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3 самые доверчивые знаки зодиака - искренне не понимают в чем подвох

Сергей Кущ
18 апреля 2024, 10:16
Некоторые знаки зодиака уязвимыми для повседневных обманов, даже таких, которые и ребенок порой видит насквозь.
Самые доверчивые знаки зодиака
Самые доверчивые знаки зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Попасться на чью-то шутку, удачный маркетинговый трюк, мошенничество, эмоциональный шантаж или красочную ложь случается с каждым, но 3 знака зодиака попадаются на уловки чаще остальных.

Весы

Хотите верьте, хотите нет, но это тот знак часто попадаются на удочку мошенников. Причина почему-то странная - у этих людей просто медленно "включается рубильник". С какой бы историей вы ни постучались к ним в дверь, они "проглотят" ее на месте; нужно только запутать их и не дать места их детективному уму разобраться, что к чему.

Они поймут, что их одурачили, но только завтра, когда будет уже слишком поздно. Весы склонны "глотать" всевозможные обещания политиков, верить всевозможным новостям, появляющимся в Интернете, и пока они соберут достаточно информации, чтобы выяснить правду, ущерб уже нанесен.

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Их мозг занят обработкой информации по стольким разным вопросам, и они часто бывают настолько растеряны и в такие моменты падки на что угодно.

Рыбы

Рыбы уязвимыми для повседневных обманов, даже таких, которые и ребенок порой видит насквозь. Лотерея, игровые автоматы, рулетка словно созданы для них. Работа в интернете на дому и мошеннические пирамиды созданы для таких же наивных, как они, для тех, кто думает, что жизненные проблемы и трудности решаются поворотом монетки или несколькими щелчками мыши.

В итоге они тратят заработанные тяжким трудом деньги на всевозможные фишки, кредиты, баллы, а кто-то удовлетворенно потирает руки. Им нужно несколько месяцев, чтобы понять, в чем подвох.

Телец

Поскольку им относительно тяжело даются межличностные отношения, одиночество может стать главной причиной того, что представитель этого знака попадает в аферу.

Они очень осторожны, когда дело доходит до траты денег на что-либо рекламируемое, но щедро отдают, если считают кого-то другом или потенциальным романтическим партнером. Влюбленные Тельцы не спрашивают, сколько что стоит.

Вам нужен кредит в 1 000 евро, чтобы решить срочную проблему в вашей жизни? Телец даст вам его без проблем, только если посчитает, что вы питаете к нему искренние чувства, и если вы пообещаете вернуть деньги. То, что вы знакомы совсем недолго, не является важным фактором.

Однако Тельцы учатся на опыте и не повторяют одну и ту же ошибку дважды.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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