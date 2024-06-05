Война за Тайвань: астролог рассказал, когда Китай пойдет в наступление

Астролог Влад Росс рассказал, какими могут быть последствия для Украины, если США и Китай начнут войну за Тайвань.

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Астролог Влад Росс рассказал, когда разразится война за Тайвань / Главред

Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня не просто так – он собирается начать войну за остров уже в 2024 году. Мир на пороге хаоса. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Война за Тайвань может начаться или в июне, или в октябре-ноябре, считает астролог.

"У Китая будет единственный шанс захватить Тайвань – в 2024 году, пока республиканцы не пришли к власти в США. Самый опасный период будет осенью, когда будут происходить выборы в Штатах", – отметил Влад Росс.

Однако, по словам астролога, к Земле приближается "зелёная" комета, которая будет способна переменить планы Поднебесной.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса о том, когда Китай начнет войну за Тайвань:

"Война может начаться и прямо сейчас. Потому что комета, которая сейчас приближается к Земле, может неожиданно перестраивать все планы, в том числе Пекина, который готовил нападение на Тайвань осенью, но теперь может начать операцию в июне. Китай будет руководствоваться следующими соображениями: надо успеть до периода сильных штормов, которые начинаются с июля и продолжаются до октября. Потому либо Китай нападет в июне, либо в октябре-ноябре", – пояснил Влад Росс.

Астролог убежден, что Китай не будет тянуть с началом боевых действий до 2027 года, как прогнозируют политологи, и война на Дальнем Востоке начнется именно в 2024-м.

"Пока экономика Китая еще держится, а через два-три года она рухнет. 2024 год – это последний год, когда Китай может начать полноценную войну. В 2027-м Китаю просто будет не до войны, потому Пекин торопится. Сейчас для Китая самый удобный момент, когда он может перевести экономику на военные рельсы и удержать на плаву. Это лучшее время для него, чтобы напасть на Тайвань. И Си Цзиньпин с Блинкеным и Макроном говорил именно о том, что Китай нападет на Тайвань", – считает Росс.

Кроме того, астролог утверждает, что мир на пороге хаоса, поскольку еще несколько точек на планете могут стать горячими.

"Скорее всего, в ближайшее время начнется гибридная война в Латвии или Литве. Россия также может предпринять попытку прорубить Сувалкский коридор. Одновременно могут вспыхнуть конфликты в Африке и Южной Америке, а также Северная Корея может напасть на Южную", – отметил Влад Росс.

Для Украины это важно, поскольку США, по словам астролога, могут вести только одну войну.

"Если вспыхнет одновременно несколько войн, внимание Соединенных Штатов расфокусируется. Но – Украина выдержит и выстоит. Поскольку важные для нас решения относительно поставок вооружения уже приняты Вашингтоном. Если это оружие доедет в полном объеме, Украина выстоит в войне с Россией", – заверил Влад Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс спрогнозировал перспективы российского наступления в Харьковской и Сумской областях, а также предсказал, когда закончится ракетный террор харьковчан. Кроме того, Влад Росс составил гороскоп на июнь-2024 для всех знаков зодиака и рассказал, кого в начале лета ждет большая удача.

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