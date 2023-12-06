Возможности, радость и деньги: 4 знака зодиака станут счастливее в декабре 2023

Астролог Влад Росс рассказал, кто почувствует позитивные изменения в жизни в последний месяц 2023 года.

https://horoscope.glavred.info/vozmozhnosti-radost-i-dengi-4-znaka-zodiaka-stanut-schastlivee-v-dekabre-2023-10522675.html Ссылка скопирована

4 знака зодиака станут счастливее в декабре 2023 / коллаж: Главред, фото: скриншот Instagram Lazarevich, pexels

Гороскоп на декабрь 2023 года предвещает особенно счастливый месяц четырем представителям зодиакального круга. Астролог Влад Росс рассказал, кому ожидать радости и веселья вполне законно.

В комментарии Главреду астролог назвал четыре знака, которые станут любимчиками судьбы в последний месяц года.

Гороскоп на декабрь - приятные перемены

Декабрь 2023 года обещает Овну очень приятные перемены, поэтому месяц пройдёт под знаком "плюс". Главное в этом месяце - не прекращать поиски единомышленников и людей по душе, а в любви дружбе быть верным и преданным. Также не стоит забывать о своих навыках дипломатии и коммуникации, это поможет добится своих целей и остаться в хороших отношениях с людьми.

Благоприятные дни для Овна в декабре 2023 года: 1, 3, 15, 16, 23, 24, 28.

Неблагоприятные дни для Овна в декабре: 7, 9, 18, 22, 26, 30.

Карьера: Лучше всего справиться с поставленными задачами получится у того, кто не сомневается в себе и своих достижениях. Именно уверенность станет ключом к успеху во всех начинаниях и финишах. Также не стоит забывать о нестандартном решении задач и при этом хорошо следить за своими реакциями, чтобы не стать вдруг заносчивым и слишком целеустремленным.

Деньги: Овнам, которые занимаются продажами, стоит старатся успеть закрыть их до 12 декабря и начала ретроградного Меркурия. Декабрь станет самым прибылным и удачным месяцем для этого знака зодиака.

Здоровье: Несмотря на внезапное обострение недугов, не стоит поддаваться панике и лишним тревогам. Лучше стараться проводить время спокойно и слушать приятную музыку, заниматься приятными делами.

Гороскоп на декабрь - большая игра

В декабре 2023 года звёзды подталкивают Близнецов к большой игре. Сейчас самое время вернуться к своим мечтам и старым заброшенным планам, ведь есть вероятность, что всё это получится реализовать. Однако также очень важно стать более решительным и не бояться.

Благоприятные дни для Близнецов в декабре 2023 года: 1, 2, 11, 12, 15, 16, 28.

Неблагоприятные дни декабря для Близнецов: 7, 9, 20, 23, 26, 30.

Карьера: последний месяц 2023 года подарит Близнецам огромные возможности для плодотворной и интенсивной работы. Главное не отвлекаться, не сходить с пути и не опускать руки. Успех не заставит себя ждать. В это время все способности будут усиливаться и радовать ещё больше.

Деньги: в декабре есть риски связанные с финансами. Очень важно не совершать необдуманных решений, особенно в период с 10 по 15 декабря.

Здоровье: Близнецам необходимо наконец-то уделить время своей спине. В это время могут беспокоит прострелы и различные обострения. А вообще - начало месяца так и требует хорошей активности.

Гороскоп на декабрь - удача и актив

В декабре 2023 года звёзды рекомендуют Стрельцу воспользоваться его сильными сторонами: интуицией, общительностью, творчеством. Месяц обещает быть крайне удачным для Стрельца. Так что очень вероятен успех в деятельности. В декабре могут реализоваться все планы и надежды Стрельца. Также необходимо уделять больше времени друзьям и любимым.

Благоприятные дни декабря 2023 года для Стрельца: 1, 2, 10, 12, 17, 25, 30.

Неблагоприятные дни декабря для Стрельца: 6, 9, 18, 19, 26, 28.

Карьера: в работе Стрельца ждёт ряд невероятно удачных событий. Также месяц подарит несколько интересных идей. Стрелец наметит пути получения новых знаний, а впоследствии сможет использовать эти знания в практических целях. Потому стоит посещать семинары, тренинги, изучать языки и путешествовать.

Деньги: в декабре 2023 года Стрелец сможет получить хорошую прибыль, а также сделать удачное вложение. 31 декабря будет неподходящий день для вложения средств, поскольку есть риск обанкротится в новогоднюю ночь или быть обворованным.

Здоровье: в декабре 2023 года есть риск подцепить вирусные инфекции.Лучше не навещать больных и поддержат организм курсом витаминов.

Гороскоп на декабрь - порядок и позитив

Декабрь 2023 года будет довольно благоприятным периодом для Водолея и пройдёт под знаком "плюс". Месяц хорош для того, чтобы привести в порядок свой дом, чувства, дела, и убрать из жизни всё лишнее, как людей, так и хлам. Однако не стоит забывать, что потребуется много сил для того, чтобы эти изменения превратились во что-то стоящее, чтобы появились новые возможности.

Благоприятные дни декабря 2023 года для Водолея: 1, 8, 10, 22, 29, 30.

Неблагоприятные дни декабря для Водолея: 3, 9, 15, 18, 27, 28.

Карьера: последний месяц в году для Водолея обещает быть насыщенным в профессиональной сфере. Звёзды советуют к Водолею не рубить с плеча и не расставлять точек над "і". Поспешные решения могут осложнить ситуацию, куда лучше сейчас сохранять стабильность.

Деньги: Водолея ожидают неожиданности, в этот месяц они чаще всего пройдут со знаком "плюс". Также вполне возможны внезапные выигрыши. А вот шопоголизма лучше опасаться.

Здоровье: для того, чтобы в декабре чувствоват себя хорошо. Водолею необходимо вовремя заниматься профилактикой болезней и вирусов, а также уделят время своей внешности.

Смотрите видео-гороскоп для всех знаков зодиака:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.