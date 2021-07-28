Упадок сил и происки конкурентов: что сулит Раку гороскоп на август 2021

В августе кто-то попытается навязать свою волю раку и ограничить его право принимать решения.
Рак станет одним из неудачников августа 2021. Месяц обещает быть сложным для него.
Август для Рака станет месяцем консолидации планов на будущее. Энергетический потенциал представителей этого знака Зодиака в это время окажется крайне низким. Любая активность будет вызывать упадок сил и желание пассивного отдыха. Раку не помешало бы отправиться в этом месяце куда-нибудь на воды, хотя и противиться манящим объятиям собственного дома или дачи нет никакого резона. Тем более, положение планет способствует спокойному времяпрепровождению.
Ситуация станет меняться только в конце месяца. Именно в это время Рак ощутит прилив энергии и начнет действовать. Если в течение августа у Рака получится хорошо обдумать свои планы, то активность конца месяца окажется исключительно продуктивным периодом.
В августе 2021 представителям этого знака следует доверять исключительно собственной интуиции. На стадии подготовки важных проектов она сработает безукоризненно, потому смело можно полагаться на нее. Если Рак решит прислушаться к внутреннему голосу, ему придется положиться на доводы разума. В этом случае удастся прийти к правильным решениям и организовать продуктивные предпосылки.
Раздумывая о проектах деловой сферы и своих интересах, Рак должен иметь в виду, что в этом месяце ему придётся сконцентрироваться на вопросах карьеры и положения на конкурентном поле. Именно в августе некие силы предпримут попытки ограничить проявления свободы и независимости Рака. Вероятнее всего, кто-то попытается навязать Раку свою волю, именно поэтому конец августа будет посвящен борьбе за право принимать решения и совершать поступки по собственному усмотрению.
Кто-то попытается обойти Рака по карьерной лестнице и заставить его свернуть в сторону с верного пути. Потому Раку не стоит упускать из виду вероятных соперников.
А вот в семейных делах и отношениях у Рака в августе 2021 сложится весьма благоприятная обстановка. В этой сфере всё будет нормально, тишь да благодать. Хорошо будут складываться отношения с близкими и друзьями, которые проверены годами. Так что на родных и хороших знакомых Рак вполне сможет положиться в этом месяце. Он получит от них эмоциональную поддержку в отношении своих планов и уровня развития личности. Рака будут любить и помогать разумными советами при подготовке долгосрочных проектов. Это укрепит представителей знака и придаст им уверенности в собственных силах. При этом Раку следует сдерживать свои эгоистичные наклонности.
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В середине августа Раку важно не пропустить некое событие, поскольку оно может поставить под угрозу благополучие близкого человека. Партнёр сам расскажет Раку о том, что его беспокоит. Важно будет проявить чуткость и протянуть руку помощи, которая будет просто необходима этому человеку.
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