Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Анна Ярославская
16 ноября 2025, 05:33
Анжела Перл рассказала, что приготовили звезды Овнам в последний месяц 2025 года.
Гороскоп на ноябрь 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда Овны встретят любовь
  • Какое влияние окажет полнолуние 4 декабря на окружение Овнов
  • Когда будет продвижение по карьерной лестнице

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2025 для Овнов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с полнолуния 4 декабря. Полная Луна в третьем доме высветит ваше окружение: друзья, коллеги, родственники, пишет Главред.

По словам астролога, возможны новости, визиты родственников, поездки к ним или от них. Прояснятся отношения, завершатся споры (даже с соседями). Это время звонков, встреч, переписки. Овны наконец-то узнают, состоится ли долгожданная встреча или кто-то даст чёткий ответ.

Также полнолуние может завершить учебный цикл. Например, вас ждет получение диплома, сертификата. Вы примете решение записаться на курс.

Возможны события, связанные с транспортом: бронирование билетов, покупка или продажа машины.

10 декабря Нептун разворачивается в прямое движение в 12-м доме гороскопа. Нептун — это планета мечтаний, чувств, визуализации. Он отвечает за всё, что касается личных отношений, самоощущения, того, что вы не хотите выносить на публику.

Пока Нептун идёт по 12-му дому, вас ждет финальный этап исцеления — физического или душевного. Может, вы решите оставить в прошлом тяжёлые отношения или всё, что вас держало.

В декабре хорошо заниматься очищением. Конец года идеален для детокса, голодания, интервального питания, ретрита для эмоционального обновления.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

12 декабря Меркурий входит в девятый дом. Планета информации, общения, поездок входит в дом путешествий, обучения, заграницы.

После 12 декабря:

  • поездки будут идти как по маслу;
  • планы станут яснее, вы легко получите визу, сдадите экзамены, поступите на учёбу;
  • всё, что связано с юриспруденцией, документами, заграницей, пойдёт чётко;
  • состоятся знакомства и переговоры с людьми из других стран, культур;
  • поток новой информации из книг, лекций, вебинаров, фильмов;
  • вы получите официальные и личные письма или. ответы, которых вы ждали.

16 декабря Марс входит в 10-й дом гороскопа. Это сектор амбиций, карьеры, достижений. Вы точно будете знать, чего хотите, и нажмёте на газ.

Марс даёт энергию для достижений. Будет активность в карьере: разговор с начальством о планах, вы заявите о своих целях, будут командировки.

20 декабря — новолуние в девятом доме. Вас ждут новые планы. Возможен переезд за границу, знакомства с иностранцами, старт обучения. Расширение бизнеса на другие страны, издание книги, переводы. Весь мир — у ваших ног.

С 22 декабря к Овнам придет популярность. Возможно, состоится выступление, лекция, признание на работе.

С 25 декабря Венера принесет приятные бонусы: финансы, премии, дополнительные выходные, подарки, цветы, застолья с коллегами. Венера — это также и любовь. Возможен роман на работе или признание в симпатии.

Смотрите видео - Гороскоп на декабрь 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

