Устоять Амуру не удастся: астрологи назвали 4 знака, в которых все влюбляются

Некоторые знаки зодиака являются магнитом для внимания и влюбленности, даже без их осознанного желания.

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Кто из знаков зодиака всегда в центре внимания / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что говорят звезды:

Львы притягивают уверенностью и "солнечной" энергией

Рыбы влюбляют своей легкостью и естественностью

Скорпионы поражают глубиной, чувственностью и внутренним огнем

Некоторые астрологи убеждены: представители четырех зодиакальных знаков имеют природную способность притягивать к себе внимание и симпатию. Даже если они не стремятся к этому намеренно, люди влюбляются в них с первого взгляда, пишет Главред со ссылкой на Times of India.

Кто же эти счастливчики?

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Лев

Львы - настоящие баловни судьбы. Их природное обаяние, жизненная энергия и солнечная харизма заставляют всех вокруг восхищаться ими. Они не прилагают усилий, чтобы понравиться - достаточно лишь появиться в комнате или бросить теплый взгляд. Их обожают, и они это прекрасно осознают.

Рыбы

На первый взгляд Рыбы могут показаться мечтательными и отстраненными. Но именно их легкость, искренность и открытое отношение к жизни притягивают людей. Они никогда не пытаются кого-то очаровывать - все происходит естественно. И это волшебно.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Скорпионы излучают глубокую чувственность и загадочность. Один лишь их взгляд может вызвать бурю эмоций. Многим хочется познать их суть, раскрыть тайны, которые они тщательно скрывают. И это желание быстро переходит во влюбленность.

Весы

Весы имеют особое чувство красоты и гармонии. Их стиль, манеры и способность внимательно слушать создают атмосферу тепла и доверия. Даже если они не стремятся поразить, люди все равно очаровываются ими буквально с первых минут знакомства.

Также астрологи назвали 5 знаков, чья жизнь скоро кардинально изменится.

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