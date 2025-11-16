Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Вы узнаете:
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2025 для Овнов.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с полнолуния 4 декабря. Полная Луна в третьем доме высветит ваше окружение: друзья, коллеги, родственники, пишет Главред.
По словам астролога, возможны новости, визиты родственников, поездки к ним или от них. Прояснятся отношения, завершатся споры (даже с соседями). Это время звонков, встреч, переписки. Овны наконец-то узнают, состоится ли долгожданная встреча или кто-то даст чёткий ответ.
Также полнолуние может завершить учебный цикл. Например, вас ждет получение диплома, сертификата. Вы примете решение записаться на курс.
Возможны события, связанные с транспортом: бронирование билетов, покупка или продажа машины.
10 декабря Нептун разворачивается в прямое движение в 12-м доме гороскопа. Нептун — это планета мечтаний, чувств, визуализации. Он отвечает за всё, что касается личных отношений, самоощущения, того, что вы не хотите выносить на публику.
Пока Нептун идёт по 12-му дому, вас ждет финальный этап исцеления — физического или душевного. Может, вы решите оставить в прошлом тяжёлые отношения или всё, что вас держало.
В декабре хорошо заниматься очищением. Конец года идеален для детокса, голодания, интервального питания, ретрита для эмоционального обновления.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
12 декабря Меркурий входит в девятый дом. Планета информации, общения, поездок входит в дом путешествий, обучения, заграницы.
После 12 декабря:
- поездки будут идти как по маслу;
- планы станут яснее, вы легко получите визу, сдадите экзамены, поступите на учёбу;
- всё, что связано с юриспруденцией, документами, заграницей, пойдёт чётко;
- состоятся знакомства и переговоры с людьми из других стран, культур;
- поток новой информации из книг, лекций, вебинаров, фильмов;
- вы получите официальные и личные письма или. ответы, которых вы ждали.
16 декабря Марс входит в 10-й дом гороскопа. Это сектор амбиций, карьеры, достижений. Вы точно будете знать, чего хотите, и нажмёте на газ.
Марс даёт энергию для достижений. Будет активность в карьере: разговор с начальством о планах, вы заявите о своих целях, будут командировки.
20 декабря — новолуние в девятом доме. Вас ждут новые планы. Возможен переезд за границу, знакомства с иностранцами, старт обучения. Расширение бизнеса на другие страны, издание книги, переводы. Весь мир — у ваших ног.
С 22 декабря к Овнам придет популярность. Возможно, состоится выступление, лекция, признание на работе.
С 25 декабря Венера принесет приятные бонусы: финансы, премии, дополнительные выходные, подарки, цветы, застолья с коллегами. Венера — это также и любовь. Возможен роман на работе или признание в симпатии.
