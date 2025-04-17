Возродятся из пепла, как птица-Феникс: какие 4 знака изменят жизнь весной

Именно сейчас открываются новые возможности, чтобы отпустить старое и сделать шаг в будущее.

https://horoscope.glavred.info/vozrodyatsya-iz-pepla-kak-ptica-feniks-kakie-4-znaka-izmenyat-zhizn-vesnoy-10656650.html Ссылка скопирована

Кто из знаков зодиака получит новый шанс/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Весна 2025 года обещает глубокие перемены для четырех знаков зодиака: Овна, Тельца, Льва и Водолея

Общим советом для всех знаков является открытость к переменам, вера в лучшее и доверие к своей интуиции

Весна 2025 года готовит глубокие внутренние и внешние изменения для четырех знаков зодиака. Астрологи обещают, что эти несколько месяцев станут периодом пробуждения, смелых решений и преображения. Кто в центре этих изменений, рассказывает Главред со ссылкой на издание Collective World.

Овен

Этой весной ваш внутренний двигатель наконец-то включится на полную. Вы давно готовились, сдерживали себя, взвешивали "за" и "против" - и теперь настал момент перейти к действиям. Энергия планет поддержит вас в решении старых проблем, особенно тех, что касаются эмоций, отношений или самооценки.

видео дня

Вы откроете в себе новый уровень уверенности, способность принимать решения и вести за собой. Весна принесет прорывы в финансах, работе и личной жизни. Верьте себе - это ваше время.

Телец

После тяжелых внутренних переживаний вы получите шанс на глубокое исцеление. Весна станет для вас временем, когда произойдет переход от боли к обновлению. Вы по-новому посмотрите на то, что приносит радость и гармонию.

Ожидаются неожиданные события - новые знакомства, изменения имиджа, трансформации в жилом пространстве. Внутренний голос поможет сориентироваться, куда дальше.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Весна возвращает вам силу и желание сиять. После периода сомнений и эмоциональной усталости вы наконец вспомните, кем являетесь на самом деле. Это время возрождения, обновления амбиций и самоуважения.

Ваше "я" снова выходит на передний план - в работе, творчестве, отношениях. Те связи, которые мешают вашему росту, могут завершиться. Настал момент вернуть себе внимание Вселенной.

Водолей

Для вас эта весна - как внутренняя революция. Меняются не только события вокруг, но и ваши взгляды, цели, ценности. Возможен резкий разворот в карьере или личной жизни, когда вы выберете новый путь - неожиданный, но искренний.

Интуиция будет главным навигатором, поэтому доверяйте себе. Это тот момент, когда вы наконец выберете себя.

Совет для всех четырех знаков: весна - это приглашение к переменам. Если что-то уходит из вашей жизни, значит, приходит что-то новое и лучшее. Откройте сердце - и обновление не заставит себя ждать.

Кроме этого, ТОП-4 знака зодиака оставят неудачи в прошлом уже в апреле.

Больше астроновостей:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред