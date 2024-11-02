Война закончится в 2025-м, РФ не спасут даже 150 тысяч солдат КНДР – астролог

Украина сможет победить в новом году, а на всех северокорейских солдат у нее найдутся новые изобретения, которые обнулят помощь КНДР России.

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Летом 2025-го КНДР может отправить в Украину 150-200 тысяч солдат, прогнозирует астролог Влад Росс / Коллаж: Главред

Звезды говорят, что вступление КНДР в войну России и Украины никак не скажется на общей ситуации на фронте в 2024 году, поскольку Марс в декабре становится ретроградным.

А вот дальше, в 2025-м, если северокорейскиие солдаты освоятся, научатся владеть дронами и убивать украинцев, а также если война вдруг затянется и не будут найдены дипломатические пути решения проблемы после мая следующего года, на фронте у нас может оказаться 150-200 тысяч солдат КНДР, которые будут воевать под флагом бурятов, калмыков и тувинцев. Вот тогда нам будет сложно.

А если солдаты из КНДР еще и будут снабжены китайским оружием, например, у них будут снаряды калибра 152 мм, от которых Китай сейчас избавляется, Украине будет еще сложнее. Китай вполне может вооружить эти 150 тысяч, и северные корейцы будут сражаться, как звери.

Украине будет очень непросто, если Запад вовремя не примет решение дать нашей стране необходимое оружие, чтобы украинские войска были в силах выбить врага из Крыма, а главное – как можно ближе подойти к Московской области, например, взяв, Тульскую область. Когда украинские военнослужащие будут в Тульской области, война закончится.

Да и вообще, чем больше российских земель Украина возьмет под контроль, тем быстрее закончится война. Чем быстрее ВСУ войдут в Брянскую, Орловскую и Тульскую области, чем быстрее будут там продвигаться, тем быстрее наступит мир.

Кроме того, во многом ситуация зависит от результата выборов в США. Если состоится инаугурация Дональда Трампа, то 150 тысяч северных корейцев точно не появятся на фронте. Ведь Трамп, как и обещал, сразу закончит эту войну, если придет к власти.

Если президентом станет Камала Харрис, то возможны разные варианты. Безусловно, она будет стремиться закончить войну, но при ней всё может затянуться, и тогда мы можем увидеть северных корейцев в Украине летом 2025 года.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса о последствиях вступления в войну войск КНДР на стороне России:

Впрочем, несмотря на вступление в войну третьей страны – КНДР, Украина сможет победить в следующем году. На всех северных корейцев у нас найдутся новые изобретения, например, рой дронов, управляемый искусственным интеллектом. Дроны мы сами делаем, механическая разработка вся здесь, в Украине. А если эти дроны будут оснащены ИИ, то десяток их вылазок превратят 150 тысяч северокорейских военных в ноль.

Следует отметить, что ось зла уже образовалась: Россия, Иран, Северная Корея и Китай. И, может быть, Венесуэла – да, она не отправит войска в Украину, но может начать свою гибридную войну. КНДР также может начать войну против Южной Кореи. Иран будет и дальше воевать с Израилем. Однако единственная страна, которая может вступить в войну России и Украины своими войсками, – Северная Корея.

Также не стоит рассчитывать на то, что европейские страны отправят контингенты своих войск в Украину в ответ на вступление в войну КНДР.

Больше всего о возможности отправки своих солдат в Украину говорил президент Франции Макрон. Но причина тех заявлений была иной: французы собирались проводить Олимпиаду и потому наводили тень на плетень – грозились ввести свои войска в нашу страну, чтобы они стояли под Киевом и Одессой, под чернобыльскими лесами. Однако таким образом Макрон просто предупреждал Путина, точнее его двойника, чтобы тот не вздумал организовать теракты на Олимпиаде. То есть это была закулисная договоренность: Макрон не вводит войска в Украину, а РФ и ее пособники дают спокойно провести Олимпиаду в Париже. Ведь посмотрите, как только прошла Олимпиада, Макрон исчез, словно Украина перестала его интересовать.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

На Германию вообще в этом плане рассчитывать не стоит. Шольца интересует одно – Северный поток-2, через который можно гнать газ. Ему нужен дешевый российский газ, и за это он готов отдать России украинские территории, которые оккупировали российские войска. Ведь только на дешевом газе Германия может показать вновь экономический рост.

В целом, экономика Европы на грани, потому многие хотят, чтобы война прекратилась, даже если при этом Украина потеряет свои территории. К тому же, Шольц настаивает на том, что не будет открывать Украине дорогу в НАТО, что он против предоставления ей приглашения. Однако новый президент США сумеет уговорить Шольца – и перед Украиной откроют двери в НАТО, и не исключено, что объявит об этом Байден.

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