Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Война закончится в 2025-м, РФ не спасут даже 150 тысяч солдат КНДР – астролог

Влад Росс
2 ноября 2024, 08:00
331
Украина сможет победить в новом году, а на всех северокорейских солдат у нее найдутся новые изобретения, которые обнулят помощь КНДР России.
Украина победит в войне, всё закончится в 2025 году, утверждает астролог Влад Росс
Летом 2025-го КНДР может отправить в Украину 150-200 тысяч солдат, прогнозирует астролог Влад Росс / Коллаж: Главред

Звезды говорят, что вступление КНДР в войну России и Украины никак не скажется на общей ситуации на фронте в 2024 году, поскольку Марс в декабре становится ретроградным.

А вот дальше, в 2025-м, если северокорейскиие солдаты освоятся, научатся владеть дронами и убивать украинцев, а также если война вдруг затянется и не будут найдены дипломатические пути решения проблемы после мая следующего года, на фронте у нас может оказаться 150-200 тысяч солдат КНДР, которые будут воевать под флагом бурятов, калмыков и тувинцев. Вот тогда нам будет сложно.

А если солдаты из КНДР еще и будут снабжены китайским оружием, например, у них будут снаряды калибра 152 мм, от которых Китай сейчас избавляется, Украине будет еще сложнее. Китай вполне может вооружить эти 150 тысяч, и северные корейцы будут сражаться, как звери.

Украине будет очень непросто, если Запад вовремя не примет решение дать нашей стране необходимое оружие, чтобы украинские войска были в силах выбить врага из Крыма, а главное – как можно ближе подойти к Московской области, например, взяв, Тульскую область. Когда украинские военнослужащие будут в Тульской области, война закончится.

Да и вообще, чем больше российских земель Украина возьмет под контроль, тем быстрее закончится война. Чем быстрее ВСУ войдут в Брянскую, Орловскую и Тульскую области, чем быстрее будут там продвигаться, тем быстрее наступит мир.

Кроме того, во многом ситуация зависит от результата выборов в США. Если состоится инаугурация Дональда Трампа, то 150 тысяч северных корейцев точно не появятся на фронте. Ведь Трамп, как и обещал, сразу закончит эту войну, если придет к власти.

Если президентом станет Камала Харрис, то возможны разные варианты. Безусловно, она будет стремиться закончить войну, но при ней всё может затянуться, и тогда мы можем увидеть северных корейцев в Украине летом 2025 года.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса о последствиях вступления в войну войск КНДР на стороне России:

Впрочем, несмотря на вступление в войну третьей страны – КНДР, Украина сможет победить в следующем году. На всех северных корейцев у нас найдутся новые изобретения, например, рой дронов, управляемый искусственным интеллектом. Дроны мы сами делаем, механическая разработка вся здесь, в Украине. А если эти дроны будут оснащены ИИ, то десяток их вылазок превратят 150 тысяч северокорейских военных в ноль.

Следует отметить, что ось зла уже образовалась: Россия, Иран, Северная Корея и Китай. И, может быть, Венесуэла – да, она не отправит войска в Украину, но может начать свою гибридную войну. КНДР также может начать войну против Южной Кореи. Иран будет и дальше воевать с Израилем. Однако единственная страна, которая может вступить в войну России и Украины своими войсками, – Северная Корея.

Также не стоит рассчитывать на то, что европейские страны отправят контингенты своих войск в Украину в ответ на вступление в войну КНДР.

Больше всего о возможности отправки своих солдат в Украину говорил президент Франции Макрон. Но причина тех заявлений была иной: французы собирались проводить Олимпиаду и потому наводили тень на плетень – грозились ввести свои войска в нашу страну, чтобы они стояли под Киевом и Одессой, под чернобыльскими лесами. Однако таким образом Макрон просто предупреждал Путина, точнее его двойника, чтобы тот не вздумал организовать теракты на Олимпиаде. То есть это была закулисная договоренность: Макрон не вводит войска в Украину, а РФ и ее пособники дают спокойно провести Олимпиаду в Париже. Ведь посмотрите, как только прошла Олимпиада, Макрон исчез, словно Украина перестала его интересовать.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

На Германию вообще в этом плане рассчитывать не стоит. Шольца интересует одно – Северный поток-2, через который можно гнать газ. Ему нужен дешевый российский газ, и за это он готов отдать России украинские территории, которые оккупировали российские войска. Ведь только на дешевом газе Германия может показать вновь экономический рост.

В целом, экономика Европы на грани, потому многие хотят, чтобы война прекратилась, даже если при этом Украина потеряет свои территории. К тому же, Шольц настаивает на том, что не будет открывать Украине дорогу в НАТО, что он против предоставления ей приглашения. Однако новый президент США сумеет уговорить Шольца – и перед Украиной откроют двери в НАТО, и не исключено, что объявит об этом Байден.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине астролог Северная Корея гороскоп вступление в НАТО Влад Росс астрологический прогноз членство в НАТО КНДР война России и Украины войска КНДР в Украине
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Война закончится в 2025-м, РФ не спасут даже 150 тысяч солдат КНДР – астролог

Война закончится в 2025-м, РФ не спасут даже 150 тысяч солдат КНДР – астролог

08:00Гороскоп
Частично разрушены 2 этажа 16-этажки: РФ массированно ударила по Киеву дронами

Частично разрушены 2 этажа 16-этажки: РФ массированно ударила по Киеву дронами

07:07Украина
"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

06:20Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Мокрый снег будет идти в 5 областях: Украину накроет холодный атмосферный фронт

