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Знак Зодиака Водолей: главные плюсы, минусы и самые классные партнеры

21 января 2021, 23:23

Астролог назвала главные особенности Водолеев.

Составлена детальная характеристика Водолеев – Водолей даты рождения
Составлена подробная характеристика Водолеев / flickr.com/tattooexpert

В среду, 20 января, наступил период Водолеев, он завершится 18 февраля. Водолей – знак Зодиака, который принадлежит воздушной стихии.

Астролог Юлия Погорельченко поделилась с Главредом подробной характеристикой Водолеев – назвала их главные плюсы, минусы и особенности.

Эксперт также указала знаки, которые будут для них самыми классными партнерами.

"Характеристика человека, у которого максимальное количество планет будет в Водолее… любой солнечный Водолей может найти эти характеристики у себя в социальных проявлениях", – отметила собеседница.

Водолей – характеристика знака Зодиака

Самые позитивные черты характера:

  • Общительность;
  • Демократичность;
  • Реформаторы;
  • Оптимизм;
  • Нестандартное мышление;
  • Умение общаться с разными людьми, независимо от социального положения.

Самые негативные черты характера:

  • Зависимость от чужого мнения;
  • Внутренний страх, что их не поймут;
  • Разного рода чудачества;
  • Эпатаж;
  • Ненадежность;
  • Хаотичность;
  • Неумение следовать правилам.

Особенность Водолея

Астролог отметила, что Солнце в Водолее в изгнании. По ее словам, иногда представитель этого знака Зодиака хочет выразить свои мысли, а они не к месту.

Характеристика – Водолей-мужчина

Погорельченко отметила, что мужчинам более присуща ненадежность.

Характеристика – Водолей-женщина

Внешне могут казаться неприступными и ветреными, но при более близком общении можно понять их настоящую глубину.

Карьерная сфера Водолеев

Лучшие сферы деятельности:

  • Глобальные процессы, работа в структурах, в группах, не одному;
  • Политика, наука, технологии, айти;
  • Эзотерика, фантастика, прогнозирование;
  • Любая социальная и общественная деятельность.

Худшие сферы деятельности:

  • Сферы, в которых на их плечи ложится большой груз ответственности;
  • Сферы, в которых необходима усидчивость, есть рутина и работать нужно по четкому графику.

Главные деловые плюсы Водолеев:

  • Нестандартное мышление;
  • Реформаторство;
  • Взгляд в будущие;
  • Умение работать в коллективе.

Главные деловые минусы Водолеев:

  • Безответственность;
  • Поверхностность;
  • Неумение соблюдать правила.

Личная жизнь Водолеев

На что рассчитывать и чего опасаться во время дружбы с Водолеем

"Можно рассчитывать на то, что Водолей будет легко общаться. Легкие на подъем. Не стоит рассчитывать на то, что это будет жилетка на поплакать. В один момент, когда захочется пожаловаться, – может развернуться и сказать, что у него другая встреча", – предупредила эксперт.

Как Водолеи ведут себя в любовных отношениях

"Большинство склонны к свободолюбию, ведут себя безответственно и ненадежно… С легким партнером будут долго жить", – поделилась Погорельченко.

Плюсы и минусы в быту, отношение к детям

Женщина – не домохозяйка, которая будет все готовить и содержать, она стремится убежать в карьеру.

Детям Водолеи стараются дать больше свободы, и это не является безответственностью.

"…Могут углубляться в развитие ради своих других выгод, чтобы им сказали, что у них хорошие дети", – отметила астролог.

Совместимость знаков Зодиака – Водолей: классные и нейтральные партнеры

Самая классная совместимость с огненными знаками – Лев, Овен и Стрелец.

Воздух подпитывает огонь, а огонь дает больше энергии воздуху для социального проявления.

Водолей – стихия воздух и нейтральная совместимость у них с воздушными знаками – это Близнецы и Весы.

Им легко вместе, но особого обмена энергией нет.

Водолей – совместимость: худшие партнеры

Плохая совместимость с земными и водными знаками – Козерог, Дева, Телец и Рыбы, Скорпион, Рак.

"Они будут уменьшать активность Водолея. Вода и земля замедляют воздух. Воздуху хуже при взаимодействии с ними", – предупредила эксперт.

Интимная жизнь Водолеев

Что предпочитают в интимной жизни:

  • Разнообразие, что-то новое, необычное и нестандартное;
  • Эксперименты.

Чего терпеть не могут в интимной жизни:

  • Рутина, повторяемость действий изо дня в день.

Сфера здоровья Водолеев

Какие болезни свойственны, чего опасаться:

  • Страдают суставы, возможны полиартрит и артрит;
  • Проблемы с венами, возможны варикоз, анемия, тромбофлебит и судороги;
  • Часто нервная система страдает из-за переутомления;
  • Проблемы со зрением.

Ознакомиться с астропрогнозами Юлии Погорельченко можно на ее странице в Instagram.

гороскоп Водолей знак Зодиака Водолей Юлия Погорельченко
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