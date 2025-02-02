В жизнь придет любовь: гороскоп на февраль 2025 для Рыб

В целом, февраль 2025 года станет началом значительных изменений. В конце года Рыбы смогут оценить, насколько они изменились и чего достигли.

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Гороскоп на февраль 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com,

Вы узнаете:

Чего ждать Рыбам в любви и на работе

Какие важные перемены принесет новолуние в конце месяца

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2025 для Водолеев. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на февраль 2025: Козерогам - прибыль, Водолеям - перемены, Рыбам - мудрость.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в феврале 2025 года кармические узлы, в частности узел Раху, будет находиться в знаке Рыб. Это создает ось отношений, которая включает первый и седьмой дома гороскопа. Весь месяц Рыбы будут ощущать желание перемен. Появятся возможности для улучшения жизни, включая новые отношения и партнерство, как в личной жизни, так и в бизнесе.

Кармические узлы заставят Рыб изменить отношение к себе. Вы вспомните о своих мечтах и желаниях. Это будет хорошее время для их осуществления.

С 1 по 3 февраля Венера соединяется с Нептуном в знаке Рыб.

"Венера – планета любви, красоты, удовольствий, гармонии, поэтому вы будете выглядеть шикарно, вы будете притягивать деньги, потому что Венера – планета прибыли. Вы будете притягивать внимание, комплименты, восхищение. В вашу жизнь придет любовь", - цитирует Главред Анжелу Перл.

По ее словам, Нептун - планета любви, гармонии, вдохновения, озарения. Комбинация Венеры с Нептуном может дать восхищение творчеством какого-то человека. Не исключено, что кто-то будет восхищаться вами.

4 февраля Юпитер - планета подарков, везения, удачи, щедрости - разворачивается в прямое движение.

Это время будет благоприятным для решения вопросов, связанных с недвижимостью и местом жительства. Вы можете найти лучшее жилье, переехать в более подходящее место или даже эмигрировать. Также возможно получение постоянного места жительства или гражданства.

Кроме того, Юпитер может принести новости о семье, такие как беременность или другие важные события, связанные с родителями. Это время также может способствовать увеличению семьи.

12 февраля - полнолуние в шестом доме гороскопа, который отвечает за работу, здоровье, ежедневную рутину.

В это время могут произойти изменения в рабочем окружении: кто-то может уволиться или вы будете искать нового ассистента. Также возможно завершение какого-то проекта на работе или получение новостей, касающихся вашего коллектива. Некоторые Рыбы поменяют работу.

Кроме того, полнолуние может побудить вас пересмотреть свой режим и образ жизни. Это хорошее время для того, чтобы обратить внимание на здоровье. Стоит пройти обследование или сдать анализы.

15 февраля Меркурий входит в знак зодиака Рыбы. У вас начнется переписка, новое общение. Появятся новые идеи.

24 февраля Марс - планета энергии, действий, смелости - развернется в прямое движение и принесет Рыбам много энергии и активности в сферы любви, удовольствия и творчества. Это время будет способствовать получению удовольствия от жизни. Появится возможность путешествовать, принимать участие в выставках, семинарах, ходить на свидания.

Вы также можете заметить прогресс в вопросах, связанных с детьми.

"Марс – это огромное желание, и вы можете часто ходить на свидания или с одним человеком, или с разными людьми", - добавила астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Новолуние 28 февраля будет особенно важным для Рыб, так как произойдет в первом доме гороскопа. У вас появятся новые цели, изменится стиль жизни. Вы можете почувствовать желание изменить что-то в себе, возможно, это будет новое имя, новый паспорт или даже новые отношения. В целом, это новолуние станет толчком для начала чего-то нового в вашей жизни.

Детальный гороскоп для Рыб на февраль смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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