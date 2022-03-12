Украина в 2022 году - ошеломляющий прогноз астролога

Война в Украине - астропрогноз / Reuters, ua.depositphotos.com

Астролог Елена Максимова составила свой прогноз на 2022 год и назвала этот период временем шанса для украинцев. Однако она подчеркнула, что Украина станет успешной и непобедимой, если сумеет его использовать.

"Появятся новые политики, которые укажут правильный курс для Украины и смогут сплотить нацию. Если не поддержим их, на три года упустим возможность серьезно прорваться вперед. Сатурн, являющийся планетой Украины, будет сильным в 2022-м. Мы выстоим при любых неблагоприятных внешних обстоятельствах", - говорит Максимова.

Также, по ее словам, властям нужно готовиться к серьезным вызовам, а "не надеяться, что пронесет". Особо трудно придется нелепым политикам, а молодые партии во главе с 30-40-летними станут намного сильнее.

"Как бы олигархи ни держали оборону, в политику прорвется новая фигура. Это будет молодой человек, который не жил при Советском Союзе. Новый лидер привлечет внимание мирового сообщества. Осенью погрузимся в громкие коррупционные скандалы. Запятнаны будут представители многих партий. Не удастся держать красивую мину при плохой игре. Тайное станет явным", - добавила астролог.

Читайте такжеБутусов рассказал, когда и чем закончится война в УкраинеТакже, по ее словам, ближайшее десятилетие для Украины обещает быть весьма насыщенным. Звезды сулят перемены к лучшему.

Напомним, ранее астролог Джейми Партридж составил гороскоп президента РФ Владимира Путина и рассказал, что его ждет в ближайшее время.

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