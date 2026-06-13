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Засыпают буквально за минуту: астрологи назвали главных сонь по гороскопу

Анна Ярославская
13 июня 2026, 13:32
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Причины бессонницы кроются в активности мозга. Что мешает некоторым знакам зодиака крепко спать по ночам?
Сон, гороскоп
Названы главные сони зодиакального круга - кто готов спать весь день / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака способны мгновенно уснуть в любых условиях
  • Кому мешает расслабиться ночной поток навязчивых мыслей
  • Почему Близнецы и Овны регулярно страдают от нехватки ночного отдыха

Есть люди, которые могут ворочаться в постели часами, а есть те, кто засыпает буквально через несколько минут после того, как голова коснулась подушки. Они спокойно дремлют в самолете, в очереди к врачу или во время длительной поездки, вызывая зависть у всех, кто знаком с бессонницей.

Качество сна зависит от множества факторов — уровня стресса, режима дня и состояния здоровья. Однако астрологи уверены, что определенную роль могут играть и особенности характера, связанные со знаком зодиака.

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Некоторые представители зодиакального круга словно созданы для крепкого и спокойного сна, тогда как другие не могут отключить поток мыслей даже глубокой ночью, пишет PureWow.

Знаки зодиака, которые легко засыпают

Телец

Для Тельцов отдых — одна из главных жизненных ценностей. Они любят комфорт, уют и стабильность, поэтому уделяют особое внимание вечерним ритуалам. Вкусный ужин, теплая ванна, любимая книга и удобная кровать помогают им быстро расслабиться и погрузиться в сон. Представители этого земного знака редко считают ранний отход ко сну чем-то скучным и с удовольствием позволяют себе полноценный отдых.

Рыбы

Рыбы обладают богатым воображением и тесно связаны с миром эмоций и фантазий. Для них сон — не просто физиологическая потребность, а возможность восстановить внутренний баланс. За день представители этого знака часто впитывают переживания окружающих, поэтому ночью им особенно важно отключиться от внешнего мира и набраться сил. Неудивительно, что Рыбы нередко могут спать дольше других знаков.

Весы

Весы ценят гармонию во всем, и сон не является исключением. Им важно создать вокруг себя комфортную атмосферу: уютное постельное белье, приятный аромат в комнате, расслабляющая музыка или привычный вечерний ритуал. Когда в отношениях и делах царит порядок, Весы легко расслабляются и получают полноценный отдых.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Знаки зодиака, которым сложно уснуть

Овен

Овны привыкли жить в быстром темпе и постоянно находиться в движении. Даже поздно вечером они продолжают строить планы, придумывать новые проекты и искать очередные приключения. Из-за такой активности им бывает сложно вовремя переключиться на отдых. Нередко представители этого знака просыпаются среди ночи с новой идеей или внезапным желанием что-то срочно сделать.

Близнецы

Главный враг сна для Близнецов — их собственное любопытство. Даже если организм требует отдыха, мозг продолжает искать новую информацию и впечатления. Один ролик в интернете может привести к многочасовому путешествию по ссылкам, статьям и видео. Именно поэтому Близнецы часто ложатся спать значительно позже, чем планировали.

Дева

Девы редко позволяют себе полностью расслабиться. Перед сном они могут мысленно прокручивать события дня, анализировать свои решения и составлять планы на будущее. Представители этого знака склонны обращать внимание даже на незначительные детали, из-за чего им бывает трудно избавиться от навязчивых мыслей и спокойно уснуть. Чтобы отдых был качественным, Девам важно научиться отпускать тревоги и не пытаться контролировать все вокруг.

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О ресурсе: PureWow

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