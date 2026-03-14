Как покрасить спальню по гороскопу: идеальные цвета для каждого знака

Идеальный цвет для отдыха у каждого знака зодиака свой. Правильно подобранный оттенок способен создать атмосферу спокойствия и уюта.

Назван лучший цвет для спальни каждого знака зодиака

Вы узнаете:

Какой цвет спальни принесет спокойный сон каждому знаку зодиака

Кому стоит выбрать оранжевый цвет, а кому - черный

Цвет спальни влияет не только на интерьер, но и на настроение, качество сна и общее самочувствие. Астрологи считают, что каждому знаку зодиака подходят определённые оттенки, которые помогают расслабиться, восстановить силы и создать гармоничную атмосферу.

Главред разобрался, в какой цвет лучше покрасить спальню представителям разных знаков зодиака.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Бледно-голубой.

Люди, родившиеся под знаком Водолея одинаково связаны с небом (согласно воздушному знаку) и морем (согласно своему талисману). Свободолюбивая душа Водолеев лучше всего почувствует себя в спокойном нежно-голубом цвете, который отсылает к обеим стихиям, пишет PureWow.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Цвет морской волны.

Рыбы - дитя океана. Синий цвет мгновенно дарит чувство покоя. Обратите внимание на глубокие синие оттенки с зеленым подтоном (бирюзовые и аквамариновые тона ) — это естественное сочетание цветов расслабит и пробудит мечтательное воображение Рыб.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Белый.

Как первый знак зодиака Овен олицетворяет новую жизнь и чистоту. Яркий, белоснежный цвет спальни обеспечит вам тот чистый лист, к которому вы так стремитесь, а также станет уютным местом для подзарядки энергией.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Лесной зеленый.

Как представитель земного знака, Телец очень серьезно относится к чтению и разгадыванию кроссвордов. И поскольку Тельцы, как правило, чувствуют себя наиболее защищенно и комфортно в цветовой гамме, которая связывает их с землей, стоит выбирать успокаивающую палитру естественных зеленых оттенков.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Жёлтый.

Светло-желтые тона, характерные для желтого лютика, поддержат оптимистичный и позитивный настрой Близнецов и заглушат их сварливую, раздражительную натуру, когда она проявит себя.

Рак (21 июня – 22 июля)

Теплый серый.

Спокойствие в спальне буквально является ключом к душевному благополучию Раков. Выберите светло-серый цвет стен, чтобы подчеркнуть свою склонность к размышлениям, и превратите свою спальню в место максимального комфорта и отдыха.

Лев (23 июля – 22 августа)

Фиолетовый.

Львы хотят быть звездой. Выбирайте фиолетовый цвет стен – достаточно смелый, чтобы привлечь внимание, и неофициальный цвет королевской власти, что делает его подходящим выбором для короля джунглей.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Темно-синий.

Девы — практичный эстет. Им нужен оттенок, который выдержит испытание временем и будет актуален всегда. Идеальный цвет Дев — темно-синий. Этот изысканный цвет создаст утонченный акцент, достаточно дерзкий и стильный.

Весы (23 сентября – 21 октября)

Нежно-розовый.

Теплота и гармония — отличительные черты Весов. Представители этого знака зодиака будут чувствовать себя наиболее комфортно в цветовой гамме, которая сочетает в себе и то, и другое. Обратите внимание на нежные, бледно-розовые оттенки — это освежающий нейтральный цвет, который невероятно очарователен.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Скорпион (22 октября – 21 ноября)

Черный.

Интенсивные, страстные и склонные к замкнутости Скорпионы воспринимают свою спальню как убежище от мира. Создайте атмосферу меланхолии — и, конечно же, добавьте немного стиля "крутой девчонки" с помощью классического черного цвета.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Оранжевый.

Стрельцы всегда идут против течения. Ваша зона комфорта — это все, где таится приключение. Поэтому в вашей спальне не может быть скучного цвета стен.

"Поддержите энергию своего огненного знака с помощью базовой палитры ржаво-оранжевых и красных оттенков. А еще лучше — добавьте немного узоров", - советуют астрологи.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Кремовый.

Козероги всегда стремятся к вершине горы. Все, чего вы хотите в спальне, — это отдых. Прохладные кремовые и изысканные оттенки серо-коричневого цвета успокоят консервативную натуру Козерогов и умиротворят его душу.

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

