Великая смута и 10 халифов на час: что ждет Россию после Путина и кто станет преемником

Звезды говорят, что уже в ближайшие месяцы России станет не до войны в Украине, поскольку там сменится лидер, и после Путина начнется смута и развал РФ.

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Астролог Влад Росс рассказал, когда Путин потеряет власть и кто станет его преемником / Главред

День рождения Владимира Путина 6 октября, однако составлять его гороскоп на год вперед нет смысла, поскольку настоящего Путина уже давным-давно нет, а Россией управляет его двойник. Впрочем, и песенка двойника уже спета.

Башни Кремля неофициально назначили нового президента РФ. А сошлись они на фигуре нынешнего первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Денисе Мантурове.

Правление Мантурова предсказал еще провидец Василий Немчин, который, как известно, спрогнозировал всех правителей России от Петра І и до Сталина, и не только. О Сталине Немчин говорил, что будет "великий армянин, который будет курить трубку". С армянином он ошибся, поскольку Сталин был грузино-осетином, но в древние времена такие вещи сложно было предсказать точно. И про "Мишку меченого" провидец говорил, отмечая, что после него "будет титан". Титан – это был Ельцин, который, как известно, был высокого роста.

А о Путине Немчин сказал, что "карлик с темным лицом будет сидеть у титана на плечах", а закончить свою жизнь этот "карлик", по предсказанию, должен в лабиринте, то есть в бункере.

После "карлика с темным лицом" в России будут "десять халифов на час", утверждал Немчин. Речь шла о том, что все последующие правители будут временными, будут очень недолго оставаться у руля государства, максимум год-два. И один из них – Денис Мантуров.

Весной 2025 года в России состоятся досрочные парламентские и досрочные президентские выборы. Госдуму возглавит Патрушев. А вот президентом станет Мантуров.

О том, кто будет после Путина-карлика Немчин говорил, что у него "сойдутся две пятерки", то есть в 55 лет он станет президентом. А это как раз Мантуров. Он родился в ночь с 23 на 24 февраля под знаком Рыб. Немчин также указывал, что у нового правителя будут "глаза, отливающие болотом" (а у Мантурова взгляд холодный, как болото), а также "он будет не волосат и не лыс". Кроме того, Немчин писал, что у преемника карлика будет большая болезнь, он почти помрет, но воскреснет, а у Мантурова рак лимфомы. Одним словом, сходится.

Двойник Путина будет оставаться у власти до февраля-марта 2025 года. В октябре 2024-го Мантуров официально станет премьер-министром РФ, а спустя несколько месяцев – президентом. Вспомните, Путин сначала тоже стал премьером, пробыл на посту всего пару месяцев и стал преемником Ельцина. То же самое сейчас будет с Мантуровым.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса о преемнике Путина и о том, что ждет Россию в постпутинскую эпоху:

Немчин называет преемника Путина "шлемоносом". А фамилия Мантуров происходит от названия жука-паука, у которого туловище словно защищено шлемом.

Так что всё говорит о том, что следующим президентом РФ уже в 2025 году станет Мантуров, и именно при нем закончится война в Украине. Как только станет ясно, что в России будут досрочные президентские выборы, это будет значить, что война заканчивается. Правда, всё может немного сдвинуться с весны на осень, но пока больше вероятность, что всё состоится весной-2025.

Новый президент РФ не может взять на себя негатив войны, он должен избираться уже после войны. Весь негатив должен лечь на плечи Путина. Двойник Путина, скорее всего, уйдет на должность главы конституционного суда, но долго он там не просидит, как и Шойгу на его нынешнем посту. Это временная мера, а дальше их будут ч*орить, сажать и убивать.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Пророк писал, что при Мантурове-шлемоносе будет великая смута, как при Борисе Годунове, когда пойдет брат на брата. Чечня будет воевать против России, Башкирия поднимется против Москвы… Все. И будет развал РФ. Возможно, Россия полностью не развалится, но будет великая смута – и Москве будет не до войны с Украиной. Там будет происходить нечто такое, что будет способно привести к большим переменам. Неслучайно речь идет о "десяти халифах на час": будет переворот, Мантурова снесут, придет следующий.

А следующий будет длинноносый. Я пока не могу разгадать, о ком речь.

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