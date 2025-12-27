Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Вселенная их услышала: какие знаки зодиака станут на путь богатства до конца декабря

Мария Николишин
27 декабря 2025, 04:30
53
Богатство в этот день - это не просто деньги, это пространство и улучшение.
Вселенная их услышала: какие знаки зодиака станут на путь богатства до конца декабря
К кому придет богатство 27 декабря / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто получит большое вознаграждение 27 декабря
  • Какой знак зодиака найдет новый угол монетизации

Уже 27 декабря четырех китайских знаков зодиака ждет богатство и достаток. Суббота - День уничтожения под знаком Металлической Лошади, пишет YourTango.

По словам астрологов, в этот день богатство приходит через отпускание чего-то. Вероятно, вам нужно попрощаться с расходами, которые вам не нужны. Освобождение пространства в это время создает поток почти мгновенно.

видео дня

Что интересно, изобилие в субботу способствует смелости, движению и изменению маршрута. Богатство в этот день - это не просто деньги, это пространство и улучшения, которые облегчают жизнь, передает Главред.

К кому придет достаток 27 декабря:

Лошадь

Богатство найдет вас в тот момент, когда вы перестанете изо всех сил пытаться сделать все идеально. Вы можете отменить подписку, пересмотреть цену или осознать, что несете расходы, которые не служат будущему. Как только вы это сделаете, изобилие проявится очень заметно.

Коза

Богатство для вас в субботу проявляется через простоту. Вы можете проснуться с желанием, чтобы жизнь была менее хаотичной, с меньшим количеством открытых вкладок, меньшим количеством решений, меньшим количеством людей, которым что-то нужно. Если вы положитесь на этот инстинкт, ваши финансы могут быстро получить выгоду.

Петух

У вас 27 декабря появится угол монетизации там, где раньше вы видели только усилия. Если вы сидели над планом, творческим проектом или навыком, суббота способствует тому, чтобы относиться к этому как к потенциальному доходу, а не просто хобби.

Тигр

Ваш достаток придет 27 декабря, когда вы перестанете что-то слишком усложнять и выберете практический путь. Иногда богатство - это не гламурный вариант, который помогает вам продвигаться вперед. Вы можете найти наставника, инструмент или систему, которые ускорят достижение ваших целей. Если вы будете действовать соответственно, вознаграждение может быть большим.

Вселенная их услышала: какие знаки зодиака станут на путь богатства до конца декабря
Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп тигр гороскоп лошадь гороскоп коза гороскоп петух
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

01:36Война
"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

01:12Экономика
Авиация и Шахеды в воздухе: РФ готова к обстрелу Украины

Авиация и Шахеды в воздухе: РФ готова к обстрелу Украины

00:09Война
Реклама

Популярное

Ещё
Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответ

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответ

Последние новости

06:10

Борьба с символами путем сноса памятников бесполезна

06:00

"Звонил много раз": Рыбчинский раскрыл позицию путиниста Малинина о войне

05:30

Как правильно приготовить Мимозу: пять вариаций легендарного коктейля

05:02

Как закрыть уже открытую консервную банку за несколько секунд: крутой трюк

04:30

Вселенная их услышала: какие знаки зодиака станут на путь богатства до конца декабря

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокарыАвто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары
04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипедиста за 19 секунд

03:33

Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

03:05

Сколько варить куриное филе: раскрыт главный секрет приготовления мяса

01:45

Больше, чем людей: знаки зодиака, которые обожают животных

Реклама
01:36

Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

01:12

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

00:09

Авиация и Шахеды в воздухе: РФ готова к обстрелу Украины

26 декабря, пятница
23:16

Трамп про мирную сделку: у Зеленского ничего не будет, пока я это не одобрю

23:08

Кто стал победительницей "Холостяка" - Цымбалюк ошеломил своим выбором

22:59

Будет ли доллар по 50 гривен: появился неожиданный прогноз на 2026 год

22:53

"Вышла победительницей": Сеть гудит из-за слов Ирочки после вылета из Холостяка

21:55

НАТО внезапно понадобилась помощь Украины: о чем просит у нас Альянс

21:40

Шовкопляс ошеломила эффектным похудением за три недели: "Ушло очень много"

21:20

Пробы в фильм ужасов: жена Цекало напугала новой фотосессией

21:11

Шесть знаков китайского зодиака будут купаться в деньгах весь 2026 год - кто они

Реклама
21:10

Что нельзя сливать в раковину: эксперты назвали 5 вещей, которые вызывают зассор

21:01

"Последний рывок": в России сделали заявление об окончании войны с Украиной

20:39

Цены на незаменимый овощ перед Новым годом рванули вверх

20:24

Любимица поклонников "Холостяка": Цымбалюк неожиданно отправил участницу домой

20:04

Консорциум банков прокредитует ОПК на 21,5 млрд. гривен, - Глава НБУ Пышный

19:55

"Черноморец" досрочно разорвал контракт с главным тренером – детали

19:36

Гороскоп для Стрельцов на 2026 год: тотальная перезагрузка и яркая любовьВидео

19:31

Сильные снегопады накроют Украину: в какие регионы "ворвется" непогода

19:29

Каким будет курс доллара после Нового года: эксперт удивил прогнозом

19:10

Почему выборы во время войны плохая идеямнение

18:53

"У нас пополнение": Melovin рассказал о переменах в жизни с бойфрендом

18:52

Клиенты Ощадбанка остаются без карт перед Новым годом - в банке разводят руками

18:45

Гороскоп для Скорпионов 2026: год важных решений и неожиданных денегВидео

18:25

Новогодняя инициатива Социального Центра "Перспектива-Оболонь" для юных оболонцев новости компании

18:22

США готовы утвердить гарантии безопасности для Украины: что предлагает Америка

17:58

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке шеф-повара за 31 секунду

17:42

Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 годВидео

17:35

Что посеять в январе на рассаду: роски будут самыми крепкими

17:32

Перед началом финала "Холостяка": Тарас Цымбалюк ошеломил компанией

17:32

От тарелки не оторваться: фантастический рецепт салата с ананасом на Новый год

Реклама
17:22

Финалистка "Холостяка" проговорилась, что покинула проект — что она сказалаВидео

17:16

Отключение света 27 декабря: когда не будет электроэнергии в субботу

16:57

"Потому что пью": известный украинский певец рассекретил свой вес

16:46

Доллар с евро стремительно взлетели вверх: новый курс валют на 29 декабря

16:24

РФ ударила по главной трассе Харькова: горят автомобили, там находились люди

16:20

Выглядеть стильно и экономить: как одеваться в стиле Frugal ChicВидео

16:12

Война - не единственная тема: Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом

15:55

Три знака зодиака вскоре радикально изменят жизнь: счастье не за горами

15:50

В Украине неожиданно подешевели популярные продукты для новогоднего стола

15:14

Операция "Мидас": Миндич впервые прокомментировал дело НАБУ и вспомнил о Зеленском

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять