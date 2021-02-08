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Восточный Новый год: как и когда встречать, и что он принесет Украине

8 февраля 2021, 06:01

Астролог Влад Росс считает, что Год Быка для нашей страны будет благоприятным, и с него начнется экономический рост.

новый год, новогодний стол
Астролог рассказал, чего ни в коем случае не должно быть на столе и в украшении дома на восточный Новый год / Фото pixaby

В ночь с 11 на 12 февраля наступит Новый год по восточному календарю – Год белого металлического Быка, который также называют Годом серебряного Буйвола. И в этот раз будет две возможности загадать желание и встретить Год Быка. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог рекомендует встречать новый год следующим образом.

"Уже в 22:00 можно сесть за праздничный стол. В 22:06 будет первая возможность загадать желание – в этот момент будет новолуние и можно будет открыть шампанское. Однако традиционно считается, что год начинается в "час Крысы", то есть в 23:00, так что и в это время можно загадать желание", – рассказал Росс.

Астролог подчеркнул, что на праздничном столе ни в коем случае не должно быть телятины.

Читайте также"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака"Советую на этот раз непременно одним из блюд праздничного стола сделать пельмени. Однако они не должны быть с говядиной или телятиной – с чем угодно, но только не с ними. Зато можете поставить свиной холодец. Сделайте акцент на растительной пище – ее должно быть как можно больше. Поменьше мяса и побольше растительной пищи. Плюс незазорно будет, встречая Новый год, жевать жвачку (в прямом смысле) и обдумывать планы, проекты в новолуние", – пояснил Влад Росс.

Из алкогольных напитков, по мнению Росса, следует отдать предпочтение вину, а точнее – белым сухим винам.

"Не красные, не крепленые, а именно – белые. Также можно поставить на стол настойку, но не очень крепкую", – уточнил он.

Кроме того, астролог посоветовал сервировать стол и украсить дом в серебряных и белых тонах.

"Главное – избегайте красного цвета, поскольку он в этот раз категорически противопоказан, дабы не злить символ года – Быка. Так что не дразните Быка красной тряпкой", – предупредил Влад Росс.

По прогнозу астролога, Год Быка обещает быть благоприятным для Украины, поскольку эгрегориально она связана с Тельцом.

Читайте такжеГороскоп на февраль-2021: почему месяц будет сложным и что нельзя делать"Все украинцы – по сути, Тельцы: мы долго запрягаем, быстро едем, порой непозволительно долго "жуем жвачку". В частности, нам может понадобиться лет 30, чтобы раскачаться и запустить экономический рост государства. По моим прогнозам, экономика Украины начнет расти именно в 2021 году. Бык – это символ достатка, финансовых возможностей, накоплений. В этом году в нашу страну пойдут инвестиции, и мы начнем постепенно богатеть", – уверен Росс.

Кроме того, быки – это всегда работяги и трудоголики, добавил Росс. А потому, по его словам, в Год Быка в Украине начнет возрождаться производство, деятельность станет активнее, а также начнутся финансовые поступления.

"Всё будет двигаться медленно, но верно", – заверил астролог.

Влад Росс также отметил, что Украину ждет благостный год.

"В годы Быка, как правило, у нас не бывает никаких революций, сложных ситуаций. Все эти годы проходили у нас мирно, спокойно и всегда были связаны с подъемом после кризиса", – подчеркнул астролог.

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