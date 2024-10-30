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Все будет идти, как по маслу: названы самые удачные дни ноября

Ангелина Подвысоцкая
30 октября 2024, 21:31
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Влад Росс назвал даты, когда в Украине может произойти перелом в войне.
Все будет идти, как по маслу: названы самые удачные дни ноября
Успешные и неуспешные даты в ноябре / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

В ноябре 2024 года будет несколько невероятно удачных периода, когда все дела будут успешны. Известный украинский астролог Влад Росс в интервью Главреду назвал такие даты. Также он указал и на даты, когда нужно будет вести себя осторожно, так как эти дни будут неудачными.

Если вам нужно решить важные вопросы, юридические дела, провести встречи, то делать это лучше 23-24 ноября.

"Не ошибетесь, если важные мероприятия или дела назначить на эти даты. Тем более, 22 ноября Солнце войдет в знак Стрельца, а это значит расширение, новые возможности. Да и Меркурий уже будет в зодиакальном знаке, связанном с переговорами и юридическими делами", - говорит Влад Росс.

Первая неделя ноября подойдет для серьезной внутренней работы, развития стойкости, целенаправленности, силы воли, определения жизненных целей. Если вы хотите продвинуть себя в обществе, первые числа ноября будут для этого благоприятны.

В период с 8 по 12 ноября лучше не делать покупки, так как вы рискуете приобрести ненужный или некачественный товар. Если купить гаджеты или технику 25-30 ноября, они могут долго не прослужить.

1-5 и 15-17 ноября лучше не отправляться в дорогу, ведь это два катастрофических периода месяца. Самый большой пик аварийности – 19-21 ноября.

Если вы утратили свою любовь, то в ноябре будут даты, когда можно постараться вернуть близкого человека.

"Венера, планета любви и счастья, в этом месяце будет способствовать построению долгосрочных планов, находить вторую половинку на всю жизнь, особенно после 11-го числа, либо возвращать любимого человека, с которым по каким-то причинам раньше расстались. Венера в Козероге будет создавать возможность для очень серьезных отношений, которые приведут к браку. Усиление чувств произойдет на ретроградном Меркурии 25-30 ноября. Поэтому это очень удачный период, чтобы вернуть своего любимого человека или утраченную любовь", - говорит астролог.

Идеальным временем для подписания важных документов и начала путешествий станет 25 и 26 ноября. Однако в эти даты лучше не сдавать экзамены, период неблагополучный для подобного.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Удачное время для Украины

12 ноября Белая Луна, как ангел-хранитель, войдет в знак Тельца на семь месяцев. Это будет благоприятное время, чтобы остановить войну, говорит Влад Росс.

"Белая Луна олицетворяет веру, мягкость, доброту, везение, счастье. Она ориентирует людей на прочность, стремление заработать, накопить ресурсы, постоянство, психическое здоровье. Украина всё ближе и ближе к победе. Белая Луна в ноябре, наш ангел-хранитель, должна спасти Украину. Ноябрь – это тот месяц, когда наконец может случиться перелом в этой ужасной войне", - добавил он.

Он считает, что если война будет остановлена на Белой Луне, от уже весной в Украине могут пройти выборы. В то же время самым непростым и тяжелым будет период 24-25 ноября, когда Марс будет в напряжении с Сатурном.

Смотрите видео с гороскопом от Влада Росса на ноябрь-2024:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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