Мокрый снег будет идти в 5 областях: Украину накроет холодный атмосферный фронт

Ударит мороз -4 градуса: какие области накроет сильное похолодание

Ударит мороз -4 градуса: какие области накроет сильное похолодание

Уже в 3,3 раза дороже: в Украине резко "подскочила" стоимость одного овоща

Уже в 3,3 раза дороже: в Украине резко "подскочила" стоимость одного овоща

Нововведения для водителей: что означает дорожный знак "P+D" на синем фоне

Нововведения для водителей: что означает дорожный знак "P+D" на синем фоне

Надо иметь ум гения, чтобы ответить правильно: какие 3 различия есть между рисунками

Надо иметь ум гения, чтобы ответить правильно: какие 3 различия есть между рисунками

Последние новости

08:56

Как очистить деревянные лопатки от жира и запаха: хитрый трюк для хозяек

08:00

Война закончится в 2025-м, РФ не спасут даже 150 тысяч солдат КНДР – астрологВидео

07:59

Просто и доступно: как сделать незамерзающую жидкость для омывателя авто

07:07

Частично разрушены 2 этажа 16-этажки: РФ массированно ударила по Киеву дронамиФото

07:05

Надо найти число 88 среди 89 за 6 секунд: справится только самый внимательный

Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноябряНовые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября
06:22

В России собрались массово закрывать колонии: куда делись все зэки?мнение

06:20

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

05:58

Гороскоп на завтра 3 ноября: Козерогам - божественное самочувствие, Ракам - прибыль

05:30

Головоломка для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти рыбу

Реклама
05:05

Какой сегодня праздник 2 ноября 2024: что не запрещено делать, чтобы не иметь проблем

04:42

Может быть опасным на улице: как дышать на морозе правильно

04:10

Почему говорить "відсутні документи" неправильно: какое выражение следует использоватьВидео

03:30

Большинство удивится: что означает логотип BMW и как он расшифровывается

01:38

Как спички: 4 самые вспыльчивые знаки зодиака

01:34

"Риск потерять большое количество территорий": неутешительный сценарий от лейтенанта ВСУ

01:30

Худший сценарий для ВСУ: появился тревожный прогноз сроков начала боев за ДнепрВидео

01:22

У Лаврова "пригорело" из-за помощи Турции Украине

00:34

Вступления в НАТО не будет: Венгрия отличилась заявлением о соглашении с Украиной

00:18

Украине хватит солдат на 6-12 месяцев войны - NYT со ссылкой на Пентагон

01 ноября, пятница
23:31

"Мы могли бы ударить превентивно": Зеленский сделал решительное заявление о войсках КНДР

Реклама
23:15

Польша предлагает Украине покупать оружие в кредит - Сикорский

22:08

РФ пытается захватить большой украинский город до Нового года - Коваленко

22:02

Чем можно вывести блох у щенков в домашних условиях: безопасные методы

21:51

Идут тяжелые бои, пехота продвигается: оккупанты зашли в Максимовку - военный

21:44

"Рассорить Россию и Китай": Трамп проговорился о планах своей внешней политики

21:41

Берем немного фарша и готовим ужин на всю семью: рецепт просто улетВидео

21:20

В Сумах российский "шахед" ударил по 9-этажке - среди раненных беременная

20:41

"Размером поменьше": что происходит с могилой Анастасии Заворотнюк - детали

20:15

США предоставят Украине вооружение на 425 млн долларов: что вошло в пакет помощи

20:12

Здание полностью разрушено, есть погибшие: РФ попала двумя ракетами по полицейскимФото

20:05

Надо иметь ум гения, чтобы ответить правильно: какие 3 различия есть между рисунками

20:04

Доллар "взлетел": новый курс будет уже с 4 ноября

19:58

В Украине запускают 5G-связь: Федоров анонсировал тестирование в трех городах

19:57

Украину будет засыпать снегом: осадки будут не только в Карпатах

19:55

Три гениальных метода избавиться от плесени в доме: результат впечатляет

19:45

Путинист Филипп Киркоров обманывал поклонников всю жизнь - тайна раскрыта

19:21

Готовиться к худшему: перспективы массированного обстреламнение

19:02

Украинские десантники озвучили сумасшедшие потери РФ за время Курской операции

18:50

Взлюбленный Леси Никитюк раскрыл правду об их отношениях

18:44

РФ оккупировала 150 км² за неделю: разведка Эстонии определила, где враг готовит атаку

Реклама
18:15

В семье "Да Винчи" очень большое горе: внезапно умер младший брат Коцюбайло

17:49

Войска РФ бросили силы на два направления: ВСУ нанесли удары, детали

17:39

Потери КНДР на войне против Украины превысят российские: прогноз разведки Эстонии

16:56

Все ваши грехи будут прощены: что нужно сделать до заката 2 ноября

16:46

Что больше всего сажает батарею телефона: как спасти свой смартфон

16:46

Китай сделал циничное заявление о сотрудничестве КНДР и России

16:45

РФ ударила ракетами по жилым домам в Харькове: подробности "прилетов"

16:31

Вернутся ли отключения света на следующей неделе: Укрэнерго сделало заявление

16:25

Что не так на картинке: нужно найти ошибку на рисунке всего за 5 секунд

15:56

Захват РФ Торецка и Часова Яра: в ВСУ ответили на фейк оккупантовВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять