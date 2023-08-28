УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

В жизнь придут проблемы: астролог назвал опасные даты для поездок

Ангелина Подвысоцкая
28 августа 2023, 21:18 обновлено 28 августа, 21:18
19
Астролог Влад Росс говорит, что в некоторые дни лучше не отправляться в поездки, так как на вас могут навалиться проблемы.
гороскоп, Влад Росс
Астролог Влад Росс рассказал, в какие дни не нужно отправляться в поездки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Сентябрь 2023 года - неблагоприятный месяц для поездок. В это время могут быть серьезные проблемы, если вы рискнете отправиться в дорогу. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

В этом месяце достаточно много дней, по словам астролога, когда лучше не отправляться в поездки, особенно дальние.

Особенно это касается 1-7 сентября, когда Юпитер будет статичен – все заграничные поездки в это время лучше отменить. Также в эти дни лучше не оформлять документы для выезда, виз, аренды жилья, покупки билетов, транспорта. Все дела будут тормозиться. А самолеты, особенно в Шереметьево и Внуково, могут не долетать", - говорит астролог.

До 18 сентября будет ретроградный и статичный Меркурий. В это время есть риск задержек и поломок транспорта, недоразумений и опозданий. Особенно важно не начинать поездки 13-17 сентября, говорит Влад Росс.

"А вообще, на ретроградном Меркурии можно отправляться в те места, в которых вы уже были", - говорит астролог.

Влад Росс также назвал благоприятные дни для поездок:

  • на море, в санаторий и дома отдыха – 8-10, 21, 27-28 сентября;
  • в горы – 23-24 сентября;
  • на тренинги, семинары, конференции – 21, 25-26 сентября;
  • коммерческие и деловые поездки – 23-24 сентября.

Также астролог назвал самые неблагоприятные дни: 1-7, 13-20 и 29 сентября.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Дивіться відео прогнозу астролога Влада Росса на вересень 2023 року:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
астролог гороскоп астрология Влад Росс астрологический прогноз гороскоп на сентябрь
Реклама

Главное за день

Усилят ли мобилизацию в Украине: Резников объяснил текущую ситуацию

Усилят ли мобилизацию в Украине: Резников объяснил текущую ситуацию

21:27 Украина
"Ребята идут пешком ночью, без техники": Резников рассказал о сложном продвижении ВСУ

"Ребята идут пешком ночью, без техники": Резников рассказал о сложном продвижении ВСУ

21:06 Украина
"Максимальное внимание к наступлению": Зеленский провел важное заседание Ставки

"Максимальное внимание к наступлению": Зеленский провел важное заседание Ставки

19:18 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:27

Усилят ли мобилизацию в Украине: Резников объяснил текущую ситуацию

21:18

В жизнь придут проблемы: астролог назвал опасные даты для поездок

21:06

"Ребята идут пешком ночью, без техники": Резников рассказал о сложном продвижении ВСУ

20:04

Какая ошибка в высказывании "На тобі, Боже, що мені негоже": Авраменко удивил ответом

19:58

Pianoбой объявил о новых правилах Нацотбора на Евровидение-2024Видео

Путин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - ЯковенкоПутин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - Яковенко
19:18

"Максимальное внимание к наступлению": Зеленский провел важное заседание Ставки

19:15

Украину накроет невероятная жара: раскалит почти до +40

19:10

Полный кризис: в РФ рухнул потенциал производства танковмнение

19:06

В начале войны Путин обращался к Шольцу со странной просьбой: Bild узнал подробности

Реклама
19:00

Какие вещи нужно сжечь 30 августа, чтобы отогнать болезни: приметы дня

18:50

Загадка не для слабонервных: нужно найти страшную куклу на картинке

18:16

"Не вижу решений, которые привели бы к миру": Венгрия выдала циничное заявление

18:14

Создал застенки на захваченных территориях: главному тюремщику РФ объявлено подозрение

18:03

В Киеве нашли полковника СБУ застреленным в кабинете: первые детали

17:59

В боях за Украину погиб 21-летний музыкант и звезда Х-фактора Савелий ФеданВидео

17:42

Война в Украине может "заморозиться", мало шансов на ее скорое завершение – премьер Чехии

17:36

Попробуйте такую вкуснятину: безупречный и самый нежный рецепт котлет без мясаВидео

17:05

76-летнего Элтона Джона экстренно госпитализировали

16:49

Россиян расстреляли в упор: штурмовики ВСУ уничтожили группу оккупантов РФВидео

16:46

Никакой огрубевшей кожи: как сделать пятки гладкими в домашних условиях

Реклама
16:40

Накрыл почти 5-бальный шторм: в Украину ворвалась магнитная буря

16:28

Российский оппозиционер раскрыл, повлияет ли уход Путина на завершение войны

16:22

Как раньше назывался Луганск, Донецк и Соледар: потрясающая история названий

16:01

Звезда Великих Вуйків рассказал, почему Оксана Байрак сбежала в РФ

15:50

Путин может быть у власти до конца жизни, ведь у Запада целый список страхов – ЯковенкоВидео

15:45

"Россияне убегают": комбат ВСУ рассказал, как оккупантов выбивают на Донбассе

15:25

В "Интерпайпе" рассказали, как готовятся к сложной зиме в энергетике

14:59

Что сделать 29 августа, чтобы исполнились все желания: приметы и запреты

14:56

Почему кошки и собаки – не "домашні тварини": Авраменко назвал распространенную ошибку

14:46

"Кого-то отправят в ГУЛАГ": у Лаврова признали Крым украинским, опубликовано фото

14:40

Киркоров на концерте заставил мальчика трогать его за филейную частьВидео

14:24

Подразделение ВСУ в районе Бахмута получило очередной микроавтобус при содействии Favbet Foundation

13:57

Авиакатастрофа на Житомирщине: следствие выдвинуло три версии

13:53

Мировое признание: новую песню Тины Кароль номинировали на Грэмми

13:52

Уничтоженных россиян вывозили грузовиками: в ГУР раскрыли детали ударов на югеВидео

13:46

Только люди с высоким IQ могут определить количество кругов в хитрой иллюзии

13:36

Когда в Украине похолодает: синоптик назвала дату

13:34

Астролог рассказал, каким знакам зодиака нельзя доверять: их всего 3

13:26

Усиление призыва в Украине: в Раде сообщили детали мобилизации

12:42

"Закончится в момент": у Зеленского раскрыли неожиданный сценарий окончания войны

Реклама
12:21

Авария на $200 тысяч: подробности ДТП с блогером Дашей КвитковойВидео

12:01

Елена Шоптенко высказалась про бывшего мужа - танцора-воина Дмитрия Дикусара

11:59

Крым атаковали дроны: пропагандисты сообщают о "работе российской ПВО"

11:44

"Путина уничтожат": эксперт назвал, кто и когда может поднять мятеж в РоссииВидео

11:26

Зачем ставят банки: в чем их польза и что ими можно лечить

11:14

Самолеты F-16 появятся на фронте весной 2024 года - Резников

10:54

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Овнам - результат, Тельцам - кража, Близнецам - любовьВидео

10:48

РФ копит ракеты и дроны: в разведке назвали, куда могут целиться оккупанты

10:26

В ГУР раскрыли, сколько Россия накопила ракет и к чему готовится

10:10

Будет блестеть: как очистить подошву утюга от сильного нагара

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять