В мае Сатурн войдет в знак Овна: каких больших перемен ждать до 2028 года

Сатурн войдет в знак Овна 25-26 мая 2025 года и останется там до 12 апреля 2028-го. Эта планета всегда все меняет.

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​ Анжела Перл рассказала, что принесет Овнам переход Сатурна в первый дом гороскопа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Когда Сатурн войдет в знак Овна

Какие основные изменения произойдут с 2025 по 2028 год

Как Сатурн повлияет на личную жизнь и карьеру Овнов в ближайшие три года

26 мая 2025 года Сатурн входит в знак Овна и останется в нём до 12 апреля 2028-го. В течение трех лет планета окажет влияние на жизнь этого знака зодиака и принесет перемены. Все детали раскрыла астролог Анжела Перл. Если вам интересен астрологический прогноз на май для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп на май 2025 для Овнов: подует ветер больших перемен.

"В первый раз за 30 лет Сатурн пришел в ваш знак зодиака, потому что цикл Сатурна составляет двадцать девять с половиной лет. В прошлый раз он был в вашем знаке с 1996 по 1999 год. Какой урок Сатурн вам тогда преподал? Потому что Сатурн считается великим учителем. Он заставляет нас брать ответственность на себя, и обычно это бывает, когда рождается ребенок, и мы становимся родителями, когда мы получаем какую-то работу или должность, когда мы открываем свой бизнес, когда выходим замуж или женимся. Всё, что по Сатурну происходит, это всегда надолго", - цитирует астролога Главред.

Что произойдет в жизни Овнов

Возможны кардинальные изменения, такие как смена профессии или места жительства.

"Сатурн всегда нас меняет, заставляет быть серьезнее, ответственнее. Это всегда переход на следующий уровень, если мы берем эту ответственность на себя", - сказала астролог.

Начнутся новые жизненные этапы, такие как брак или переезд.

Овны будут принимать важные решения, которые повлияют на их будущее. Это может быть как смена работы, так и окончание неудачных отношений. Наступит время испытаний и взросления.

"Если отношения неправильные и не приносят вам радости, то такой брак может разрушиться. Но если вы будете выходить замуж или жениться в течение этих трех лет, то это будет долгий брак", - свидетельствует гороскоп.

Появится возможность получить новое образование или квалификацию, что принесет плоды в будущем, особенно в период выхода Сатурна из знака в 2028 году, когда будут видны результаты проделанной работы.

"Когда Сатурн будет выходить уже из знака Овна, вы получите результаты своих трудов. Сатурн принесет вам очень хороший урожай, результат, прибыль. Эта планета всегда дает подарки", - объяснила астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Произойдут большие перемены в круге общения Овнов. Рядом останутся только единомышленники.

"Вы можете отрезать что-то или кого-то из вашей жизни. Окружение поменяется кардинально. Может быть, вы перестаете с кем-то общаться. Сатурн - это не о количестве, а о качестве. Например, в вашем окружении останутся только те люди, которым вы доверяете и которых любите. Это ваши единомышленники, остальные просто отвалятся", - рассказала специалист.

Тем, кто хочет похудеть, Сатурн поможет сбросить вес.

Перл добавила, что в следующий раз Сатурн войдет в знак Овна только в 2055 году.

Смотрите видео - Гороскоп для Овнов на 2025-2028 годы - прогноз Анжелы Перл:

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