Для некоторых представителей зодиакального круга пришло время остановиться и сделать паузу.

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3 знака зодиака, которые должны уделять приоритетное внимание здоровью в мае / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Козерогам нужно больше спать и делегировать задачи

Скорпионам важно сосредоточиться на том, что они действительно могут контролировать

До конца мая 2025 года звезды настоятельно рекомендуют представителям трёх знаков зодиака уделить приоритетное внимание своему психическому и физическому здоровью.

Постоянная загруженность, стресс и переутомление уже начали сказываться на их самочувствии — пришло время остановиться и сделать паузу.

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Овен: Вы не обязаны все успевать

Овны, вы активны как никогда: работа, личные проекты, встречи — кажется, что ваша энергия безгранична. Но вы уже близки к выгоранию. Если не замедлиться сейчас, последствия могут быть серьезными. Остаток мая используйте для отдыха и восстановления: пересмотрите график, откажитесь от лишних дел и научитесь говорить "нет". Ваше психическое здоровье важнее всех задач.

Козерог: Пора сказать "стоп"

Козероги, вы работали на пределе последние месяцы. Переутомление, бессонные ночи, постоянная тревога — все это накапливается и уже влияет на вашу продуктивность. Обычно вы обожаете свою карьеру, но сейчас начинаете чувствовать раздражение и даже отторжение. До конца мая поставьте на первое место свое психическое здоровье: спите больше, делегируйте задачи, не бойтесь просить о помощи. Вы никому не поможете, если полностью выгорите.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион: Контроль не значит жертва

Скорпионы, вы из последних сил держите ситуацию под контролем. Но в какой-то момент все начинает рушиться — и это нормально. Важно сосредоточиться на том, что вы действительно можете контролировать: свое состояние. Следите за сном, питанием, физической активностью. Не бойтесь обращаться за поддержкой и делиться эмоциями. Это поможет сохранить равновесие даже в самые трудные времена.

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