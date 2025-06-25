Будьте честны с собой и не бойтесь того, что возвращается.

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4 знака зодиака, которым предстоит судьбоносная встреча до конца 2025 года / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Кого из знаков зодиака ждет роковая встреча

Как нужно действовать

Вторая половина 2025 года готовит неожиданные встречи и глубокие переосмысления для четырех знаков зодиака. Некоторым предстоит столкнуться с прошлым, другим — вернуть утраченную любовь или себя настоящего. Астрологи уверены: грядущие события помогут этим знакам выйти на новый этап жизни.

Скорпион — встреча с самим собой

Скорпионам предстоит воссоединение с людьми из прошлого, которое станет настоящим зеркалом времени. Эта встреча напомнит, каким был ваш путь, к чему вы стремились и что потеряли на этом пути. Старые связи принесут утешение, но и вызов: вы заметите, как сильно изменились вы и ваше окружение. Это время — шанс переосмыслить, какие изменения пошли вам на пользу, а какие — тормозят ваш рост. Не пытайтесь вернуть старое. Вместо этого — примите свое обновлённое "я".

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Рыбы — возвращение утраченной любви

Во второй половине года Рыб ждет душевное воссоединение с любовью всей жизни — будь то человек, дело, место или даже мечта. То, что когда-то разделило вас, уйдёт на второй план. Вас ждет исцеление, принятие и возможность переосмыслить прошлое без чувства вины. Чтобы двигаться дальше, вам нужно будет простить себя и сделать выбор: повторить старые ошибки или начать всё с чистого листа.

Рак — мимолётная, но важная встреча

Раки столкнутся с кем-то из прошлого — это может быть бывший партнёр, наставник или старый друг. Встреча будет краткой, но повлияет на вашу душу. Возможно, вы поймёте, что давно готовы простить, или увидите человека с новой стороны. Это эмоциональное возвращение преподаст важный урок: не все даны нам навсегда. Но даже временные встречи могут изменить нас глубоко и навсегда.

Весы — воссоединение с собственными чувствами

Весам во второй половине 2025 года предстоит воссоединиться с собой настоящими. Те эмоции, которые вы долго прятали — недовольство, грусть, злость — наконец-то выйдут наружу, чтобы освободить вас. Не бойтесь этого процесса: через честность с собой вы обретёте равновесие и научитесь радоваться простым вещам. Это не буря, а очищение. Путь к внутреннему миру начнется с правды перед собой.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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