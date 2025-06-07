Для некоторых знаков зодиака этот день станет стартом полосы везения.

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3 знаки зодиака, которым летнее солнцестояние принесет нереальную удачу / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Энергии солнцестояния вдохновят Весов на яркие планы и теплые встречи

Звезды будут подталкивать Козерогов в нужном направлении

Летнее солнцестояние 2025 года обещает стать не просто сменой сезонов, а настоящей вехой удачи и личных открытий. Для некоторых знаков зодиака этот день станет стартом полосы везения, которая продлится всё лето. 21 июня станет для них переломным днем.

Рак

Солнцестояние знаменует начало вашего сезона — а значит, энергии Вселенной настроены в унисон с вашей душой. Вас ждёт поток удачи, особенно в личных делах. Всё начнёт складываться с того момента, как вы поверите в себя. Ваша сила — в эмоциональной чуткости и умении заботиться о других. Направьте эту энергию на себя.

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Позвольте себе отдых, любовь и принятие — и вы увидите, как мир отвечает вам тем же. Именно летом у вас есть шанс заложить фундамент для больших перемен к лучшему.

Весы

Если весна принесла вам усталость или тоску, лето компенсирует это с лихвой. Энергии солнцестояния вдохновят вас на яркие планы и теплые встречи. Организуйте поездку, пикник или уютный вечер у костра — и удача сама придет к вам. Ваше внутреннее сияние снова станет заметным для окружающих, а возможности начнут появляться там, где раньше были преграды. Не бойтесь мечтать и наслаждаться жизнью — это и есть ваш путь к успеху этим летом.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Вы скептически относитесь к идее "удачи", ведь привыкли добиваться всего трудом. Но в ближайшие дни звезды будут подталкивать вас в нужном направлении. Летнее солнцестояние станет поворотной точкой: если вы проявите решительность и сделаете один смелый шаг к своей мечте, Вселенная откроет перед вами двери.

Особенно благоприятен период до 23 июня — используйте его, чтобы заявить о себе, начать проект или выйти из зоны комфорта. Ваша удача — это ваш потенциал, который, наконец, получает шанс раскрыться.

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