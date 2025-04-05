2025 год потребует от них терпения, осознанности и внутренней силы.

https://horoscope.glavred.info/3-znaka-zodiaka-u-kotoryh-budet-slozhnyy-2025-god-10653296.html Ссылка скопирована

3 знака зодиака, у которых будет сложный 2025 год / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Для кого 2025 будет сложным

Как преодолеть все трудности

2025 год не обещает быть легким для всех, но для некоторых знаков зодиака он станет настоящим испытанием. Астрологические влияния, такие как ретроградный Марс, переход Юпитера и Венеры, а также внутренние трансформации, укажут на необходимость глубоких перемен и переосмысления.

Овен: Время переосмысления и взросления

Для Овнов 2025 год начался с ощутимого торможения. Ваш управитель, Марс, ретроградный в Раке — положении, в котором ему сложно проявлять свою силу. Это вызывает ощущение внутренней борьбы и отсутствия прогресса. Год начался тяжело, особенно для активных и целеустремленных Овнов, привыкших к быстрому темпу.

видео дня

Однако, несмотря на сложности, это время стало для вас мощным уроком самопознания. В середине года в ваш знак войдут Сатурн и Нептун, заставляя вас балансировать между реальностью и мечтами. Год может быть непростым, но он станет поворотной точкой: вы научитесь направлять свои усилия с максимальной отдачей и начнете строить долгосрочные цели.

Рак: Эмоциональное напряжение и поиск равновесия

С начала 2025 года Марс находился в вашем знаке, создавая сильное внутреннее давление. Его ретроградное движение словно вскрыло эмоциональные блоки, сдерживаемую злость и разочарования. Ретроградный Марс — явление редкое, и для чувствительных Раков его влияние оказалось особенно болезненным.

Но есть и свет в конце тоннеля. Летом в ваш знак войдёт Юпитер — планета, приносящая удачу и рост. Это поможет смягчить стресс и вдохнёт надежду на лучшее. Тем не менее, первую половину года Ракам придётся пройти через эмоциональное очищение, чтобы во второй половине обрести облегчение.

Весы: Завершение старого и внутренние трансформации

Для Весов 2025 год продолжает череду перемен, начатую ещё в предыдущие годы. Венера — ваша планета-управитель — начала год в ретрограде, заставляя вас пересмотреть свои ценности и желания. Эти энергии подталкивают вас к важным решениям и закрытию старых глав, которые больше не работают.

Период может быть напряжённым: вас тянет в новое, но старое ещё держит. Это время глубокого самоанализа и отпускания того, что мешает вашему росту. Несмотря на трудности, вы встанете на путь обновления, который со временем приведёт к личной трансформации.

Источник.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред