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Жизнь с ними станет адом: мольфар назвал самые невыносимые знаки зодиака

Ангелина Подвысоцкая
17 марта 2024, 15:26
Украинский мольфар Максим Гордеев назвал 3 знака зодиака, которые не будут терпеть, если что-то идет не так, как они хотят.
Жизнь с ними станет адом: мольфар назвал самые невыносимые знаки зодиака
Мольфар назвал самые невыносимые знаки зодиака / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, depositphotos.com/ua, pixabay

Характер каждого человека индивидуален. Многие люди могут скрывать свои истинные негативные стороны, чтобы не спугнуть собеседника или человека, который нравится. В народе говорят, что у каждого человека есть свои "маски", которые он надевает в разных ситуациях, чтобы казаться лучше, чем есть на самом деле.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев убежден, что разоблачить мужчин с негативными чертами характера можно сразу еще до длительного знакомства. На это могут указать их знаки зодиака.

Самые невыносимые знаки зодиака

Мольфар утверждает, что женщинам будет трудно построить счастливые и здоровые отношения с тремя знаками зодиака. Он называет таких мужчин "самыми невыносимыми".

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Третье место

На третьем месте в рейтинге невыносимых знаков зодиака, по словам Максима Гордеева, находятся мужчины-Скорпионы. Они очень ревнивые и самоуверенные. У них настолько большое желание все контролировать, что иногда оно может перейти за грань. Они привыкли, что все будет так, как хотят они. Единственная женщина, которую такой мужчина будет слушать - его мама.

"Поэтому, красавицы, даже не пытайтесь ему что-то доказать", - говорит мольфар.

Второе место

Второе место рейтинга занимает Рак. Представитель этого знака зодиака может буквально довести собеседника до безумия. Иногда такое впечатление, что мужчины-Раки как будто не из этой галактики. Их очень трудно понять, а их эмоциональность часто бывает чрезмерной.

Первое место

На первом месте знак зодиака, который принесет в вашу жизнь незабываемые эмоции. Такое впечатление, что его создал сам ад, говорит мольфар. Он очень упрямый, самовлюбленный и ревнивый человек. Все должно быть так, как говорит он. Такой мужчина постоянно требует к себе внимания и никому не даст возможности быть на первом месте.

"Я искренне сочувствую тем женщинам, которые в своей жизни встретили или женаты на мужчинах с этим знаком зодиака. Силы вам и терпения", - говорит мольфар.

Речь идет о мужчинах со знаком зодиака Овен.

Смотрите видео украинского мольфара о самых невыносимых знаках зодиака:

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Ранее в материале Главреда можно было прочитать о 3 сильных молитвах о здоровье. Также в материале вы могли прочитать, как правильно просить об исцелении.

Также он называл имена самых счастливых женщин, рядом с которыми всегда есть ангел-хранитель. Женщины с такими именами защищены от негатива, их даже никто не может сглазить.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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