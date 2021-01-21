Знак Зодиака Водолей: главные плюсы, минусы и самые классные партнеры

Астролог назвала главные особенности Водолеев.
В среду, 20 января, наступил период Водолеев, он завершится 18 февраля. Водолей – знак Зодиака, который принадлежит воздушной стихии.
Астролог Юлия Погорельченко поделилась с Главредом подробной характеристикой Водолеев – назвала их главные плюсы, минусы и особенности.
Эксперт также указала знаки, которые будут для них самыми классными партнерами.
"Характеристика человека, у которого максимальное количество планет будет в Водолее… любой солнечный Водолей может найти эти характеристики у себя в социальных проявлениях", – отметила собеседница.
Водолей – характеристика знака Зодиака
Самые позитивные черты характера:
- Общительность;
- Демократичность;
- Реформаторы;
- Оптимизм;
- Нестандартное мышление;
- Умение общаться с разными людьми, независимо от социального положения.
Самые негативные черты характера:
- Зависимость от чужого мнения;
- Внутренний страх, что их не поймут;
- Разного рода чудачества;
- Эпатаж;
- Ненадежность;
- Хаотичность;
- Неумение следовать правилам.
Особенность Водолея
Астролог отметила, что Солнце в Водолее в изгнании. По ее словам, иногда представитель этого знака Зодиака хочет выразить свои мысли, а они не к месту.
Характеристика – Водолей-мужчина
Погорельченко отметила, что мужчинам более присуща ненадежность.
Характеристика – Водолей-женщина
Внешне могут казаться неприступными и ветреными, но при более близком общении можно понять их настоящую глубину.
Карьерная сфера Водолеев
Лучшие сферы деятельности:
- Глобальные процессы, работа в структурах, в группах, не одному;
- Политика, наука, технологии, айти;
- Эзотерика, фантастика, прогнозирование;
- Любая социальная и общественная деятельность.
Худшие сферы деятельности:
- Сферы, в которых на их плечи ложится большой груз ответственности;
- Сферы, в которых необходима усидчивость, есть рутина и работать нужно по четкому графику.
Главные деловые плюсы Водолеев:
- Нестандартное мышление;
- Реформаторство;
- Взгляд в будущие;
- Умение работать в коллективе.
Главные деловые минусы Водолеев:
- Безответственность;
- Поверхностность;
- Неумение соблюдать правила.
Личная жизнь Водолеев
На что рассчитывать и чего опасаться во время дружбы с Водолеем
"Можно рассчитывать на то, что Водолей будет легко общаться. Легкие на подъем. Не стоит рассчитывать на то, что это будет жилетка на поплакать. В один момент, когда захочется пожаловаться, – может развернуться и сказать, что у него другая встреча", – предупредила эксперт.
Как Водолеи ведут себя в любовных отношениях
"Большинство склонны к свободолюбию, ведут себя безответственно и ненадежно… С легким партнером будут долго жить", – поделилась Погорельченко.
Плюсы и минусы в быту, отношение к детям
Женщина – не домохозяйка, которая будет все готовить и содержать, она стремится убежать в карьеру.
Детям Водолеи стараются дать больше свободы, и это не является безответственностью.
"…Могут углубляться в развитие ради своих других выгод, чтобы им сказали, что у них хорошие дети", – отметила астролог.
Совместимость знаков Зодиака – Водолей: классные и нейтральные партнеры
Самая классная совместимость с огненными знаками – Лев, Овен и Стрелец.
Воздух подпитывает огонь, а огонь дает больше энергии воздуху для социального проявления.
Водолей – стихия воздух и нейтральная совместимость у них с воздушными знаками – это Близнецы и Весы.
Им легко вместе, но особого обмена энергией нет.
Водолей – совместимость: худшие партнеры
Плохая совместимость с земными и водными знаками – Козерог, Дева, Телец и Рыбы, Скорпион, Рак.
"Они будут уменьшать активность Водолея. Вода и земля замедляют воздух. Воздуху хуже при взаимодействии с ними", – предупредила эксперт.
Интимная жизнь Водолеев
Что предпочитают в интимной жизни:
- Разнообразие, что-то новое, необычное и нестандартное;
- Эксперименты.
Чего терпеть не могут в интимной жизни:
- Рутина, повторяемость действий изо дня в день.
Сфера здоровья Водолеев
Какие болезни свойственны, чего опасаться:
- Страдают суставы, возможны полиартрит и артрит;
- Проблемы с венами, возможны варикоз, анемия, тромбофлебит и судороги;
- Часто нервная система страдает из-за переутомления;
- Проблемы со зрением.
Ознакомиться с астропрогнозами Юлии Погорельченко можно на ее странице в Instagram.