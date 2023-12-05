Ждёт ужасный аврал и безденежье: астролог назвал 4 неудачников декабря 2023 года

Астролог Влад Росс подробно рассказал о тех, кто должен быть бдительным в последнем месяце года.

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Гороскоп на декабрь 2023 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на декабрь 2023 года говорит, что столкнуться с неудачами могут 4 представителя зодиакального круга. Астролог Влад Росс подробно рассказал о тех, кто должен быть бдительным в последнем месяце года.

В комментарии Главреду астролог отметил, что в немилость судьбы в конце 2023 года попадут Лев, Дева, Скорпион и Козерог.

Гороскоп на декабрь Лев

Благоприятные дни декабря 2023 года для Льва: 1, 6, 10, 11,15, 16, 28.

Неблагоприятные дни декабря для Льва: 8, 9, 22, 25, 30.

Карьера: В декабре-2023 у Льва наступит благоприятный период для серьёзных перемен. Дела сдвинутся с мёртвой точки, но это будет просто ужасающее преодоление, когда Льву придётся буквально ломать себя. Трудоспособность возрастёт, что отметит и руководство, которое будет поручать Льву самые сложные задачи.

Но Лев, несмотря ни на что, будет трудиться с огоньком, да ещё и подгонять коллег, поскольку в этом месяце Марс соединится с управителем Льва – Солнцем. Главное – постоянно чувствовать настрой и стремление к новой поставленной цели.

Вторая половина декабря предвещает удачные контакты с деловыми партнёрами, особенно в неформальной обстановке. Если у Льва с этими людьми есть разногласия или взаимные обиды, то нужно попытаться их устранить, тем более, что это можно будет сделать на ретроградном Меркурии.

Деньги: Лев в декабре может победить в творческом конкурсе. Месяц очень благоприятен для рекламной кампании. Также у Льва хорошие шансы выиграть в лотерею.

Здоровье: В первых двух декадах декабря 2023 года у Львов велик риск подхватить вирусную инфекцию: ОРЗ, коронавирус и т.д. Потому лучше избегать мест большого скопления людей, нужно стараться одеваться по погоде и не допускать промокания ног.

Вторая половина месяца – удачный период для косметологических процедур, ухода за лицом, лечения волос, маникюра, педикюра и ухода за телом.

В конце декабря Льва может охватить чувство беспричинной тревоги. Но разговор с астрологом или психологом избавит от внутренних противоречий, которые могут накопиться к концу месяца.

Гороскоп на декабрь Дева

Благоприятные дни декабря 2023 года для Девы: 4, 16, 17, 18, 31.

Неблагоприятные дни декабря для Девы: 1, 10, 11, 23, 27.

Карьера: В декабре у Девы появится возможность выйти на новый уровень, ломая стереотипы. Возможно повышение зарплаты, но после усердной работы или ответственного назначения. Дева должна брать на себя ответственность в этом месяце.

Возможно, она сможет переосмыслить своё отношение к обязанностям, начальству, коллегам. В этом случае то, что вызывало беспокойство Девы, будет восприниматься как один из рабочих моментов.

Декабрь станет временем завершения важных дел для Девы. Её козырем станет умение быть дипломатом. Ссоры и споры недопустимы, поскольку плохо отразятся на домашних и семейных делах. Худшее время для покупки недвижимости.

Здоровье: В декабре 2023 года Деве нужно быть крайне внимательной к своему самочувствию. В этот период повышается риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой. Нужно избегать употребления алкоголя, не злоупотреблять кофе.

Нужно больше отдыхать, стараться избегать стрессовых ситуаций, поскольку из-за них может начаться головная боль, мигрень. В этом месяце у Девы может снизиться иммунитет, увеличивается риск простудных заболеваний, поэтому витамины будут просто необходимы, как сухость и тепло.

Поддержать организм также поможет сбалансированное питание, а также очень полезен будет мёд.

Гороскоп на декабрь Скорпион

Благоприятные дни декабря 2023 года для Скорпиона: 8, 9, 13, 18, 22, 26, 27.

Неблагоприятные дни декабря для Скорпиона: 3, 5, 7, 24, 25, 31.

Карьера: В декабре 2023 года Скорпиону придётся посвятить много времени рутинной работе. Могут быть сложности и препятствия, увольнение, понижение в должности. В любом случае, как бы Скорпиону ни было скучно, не нужно оставлять дела на потом.

Коллеги, которые находятся в оппозиции к Скорпиону, постараются отвлечь его от цели, будут устраивать препятствия и распускать сплетни. Но ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации, а нужно продолжать упорно трудиться. Если трудиться через "не могу", то можно добиться хорошего результата.

Начальство непременно оценит добросовестность Скорпиона. Важно сохранять душевное спокойствие, иначе, пытаясь доказать свою значимость, Скорпион только потратит нервы. Лучше стать проще – и люди потянутся.

Деньги: Финансовая ситуация в декабре 2023 года будет зависеть от того, насколько своевременно Скорпион будет получать нужную информацию. 31 декабря не стоит принимать важных решений относительно деловых партнёров, заключать сделки, а также покупать подарки (всё это будет бесполезным хламом, это придётся выбросить). Все подарки нужно купить до 12 декабря.

Здоровье: Декабрь 2023 года опасен для Скорпиона простудными заболеваниями, ОРЗ, гриппом и коронавирусом. Чтобы укрепить иммунитет, лучше пропить витамины, особенно важен для Скорпиона будет витамин А. Нужно больше отдыхать, по утрам принимать контрастный душ.

На протяжении всего месяца возможны скачки артериального давления. Звёзды рекомендуют отказаться от курения и употребления крепких спиртных напитков. Слишком сладкая жизнь приведёт Скорпиона к набору лишнего веса. Все излишества нужно исключить.

Также нужно исключить из рациона солёную и жирную пищу. Главное – перестать нервничать по мелочам, поскольку постоянный стресс может пагубно сказаться на сосудах и сердце. Вообще, не лишним будет почистить сосуды и проверить свою сердечно-сосудистую систему.

Гороскоп на декабрь Козерог

Благоприятные дни декабря 2023 года для Козерога: 8, 11, 19, 21, 22.

Неблагоприятные дни декабря для Козерога: 4, 13, 17, 26.

Карьера: Если Козерог соберётся с силами для решающего рывка, в декабре крупные проекты могут приблизиться к завершению. Осталось совсем немного, но это самая сложная работа, которую предстоит проделать Козерогу.

Всё, что беспокоило Козерога в последнее время, может удачно разрешится в середине месяца. Можно будет получить неожиданную помощь от тех людей, которые всё время держались в тени. Главное – сократить список претензий к сослуживцам, и тогда всё наладится.

Деньги: В финансовой сфере в декабре 2023 года Козерогу рекомендуется позаботиться о своей выгоде. Также будет важно совершать значимые покупки и приобретения, в том числе покупать недвижимость. Волноваться не стоит: средств на празднование Нового года хватит, даже ещё останется. Месяц должен быть безбедным для Козерога.

Здоровье: Козерогу важно внимательно относиться к любому ухудшению самочувствия в декабре. В противном случае болезнь может оказаться продолжительной и серьёзной настолько, что он даже может попасть в больницу.

Потому важно быть осторожнее и не простужаться. Обязательно нужны профилактические меры для борьбы с вирусными заболеваниями. Также существует опасность перелома костей. В этом месяце Козерогу противопоказаны прыжки с парашютом и горнолыжные виды спорта.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео гороскопа для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

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