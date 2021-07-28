Упадок сил и происки конкурентов: что сулит Раку гороскоп на август 2021

Гороскоп для Рака на август 2021 обещает неудачный месяц представителям знака / flickr.com/mzdrea272

Рак станет одним из неудачников августа 2021. Месяц обещает быть сложным для него.

Август для Рака станет месяцем консолидации планов на будущее. Энергетический потенциал представителей этого знака Зодиака в это время окажется крайне низким. Любая активность будет вызывать упадок сил и желание пассивного отдыха. Раку не помешало бы отправиться в этом месяце куда-нибудь на воды, хотя и противиться манящим объятиям собственного дома или дачи нет никакого резона. Тем более, положение планет способствует спокойному времяпрепровождению.

Ситуация станет меняться только в конце месяца. Именно в это время Рак ощутит прилив энергии и начнет действовать. Если в течение августа у Рака получится хорошо обдумать свои планы, то активность конца месяца окажется исключительно продуктивным периодом.

В августе 2021 представителям этого знака следует доверять исключительно собственной интуиции. На стадии подготовки важных проектов она сработает безукоризненно, потому смело можно полагаться на нее. Если Рак решит прислушаться к внутреннему голосу, ему придется положиться на доводы разума. В этом случае удастся прийти к правильным решениям и организовать продуктивные предпосылки.

Раздумывая о проектах деловой сферы и своих интересах, Рак должен иметь в виду, что в этом месяце ему придётся сконцентрироваться на вопросах карьеры и положения на конкурентном поле. Именно в августе некие силы предпримут попытки ограничить проявления свободы и независимости Рака. Вероятнее всего, кто-то попытается навязать Раку свою волю, именно поэтому конец августа будет посвящен борьбе за право принимать решения и совершать поступки по собственному усмотрению.

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Кто-то попытается обойти Рака по карьерной лестнице и заставить его свернуть в сторону с верного пути. Потому Раку не стоит упускать из виду вероятных соперников.

А вот в семейных делах и отношениях у Рака в августе 2021 сложится весьма благоприятная обстановка. В этой сфере всё будет нормально, тишь да благодать. Хорошо будут складываться отношения с близкими и друзьями, которые проверены годами. Так что на родных и хороших знакомых Рак вполне сможет положиться в этом месяце. Он получит от них эмоциональную поддержку в отношении своих планов и уровня развития личности. Рака будут любить и помогать разумными советами при подготовке долгосрочных проектов. Это укрепит представителей знака и придаст им уверенности в собственных силах. При этом Раку следует сдерживать свои эгоистичные наклонности.

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В середине августа Раку важно не пропустить некое событие, поскольку оно может поставить под угрозу благополучие близкого человека. Партнёр сам расскажет Раку о том, что его беспокоит. Важно будет проявить чуткость и протянуть руку помощи, которая будет просто необходима этому человеку.

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