4 знака зодиака, которые не станут счастливчиками в ноябре-2024

Украинский астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, для которых ноябрь 2024 года будет наполнен плохими и хорошими моментами.

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Влад Росс назвал нейтральные знаки зодиака в ноябре / Коллаж: Главред, фото: pexels, Главред

Вы узнаете:

Благоприятные и неблагоприятные дни ноября

Какие проблемы могут возникнуть в карьере и с финансами

Каких ошибок стоит избегать в отношениях

Гороскоп на ноябрь 2024 года говорит о том, что в жизни четырех знаков зодиака будут счастливые и неприятные моменты. Им не стоит ожидать стабильности, ведь их удача будет то взлетать, то падать. Известный украинский астролог Влад Росс в интервью Главреду назвал 4 знака зодиака, для которых ноябрь будет достаточно нейтральным.

Гороскоп на ноябрь Овен

Благоприятные дни ноября-2024 для Овна: 1, 5, 8, 12, 14, 24.

Неблагоприятные дни ноября-2024 для Овна: 7, 11, 18, 19, 20, 21.

Карьера. В профессиональной сфере в ноябре 2024 года Овну не следует размениваться по мелочам. Следует выбрать одну наиболее важную цель и идти к ней, не озираясь по сторонам.

Деньги. Овну в ноябре не стоит торопиться тратить деньги, особенно в конце месяца, когда Меркурий станет ретроградным. Деньги могут неожиданно прийти к представителям знака в начале ноября и точно так же неожиданно уплыть в конце месяца.

Личная жизнь. Овен в ноябре 2024-го должен позаботиться о своей личной жизни, поскольку она будет довольно непростой. В этом месяце есть риск поссориться с любимым человеком и стать жертвой обмана и интриг. Следует быть осторожнее и не затрагивать в общении с партнером темы, которые могут с ним рассорить и уничтожить семью.

Здоровье. В ноябре у Овна будет очень сильный иммунитет, потому он будет способен перенести любую болезнь на ногах, например, простуду или грипп. В этом месяце будут уязвимы уши, потому следует носить головной убор. Также ноябрь благоприятен для проведения операции.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на ноябрь Дева

Благоприятные дни ноября-2024 для Девы: 6, 10, 12, 21, 22, 26.

Неблагоприятные дни ноября-2024 для Девы: 2, 4, 13, 14, 24, 30.

Карьера. В ноябре непреодолимые обстоятельства помешают Деве реализовать то, что она планировала, а всё из-за ретроградности Меркурия, который управляет этим знаком. Однако в отчаяние впадать не стоит. Не следует обижать окружающих, а также злиться, в том числе на себя. Кроме того, не стоит разрывать сотрудничество с работодателем, поскольку ничего нового и благоприятного Дева найти не сможет пока что.

Деньги. В ноябре-2024 Деве необходимо больше времени уделять обдумыванию важных вопросов, особенно тех, которые связаны с финансовыми операциями, проанализировать, где были допущены ошибки. Все отчеты, в том числе бухгалтерские, благоприятно составить именно в ноябре, и выяснить, куда могут утекать деньги. Деве в ноябре стоит перезагрузить всю свою финансовую сферу.

Личная жизнь. Девам, состоящим в браке, звезды рекомендуют обсудить со второй половинкой важные семейные дела: как быть дальше, куда переехать, сделать ли ремонт, как распределить домашние обязанности. Важно проявлять заботу, терпение и корректно объяснять, подсказывать, направлять и хвалить всех близких, иначе возможны сложные ситуации в конце месяца.

Здоровье. Здоровье Девы в ноябре 2024-го будет напрямую зависеть от ее настроения. Главная задача – всеми силами победить негативные эмоции. Благоприятно обратиться к косметологу, сделать пластическую операцию.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на ноябрь Скорпион

Благоприятные дни ноября-2024 для Скорпиона: 2, 3, 10, 12, 16, 25, 30.

Неблагоприятные дни ноября-2024 для Скорпиона: 1, 6, 9, 18, 27, 28.

Карьера. В профессиональной сфере в ноябре 2024-го у Скорпиона всё будет получаться. Главное – не переутомляться, делать перерывы, особенно если работа связана с компьютером, не задерживаться после окончания трудового дня, не забывать расслабляться. Возможно, Скорпиону стоит в пятницу после работы встретиться с друзьями, сходить в кино или ночной клуб.

Скорпиону в этом месяце не стоит отрываться от коллектива. Также важно четко следовать инструкциям начальства. И тогда Скорпиона будет ждать звездный час и продвижение вверх по карьерной лестнице.

Деньги. В денежных делах Скорпиону в ноябре следует проявлять осторожность, особенно в конце месяца, на ретроградном Меркурии, то есть 25-20 ноября. А вот середина месяца весьма удачна в финансовом плане, и Скорпион сможет укрепить свое материальное положение, пополнить свои запасы или положить деньги на депозит или вложить в недвижимость.

Личная жизнь. Скорпионам, состоящим в браке, звезды советуют в ноябре отказаться от мысли о развитии романтических отношений на стороне, иначе всё это аукнется не лучшим образом, особенно вблизи 10-го числа, когда Венера будет делать жесткий аспект к Нептуну.

Здоровье. В ноябре 2024-го Скорпиону нужно бережнее относиться к своему здоровью, ведь в этот период организм будет весьма уязвим. Есть риск подцепить простуду. Нужно избегать переохлаждения. Следует избегать мест большого скопления людей, одеваться по погоде. Благоприятен будет визит к стоматологу.

Смотрите видео с гороскопом на ноябрь 2024 года от астролога Влада Росса:

Гороскоп на ноябрь Козерог

Благоприятные дни ноября-2024 для Козерога: 2, 9, 12, 20, 22

Неблагоприятные дни ноября-2024 для Козерога: 4, 5, 14, 18, 26, 28.

Карьера. Козерогу в ноябре нельзя проявлять излишнюю самоуверенность на работе. Не стоит брать на себя слишком много, взваливать на себя дополнительную ответственность. Козерогу важно не забывать о логике, прислушиваться к советам и учиться на своих ошибках. Излишняя инициативность Козерога может быть наказуема.

Деньги. Ноябрь – прекрасное время для Козерога, чтобы заняться решением своих финансовых вопросов. Любые денежные операции окажутся весьма удачными, особенно если они будут с долгим расчетом или прицелом. Благоприятно обзавестись недвижимостью или открыть новое дело 14 или 18 ноября.

Личная жизнь. В ноябре сомнения Козерога в том, что вторая половинка охладела, не будут стоить и выеденного яйца. Подозрения партнера в изменах тоже будут напрасны. Козерогу будет требоваться эмоциональная подпитка. А одиноким Козерогам даже мимолетные и несерьезные любовные отношения смогут поднять дух.

Здоровье. В ноябре-2024 Козерогу необходимо поддерживать работу щитовидной железы и употреблять больше йодосодержащих продуктов. Не рекомендуется Козерогу в этом месяце принимать какие-либо БАДы без предварительной консультации с врачом, поскольку есть риск спровоцировать сбой работы той или иной системы организма. Следует одеваться по погоде, иначе переохлаждения плохо скажутся на самочувствии: спровоцируют ломоту в суставах, ревматизм. Также Козерогу следует быть внимательнее к работе сердечно-сосудистой системы.

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