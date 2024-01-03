Трудности и испытания: кто столкнется с неприятностями в январе 2024

Астролог Влад Росс рассказал, кому не особенно повезет в жизни в начале этого года.

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Кто столкнется с неприятностями в январе 2024 / коллаж: Главред, фото: instagram firs_ph, pexels

Гороскоп на январь 2024 года предвещает некоторые трудности трем представителям зодиакального круга. Астролог Влад Росс рассказал, кому ожидать испытаний и неприятностей совсем скоро.

В комментарии Главреду астролог назвал три знака зодиака, которые пройдут турбулентность в первый месяц года.

Гороскоп на январь - неустойчивость

Январь 2024 года для Близнецов может стать месяцем романтики и веселых приключений. Главной задачей начала года будет сохранение здравого смысла даже в вихре сильных эмоций. В том случае, если этого не сделать, месяц может обернуться в период со знаком "минус". Однако несмотря на любые действия, в конце месяца энергия потенциала жизни всё равно вознесет представителей знака на вершину.

Благоприятные дни января 2024 года для Близнецов: 3, 7, 8, 17, 18, 22.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Близнецов: 5, 12, 19, 20, 26, 27.

Также в карьере Близнецам следует проявлять инициативу в работе.В финансовом плане необходимо быть осторожным, чтобы вас не обманули. В личной жизни произойдут достаточно приятные изменения. А вот здоровье может пошатнуться, необходимо остерегаться переломов, вывихов, травм.

Гороскоп на январь - сложный период

Январь 2024 года для Рака будет сложным периодом. Жизнь представителей этого знака будет похожа на игру в теннис, потому как будет постоянная потребность отбивать удары судьбы.При этом сложности буду в каждом аспекте жизни. Главное задание - не упустить момент отступления и вовремя сделать шаг назад, когда нужно.

Благоприятные дни января 2024 года для Рака: 5, 6, 9, 10, 20, 24, 25.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Рака: 1, 7, 8, 15, 22, 29.

В профессиональной сфере стоит отказаться от риска в новых проектах, в финансовой стороне жизни будет довольно трудно, но не стоит отчаиваться. В здоровье также могут настигнуть неприятности, а именно - с пищеварением.

Гороскоп на январь - черная дыра

В январе у Льва получится почувствовать себя лучше, как физичкески так и морально. Чистая голова даст возможность трезво взглянуть на реальность и деловые возможности.

Благоприятные дни января 2024 года для Льва: 7, 8, 12, 22, 23, 27.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Льва: 3, 10, 17, 18, 24, 25.

В карьере у Лва будут возникать неплохие возможности. В финансах получится "черная дыра", но с возможностью изменить положение. А вот отношения выйдут на новый уровень и счастья станет больше, главное - не стрессовать.

Смотрите видео гороскоп Влада Росса:

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