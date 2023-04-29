"Вся армия РФ может попасть в окружение": астролог назвал дату возможного наступления ВСУ

В повседневной жизни, советует Влад Росс, нужно быть внимательнее в эти дни и избегать риска.

https://horoscope.glavred.info/vsya-armiya-rf-mozhet-popast-v-okruzhenie-astrolog-nazval-vozmozhnogo-datu-nastupleniya-vsu-10466734.html Ссылка скопирована

Астролог назвал возможную дату наступления ВСУ / Главред, unsplash.com

Май 2023 года ВСУ могут внезапно начать свое наступление, которое увенчается успехом, утверждает астролог Влад Росс.

В интервью Главреду он рассказал, что лунное затмение 5 мая произойдет, когда Луна встанет напротив Урана.

"Это будет довольно напряженный аспект, когда могут произойти непредвиденные события. Совершенно неожиданно Украина может пойти в наступление. Уран может принести просто невообразимые события, которые сложно предсказать и предвидеть, например, окружение всей российской армии на Донбассе, когда ее просто возьмут в кольцо", - говорит астролог.

видео дня

В повседневной жизни, советует Росс, нужно быть внимательнее в эти дни и избегать риска.

"Самый напряженный аспект месяца между Юпитером и Плутоном начнет активироваться Марсом 20-24 мая. Это опасные дни, когда энергия двух наиболее агрессивных планет нашей системы будет расширяться за счет масштабирующего Юпитера. Это самый опасный период, когда могут возникнуть колоссальные угрозы, а принятые решения будут способны привести к большому кровопролитию или применению тактического ядерного оружия. Дай бог, чтобы кто-то вовремя одернул Путина, и он не смог нанести ядерный удар. В любом случае, дни его сочтены, и он стремительно приближается к "финита ля комедия" в своей жизни", - заявил астролог.

По его словам, также следует обратить внимание на статичное положение Меркурия 13-17 мая.

"В эти дни просто противопоказано делать важные покупки, в магазин отправляйтесь только за булкой хлеба и молоком, то есть за самым необходимым. Если вы купите в это время ноутбук или телефон, долго он у вас не проработает", - подытожил астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите подробный прогноз астролога Влада Росса на май-2023:

Вам может быть интересно: