблюдателя, а не активного участника чужих драм, пишет PureWow.

Водолеем управляет Сатурн — планета ограничений и уединения. Именно поэтому они так рьяно бунтуют против системы и имеют сугубо личное видение любого процесса.

В школе Водолей — этот тот самый ученик, который в одиночку делает весь групповой проект, даже не вводя одноклассников в курс дела (зато "пятерку" в итоге получали все).

Эксцентричные хобби Водолеев требуют тишины и уединения.

Однако представители этого знака зодиака не так холодны, как кажутся: они невероятно проницательны, и в качестве союзников их аналитический ум бесценен.

Стрелец (20 ноября — 21 декабря)

В отношениях или в работе со Стрельцом рано или поздно наступает момент, когда этот свободолюбивый знак внезапно уходит с радаров. На обычное предложение встретиться за чашкой кофе вы можете получить ответ: "Привет! Я уехал в спонтанный тур по Европе на месяц, буду недоступен!".

Стрельцы находятся под влиянием планеты Юпитер, которая одарила Стрельцов тягой к расширению горизонтов и изобилию. Понятия "удаленка" и "жизнь на колесах" созданы специально для них.

Стрельцы не имеют ничего против окружающих, просто они привыкли двигаться на сверхзвуковой скорости. Любые жесткие графики, рамки и чужие правила для них — клетка. Поймать и удержать Стрельца практически невозможно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерог находится под покровительством строгого Сатурна — планеты, которая в древности ассоциировалась с границей известной Вселенной, изоляцией и структурой. Этот земной знак чувствует себя максимально комфортно, работая вдали от суеты.

Козероги — сильные лидеры. Четко сформулировав идею, они любят презентовать ее миру и оценивать реакцию публики.

Им важна обратная связь для дела, но как только они её получают, то сразу же уходят обратно в свой условный "каменный замок", чтобы продолжить кропотливые эксперименты за закрытыми дверями.

Два знака, которым нужен коллектив

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы — самый гибкий и поддающийся внешнему влиянию воздушный знак. Ими движет Меркурий, требующий постоянного общения.

Одиночество быстро нагоняет на них тоску. Близнецы — идеальные командные игроки и прирожденные организаторы. Если вам нужно устроить масштабное мероприятие, поручите его Близнецам: они продумают все — от кейтеринга до уборки, и найдут подход к каждому гостю.

Близнецы всегда находятся в эпицентре новостей и сплетен, виртуозно используя полученную информацию для решения общих задач.

Весы (23 сентября — 21 октября)

Весы — главный дипломат среди всех знаков зодиака. Они ориентированы на партнерство, поэтому Весы часто называют наименее независимым знаком. Это не значит, что они беспомощны в одиночку, поскольку мир они познают исключительно через диалог с другими.

Весы всегда ищут глубокий контакт с конкретным человеком лицом к лицу. Они тщательно взвешивают все мнения и дорожат отзывами со стороны.

Весами управляет Венера, поэтому они обладают безупречным вкусом. Однако не стоит заставляйте их в одиночку выбирать ресторан для ужина — муки выбора их парализуют. Зато, если предложить им готовый список из пяти вариантов, то Весы мгновенно составят идеальный рейтинг, который устроит абсолютно каждого члена компании.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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