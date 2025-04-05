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3 знака зодиака, у которых будет сложный 2025 год

Сергей Кущ
5 апреля 2025, 01:27
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2025 год потребует от них терпения, осознанности и внутренней силы.
3 знака зодиака, у которых будет сложный 2025 год
3 знака зодиака, у которых будет сложный 2025 год / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Для кого 2025 будет сложным
  • Как преодолеть все трудности

2025 год не обещает быть легким для всех, но для некоторых знаков зодиака он станет настоящим испытанием. Астрологические влияния, такие как ретроградный Марс, переход Юпитера и Венеры, а также внутренние трансформации, укажут на необходимость глубоких перемен и переосмысления.

Овен: Время переосмысления и взросления

Для Овнов 2025 год начался с ощутимого торможения. Ваш управитель, Марс, ретроградный в Раке — положении, в котором ему сложно проявлять свою силу. Это вызывает ощущение внутренней борьбы и отсутствия прогресса. Год начался тяжело, особенно для активных и целеустремленных Овнов, привыкших к быстрому темпу.

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Однако, несмотря на сложности, это время стало для вас мощным уроком самопознания. В середине года в ваш знак войдут Сатурн и Нептун, заставляя вас балансировать между реальностью и мечтами. Год может быть непростым, но он станет поворотной точкой: вы научитесь направлять свои усилия с максимальной отдачей и начнете строить долгосрочные цели.

Рак: Эмоциональное напряжение и поиск равновесия

С начала 2025 года Марс находился в вашем знаке, создавая сильное внутреннее давление. Его ретроградное движение словно вскрыло эмоциональные блоки, сдерживаемую злость и разочарования. Ретроградный Марс — явление редкое, и для чувствительных Раков его влияние оказалось особенно болезненным.

Но есть и свет в конце тоннеля. Летом в ваш знак войдёт Юпитер — планета, приносящая удачу и рост. Это поможет смягчить стресс и вдохнёт надежду на лучшее. Тем не менее, первую половину года Ракам придётся пройти через эмоциональное очищение, чтобы во второй половине обрести облегчение.

Весы: Завершение старого и внутренние трансформации

Для Весов 2025 год продолжает череду перемен, начатую ещё в предыдущие годы. Венера — ваша планета-управитель — начала год в ретрограде, заставляя вас пересмотреть свои ценности и желания. Эти энергии подталкивают вас к важным решениям и закрытию старых глав, которые больше не работают.

Период может быть напряжённым: вас тянет в новое, но старое ещё держит. Это время глубокого самоанализа и отпускания того, что мешает вашему росту. Несмотря на трудности, вы встанете на путь обновления, который со временем приведёт к личной трансформации.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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