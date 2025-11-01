Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Злые, ленивые и одиноки: 5 мифов о Тельцах, в которые верят все

Сергей Кущ
1 ноября 2025, 01:41
13
Мы объясним, почему они не соответствуют реальности.
5 мифов о Тельцах, в которые верят все
5 мифов о Тельцах, в которые верят все / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что говорят о Тельцах
  • Какие они на самом деле

Телец — один из самых устойчивых и спокойных знаков зодиака. Однако вокруг представителей этого знака ходит множество мифов.

Разбираем самые популярные и объясняем, почему они не соответствуют реальности.

видео дня

Миф №1: Тельцы злые

Считать Тельцов злыми — большое заблуждение. Да, они умеют отстаивать свои границы и не потерпят, если кто-то "посягнет на их еду" или личное пространство, но по своей природе Тельцы — терпеливые, заботливые и надежные люди.

Их прямолинейность часто воспринимают как грубость, но это скорее честность и нежелание играть в двойные игры. Если Телец говорит правду — значит, так и есть, а не попытка обидеть.

Миф №2: Тельцы материалистичны

Да, Тельцы любят качество — в одежде, вещах и еде. Но это про практичность, а не про жадность и погоню за статусом.

Они предпочитают полезные, долговечные вещи и нередко охотно тратятся на близких, а не только на себя. Вкус у Тельцов действительно изысканный — но это не делает их поверхностными.

Миф №3: Тельцы любят одиночество

Телец в углу на вечеринке? Это не значит, что он мечтает быть один. Просто они часто стесняются начинать разговор первыми.

Стоит лишь растопить лед — и в вас ждёт приятное удивление: Тельцы очень интересные, смешные и общительные, особенно с теми, кому доверяют. Они не болтают со всеми подряд — но с близкими могут обсуждать всё, включая свои самые смелые мечты.

Миф №4: Тельцы ленивые

Телец и лень — несовместимы. На самом деле это одни из самых трудолюбивых и настойчивых людей.

Им просто важно завершить дело качественно, чтобы потом спокойно отдохнуть без чувства, что что-то осталось недоделанным. Перфекционизм иногда делает их уставшими — но не ленивыми.

Телец не ищет легких путей, зато любит комфорт после выполненной работы.

Миф №5: Тельцы далеки от духовности

Наоборот — Тельцы глубоко духовны, просто не выставляют это напоказ.

Они верят, что связь с высшими силами — внутри человека, а добрые дела и правильные поступки важнее внешней религиозности. Тельцы стремятся жить честно, не вредить другим и помогать тем, кто нуждается.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

знаки зодиака Телец интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Смелое контрнаступление": возле Покровска ВСУ мощно выбивают оккупантов

"Смелое контрнаступление": возле Покровска ВСУ мощно выбивают оккупантов

22:50Фронт
"Двойная осада" города: россияне активизировались на еще одном направлении

"Двойная осада" города: россияне активизировались на еще одном направлении

22:45Фронт
Китай разрушит Россию: Загородний озвучил неожиданный исход для Путина

Китай разрушит Россию: Загородний озвучил неожиданный исход для Путина

20:57Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Украинских пенсионеров освободили от уплаты коммуналки: кто получит бесплатно

Украинских пенсионеров освободили от уплаты коммуналки: кто получит бесплатно

Гороскоп на завтра 1 ноября: Львы сорвут куш, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 1 ноября: Львы сорвут куш, Скорпионам - хорошие новости

Последние новости

03:33

Есть все шансы скоро истощиться: ТОП-5 знаков, кому нужно срочно отдохнуть

02:36

Для чего нужна черная полоса на зеркале авто - функция, о которой знают единицы

01:41

Злые, ленивые и одиноки: 5 мифов о Тельцах, в которые верят все

00:39

У Путина внезапно заговорили о конце войны: в чем хитрость

31 октября, пятница
23:59

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
23:29

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

22:50

"Смелое контрнаступление": возле Покровска ВСУ мощно выбивают оккупантовВидео

22:45

"Двойная осада" города: россияне активизировались на еще одном направлении

22:29

Украинцам дали 20 дней: в ТЦК рассказали, кому грозит двойной штраф

Реклама
22:15

Билли Айлиш публично попросила богачей поделиться деньгами: Цукерберг не аплодировал

