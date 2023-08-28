В жизнь придут проблемы: астролог назвал опасные даты для поездок

Астролог Влад Росс говорит, что в некоторые дни лучше не отправляться в поездки, так как на вас могут навалиться проблемы.

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Астролог Влад Росс рассказал, в какие дни не нужно отправляться в поездки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Сентябрь 2023 года - неблагоприятный месяц для поездок. В это время могут быть серьезные проблемы, если вы рискнете отправиться в дорогу. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

В этом месяце достаточно много дней, по словам астролога, когда лучше не отправляться в поездки, особенно дальние.

Особенно это касается 1-7 сентября, когда Юпитер будет статичен – все заграничные поездки в это время лучше отменить. Также в эти дни лучше не оформлять документы для выезда, виз, аренды жилья, покупки билетов, транспорта. Все дела будут тормозиться. А самолеты, особенно в Шереметьево и Внуково, могут не долетать", - говорит астролог.

До 18 сентября будет ретроградный и статичный Меркурий. В это время есть риск задержек и поломок транспорта, недоразумений и опозданий. Особенно важно не начинать поездки 13-17 сентября, говорит Влад Росс.

"А вообще, на ретроградном Меркурии можно отправляться в те места, в которых вы уже были", - говорит астролог.

Влад Росс также назвал благоприятные дни для поездок:

на море, в санаторий и дома отдыха – 8-10, 21, 27-28 сентября;

в горы – 23-24 сентября;

на тренинги, семинары, конференции – 21, 25-26 сентября;

коммерческие и деловые поездки – 23-24 сентября.

Также астролог назвал самые неблагоприятные дни: 1-7, 13-20 и 29 сентября.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Дивіться відео прогнозу астролога Влада Росса на вересень 2023 року:

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