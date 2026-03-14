Как покрасить спальню по гороскопу: идеальные цвета для каждого знака

Анна Ярославская
14 марта 2026, 03:33
Идеальный цвет для отдыха у каждого знака зодиака свой. Правильно подобранный оттенок способен создать атмосферу спокойствия и уюта.
Назван лучший цвет для спальни каждого знака зодиака

  • Какой цвет спальни принесет спокойный сон каждому знаку зодиака
  • Кому стоит выбрать оранжевый цвет, а кому - черный

Цвет спальни влияет не только на интерьер, но и на настроение, качество сна и общее самочувствие. Астрологи считают, что каждому знаку зодиака подходят определённые оттенки, которые помогают расслабиться, восстановить силы и создать гармоничную атмосферу.

Главред разобрался, в какой цвет лучше покрасить спальню представителям разных знаков зодиака.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Бледно-голубой.

Люди, родившиеся под знаком Водолея одинаково связаны с небом (согласно воздушному знаку) и морем (согласно своему талисману). Свободолюбивая душа Водолеев лучше всего почувствует себя в спокойном нежно-голубом цвете, который отсылает к обеим стихиям, пишет PureWow.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Цвет морской волны.

Рыбы - дитя океана. Синий цвет мгновенно дарит чувство покоя. Обратите внимание на глубокие синие оттенки с зеленым подтоном (бирюзовые и аквамариновые тона ) — это естественное сочетание цветов расслабит и пробудит мечтательное воображение Рыб.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Белый.

Как первый знак зодиака Овен олицетворяет новую жизнь и чистоту. Яркий, белоснежный цвет спальни обеспечит вам тот чистый лист, к которому вы так стремитесь, а также станет уютным местом для подзарядки энергией.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Лесной зеленый.

Как представитель земного знака, Телец очень серьезно относится к чтению и разгадыванию кроссвордов. И поскольку Тельцы, как правило, чувствуют себя наиболее защищенно и комфортно в цветовой гамме, которая связывает их с землей, стоит выбирать успокаивающую палитру естественных зеленых оттенков.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Жёлтый.

Светло-желтые тона, характерные для желтого лютика, поддержат оптимистичный и позитивный настрой Близнецов и заглушат их сварливую, раздражительную натуру, когда она проявит себя.

Рак (21 июня – 22 июля)

Теплый серый.

Спокойствие в спальне буквально является ключом к душевному благополучию Раков. Выберите светло-серый цвет стен, чтобы подчеркнуть свою склонность к размышлениям, и превратите свою спальню в место максимального комфорта и отдыха.

Лев (23 июля – 22 августа)

Фиолетовый.

Львы хотят быть звездой. Выбирайте фиолетовый цвет стен – достаточно смелый, чтобы привлечь внимание, и неофициальный цвет королевской власти, что делает его подходящим выбором для короля джунглей.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Темно-синий.

Девы — практичный эстет. Им нужен оттенок, который выдержит испытание временем и будет актуален всегда. Идеальный цвет Дев — темно-синий. Этот изысканный цвет создаст утонченный акцент, достаточно дерзкий и стильный.

Весы (23 сентября – 21 октября)

Нежно-розовый.

Теплота и гармония — отличительные черты Весов. Представители этого знака зодиака будут чувствовать себя наиболее комфортно в цветовой гамме, которая сочетает в себе и то, и другое. Обратите внимание на нежные, бледно-розовые оттенки — это освежающий нейтральный цвет, который невероятно очарователен.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Скорпион (22 октября – 21 ноября)

Черный.

Интенсивные, страстные и склонные к замкнутости Скорпионы воспринимают свою спальню как убежище от мира. Создайте атмосферу меланхолии — и, конечно же, добавьте немного стиля "крутой девчонки" с помощью классического черного цвета.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Оранжевый.

Стрельцы всегда идут против течения. Ваша зона комфорта — это все, где таится приключение. Поэтому в вашей спальне не может быть скучного цвета стен.

"Поддержите энергию своего огненного знака с помощью базовой палитры ржаво-оранжевых и красных оттенков. А еще лучше — добавьте немного узоров", - советуют астрологи.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Кремовый.

Козероги всегда стремятся к вершине горы. Все, чего вы хотите в спальне, — это отдых. Прохладные кремовые и изысканные оттенки серо-коричневого цвета успокоят консервативную натуру Козерогов и умиротворят его душу.

Как писал Главред, астролог Джейми Райт рассказала, какие цвета подходят каждому знаку зодиака. По мнению эксперта, определенные цветовые палитры помогут начать создавать свой шедевр в интерьере.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

В Киеве экстренно отключили свет, графики не действуют: что происходит

В Киеве экстренно отключили свет, графики не действуют: что происходит

Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших растет - детали

Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших растет - детали

Трамп хочет вновь торговать с Россией, - Вэнс

Трамп хочет вновь торговать с Россией, - Вэнс

Гороскоп Таро на завтра 14 марта: Тельцам - выбирать мир, Раку - сложная карта

Гороскоп Таро на завтра 14 марта: Тельцам - выбирать мир, Раку - сложная карта

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

Прекращение огня может навредить Украине: в США заняли неожиданную позицию

Прекращение огня может навредить Украине: в США заняли неожиданную позицию

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

07:28

В Киеве экстренно отключили свет, графики не действуют: что происходит

07:26

Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших растет - детали

05:55

Овощи в погребе гниют из-за сырости - простое средство спасает погреб за несколько дней

05:30

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

05:14

Рассада или семена - какие культуры лучше сеять прямо в почву

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
04:41

Настоящая "экзотика" СССР: какой самый странный продукт можно было купить в магазинах

04:17

Что означает выражение "ни пуха ни пера": скрытый смысл, о котором мало кто знает

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке собаки с щенком за 45 секунд

03:33

Как покрасить спальню по гороскопу: идеальные цвета для каждого знака

Реклама
03:05

Сутки "растягиваются": раскрыта пугающая правда о научной аномалии

02:36

Как сказать "жизнь бьет ключом" на украинском языке - пять правильных вариантовВидео

01:37

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

00:27

В какие часы отключат свет 14 марта: что известно о новых графиках

00:27

Трамп хочет вновь торговать с Россией, - Вэнс

13 марта, пятница
23:48

Восемь скрытых причин, привлекающих мышей весной — как с ними бороться

22:52

"Некуда забирать тебя": родные бросили 73-летнюю женщину в прифронтовом городеВидео

22:27

США отправили на Ближний Восток тысячи дронов с ИИ, разработанных в Украине

22:10

"Там Санта-Барбара": громкое заявление Зеленского о трехсторонних переговорах

22:09

Шахеды уже летят, авиация поднята: обстрел Украины возможен уже этой ночью

22:01

Кот кричал и не мог спастись: в Киеве разгорелся скандал

Реклама
21:31

"Эта боль углубилась": Ольга Сумская высказалась о конфликте с сестрой

21:17

РФ готовит Искандеры и Калибры: названы сроки массированного обстрела Украины

20:37

5 неожиданных идей с тюльпанами, которые удивят соседей и порадуют васВидео

20:35

Как быстро и легко очистить фритюрницу от жира: простой способ за 15 минут

20:30

Можно ли убирать в праздник 14 марта: строгие приметы

20:14

Самая грязная вещь в доме: хитрый трюк, как быстро отмыть один предмет на кухнеВидео

19:49

"Они должны за все платить": Трамп заявил, что США не нужна помощь Украины

19:33

Антициклон будет определять погоду во Львовской области: прогноз на 14 марта

19:33

"Оскар-2026" уже скоро: где смотреть церемонию

19:10

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

19:10

Почему Путину нужна бесконечная война: Эйдман назвал причинумнение

18:48

С дедушкой: Мозговая поделилась трогательным фото дочери

18:47

Ямы на дорогах после зимы: украинцев предупредили о затяжном ремонте

18:45

Больше не энергетика: Свитан назвал главную цель РФ в Украине на весну 2026Видео

18:42

Без осадков и тепло: какая погода будет в Харькове на выходных

18:14

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

18:08

"Его могут застрелить": у Фицо придумали бредовую причину, чтобы не ехать в Киев

18:05

Конец света уже близок: треть американцев верит в неизбежный апокалипсис

17:55

Девушка покормила бездомную кошку: животное удивило ее "подарком"Видео

17:39

"Цены ползут вверх": неожиданный прогноз нового подорожания газаВидео

Реклама
17:26

В Киеве и области повысили стоимость проезда в электричках: сколько стоит поездка

17:25

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

17:24

Даша Астафьева в стильных очках анонсировала сюрприз

17:09

Мужчина нашел тайный отсек под полом: люди не поверили своим глазам

16:55

Ухудшение погоды: на Тернопольщине объявили штормовое предупреждение

16:40

Хореограф-предательница Татьяна Денисова намекнула на свадьбу: как она выглядит

16:31

Голуби не вернутся на балкон: хитрый способ дает стопроцентный результатВидео

16:25

Киев получил новые трамваи: по какому маршруту они будут курсироватьФото

16:22

"Снова вместе": Андрей Бедняков восхитил сеть семейными фото

16:22

На берег выбросило странное существо: оно было покрыто зеленой "шерстью"