21:54

"Агро Газ Трейдинг" заявила о кампании по дискредитации, связанной с приватизацией ОПЗ

21:28

Спала с женатым: София Шамия со скандалом покинула шоу "Холостяк"

21:22

Три знака зодиака разбогатеют уже в ноябре: денег у них будет много

21:21

Нагар и ржавчина исчезнут с чугунных сковородок, если потереть их одним овощемВидео

21:13

Большой ажиотаж: в Украине может стремительно подорожать популярная крупа

20:59

Наталка Денисенко пришла на "Холостяк" и обсудила участниц - детали

20:57

Китай разрушит Россию: Загородний озвучил неожиданный исход для Путина

20:55

Страсти вокруг Венесуэлы: Мадуро запросил у Путина военную помощь

20:52

Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

20:34

Новые графики отключений на 1 ноября: сколько часов украинцы будут без света

Реклама
19:55

Пентагон дал зеленый свет на поставку Украине ракет Tomahawk, но есть нюанс

19:54

Какими дровами не стоит топить - не дадут тепла, только забьют дымоход

19:48

Осадков почти не будет: синоптики назвали регионы, которым не повезет с дождями

19:43

"Килл-зона" на фронте увеличилась до 20 км - Сырский

19:36

"Предполагает интимные сцены": что Тарас Цимбалюк рассказал о бывшей

19:35

Лед "сползет", но есть нюанс: стоит ли натирать окна авто уксусом зимойВидео

19:35

Завязывать на 9 узлов: зачем люди носят черную нить на ноге

19:10

Что происходит в Покровске: важный нюансмнение

19:06

Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на санкции США – Reuters

18:59

Пролежит круглый год: лучшие варианты хранения капусты, если нет погреба

18:37

"Средства не зачислились": клиент ПриватБанка потерял 100$ за пару минут

18:28

Суд избрал меру пресечения бывшему мэру Одессы Труханову - первые подробности

18:16

"Сделал кучу глупостей": Колин Фаррелл рассказал, как разозлил Тома Круза на съемках

17:57

Ракеты Нептун в действии: ВСУ атаковали ТЭЦ и электроподстанцию в РФ

17:57

Как часто следует мыть голову, чтобы волосы были здоровыми: ответ трихологов удивит

17:40

Одной страной Европы правят сразу три президента - как так случилось

17:26

Беспилотники с ИИ ускоряют войну в Украине, однако есть опасный момент - СМИ

17:20

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть новости компании

17:09

Игрушечные копии Шахедов для детей: в России вышли на новый уровень цинизма

16:58

"Мои дети говорят на русском": Приходько жестко "прошлась" по Мандзюк

Реклама
16:56

Некоторые отечественные продукты вскоре станут роскошью: из-за чего взлетят цены

16:53

Доллар стремительно летит вниз, евро не отстает: новый курс валют на 3 ноября

16:30

Берегитесь снов: какие 3 знака зодиака в ноябре 2025 изменят свою судьбу

16:21

Слово "комплімент" можно заменить: названы благозвучные украинские соответствияВидео

16:12

В Испании проведут "секретную" встречу 35 стран для обсуждения войны в Украине – СМИ

16:01

"Отказывается встречаться": дочь экс-солистки "ВИА Гры" приняла решение

15:52

Украинцам рассказали, где можно законно заготавливать дрова на зиму, чтобы не получить штраф

15:27

"Цели определены": Зеленский заинтриговал заявлением о новых ударах вглубь РФ

15:17

Почему 1 ноября нельзя шить и резать: какой церковный праздник

15:02

Цены повышают почти ежедневно: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять