4 знака зодиака, которым в мае деньги будут сыпаться прямо в руки: счастливчики месяца

Астролог Влад Росс назвал 4 знака зодиака, которых окутает удача в мае этого года.

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Счастливые знаки зодиака в мае 2023 / pixabay.com

Астролог Влад Росс рассказал, кому стоит ждать большого успеха в мае. В интервью Главреду Росс назвал 4 знака зодиака, которые будут счастливчиками месяца.

"Май-2023 станет отличным периодом для Скорпиона. Напряженная обстановка начала месяца призовет Скорпиона к порядку и собранности. Если уже определена цель на ближайшее время, то действовать нужно именно в этом направлении, не отвлекаясь и не размениваясь по мелочам. Ведь в случае остановки возникнет опасность потерять завоеванные позиции", - говорит Росс.

Повышение зарплаты

Скорпиону в мае не следует рассчитывать на поддержку со стороны, ему это не нужно. Добиться цели он сможет исключительно собственными силами. Не стоит полагаться на волю случая, нужно постараться исключить возможные сюрпризы заранее.

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"Если начальство попытается навязать Скорпиону в мае рутинную работу, не соответствующую его квалификации, нужно смело отстаивать свои позиции. Также можно требовать повышения заработной платы. Скорпиону в этом месяце предстоит раздать долги и выполнить данные ранее обещания – это будет связано с лунным затмением как раз в этом знаке зодиака. Все это нужно сделать, дабы такие "хвосты" не ограничивали свободу действий Скорпиона", - говорит Росс.

Последний месяц весны для Скорпиона будет весьма активным. Главное – направлять энергию в мирное русло. Именно в мае представителям этого знака нельзя забывать об интересах окружающих. Если эти интересы будут учтены, то для Скорпиона сложатся очень благоприятные ситуации в деловом партнерстве. В противном случае возможны конфликты.

В финансовом плане причин для беспокойства в мае у Скорпиона не будет. Можно даже позволить себе отложить деньги на непредвиденные расходы.

В третьей декаде мая Скорпион сможет расслабиться и отдохнуть от пережитых волнений, особенно волнений первой декады.

"Май-2023 может принести Скорпиону радикальные перемены на любовном фронте. У одиноких представителей знака появится отличная возможность найти спутника или спутницу жизни. Конец весны обещает увлекательные романтические поездки и свидания", - добавил астролог.

Позитивный май

"Май 2023 года для Стрельца будет очень позитивным периодом. Стрелец полностью готов к любым испытаниям, и вероятность его успеха очень велика. Спасательным кругом станет любимый человек, с которым в мае будет проведено много времени. А вот в отношениях с друзьями возможны испытания, и велика вероятность разрыва даже самых прочных отношений. У Стрельцов, которые еще не нашли свою вторую половину, отношения с кем-то из друзей могут перерасти в более близкие и интимные", - добавил Росс.

Дела на работе в мае 2023-го сложатся у Стрельца прекрасно. Волнения и дурные слухи оставят лишь неприятный осадок, не причиняя вред. Возможно, придется распрощаться со старым местом работы, поскольку появится невероятно интересны новый контракт – Стрельцу могут предложить то, чего еще никогда в жизни не предлагали.

"Наиболее эффективен Стрелец будет в коллективе. Покой ему будет только сниться в плане карьеры. В мае нужно будет постараться удержать социальные позиции, не навязывая свое мнение другим. Следует быть избирательным в контактах. Залогом успеха и прибыли станут надежные и проверенные деловые партнеры. Амбиции Стрельца будут велики, и он сможет достичь большого успеха. Если удастся преодолеть комплексы, то Стрелец добьется многого. Особенно удачной будет работа по контракту и работа с людьми", - добавил астролог Главреду.

Середина мая – прекрасное время для семейного занятия любимыми видами спорта.

"В мае у Стрельца возможны неожиданные эмоциональные срывы, которые впоследствии могут сказаться на состоянии здоровья. Нужно отложить суету и избегать больших скоплений людей, поскольку Стрелец может попасть под негативное влияние энергии толпы, в давку или стать жертвой теракта", - отметил он.

Невероятно удачный период

"Май-2023 для Козерога станет невероятно удачным периодом, это главный счастливчик месяца. Если Козерога не озарит вдохновение, чтобы сотворить шедевр на работе, то дома точно получится отличиться оптимизмом и качественной переделкой. Месяц будет очень позитивным, с двумя плюсами. В мае Козерог почувствует себя главнокомандующим и сумеет сплотить других ради реализации своей идеи", - говорит Росс.

В мае могут реализоваться все заветные планы Козерога, на что он уже перестал надеяться. Вдруг появятся нужные люди, сложатся должным образом обстоятельства – и все пойдет, как по маслу.

"Во второй половине мая у Козерога появится возможность решить старые вопросы, вернуть что-то на круги своя, а связаны эти события, скорее всего, будут с деловой сферой, работой и карьерой. Козерог будет прекрасно чувствовать такт времени, потому сможет разобраться во всех тонкостях и сложностях", - отметил он.

При этом, вторая половина месяца – не слишком благоприятное время для дальних поездок, а особенно авиаперелетов. 17-23 мая, пока Меркурий будет статичен, Козерогу лучше вообще не летать самолетами.

"На работе у Козерога все будет хорошо в мае 2023-го. Возможны глобальные перемены. Положение Солнца и Сатурна будет настраивать представителей знака на творческое и профессиональное раскрытие. Финансовые вопросы в мае придется решать должным образом, ведь во второй половине месяца Меркурий будет делать благоприятные аспекты к знаку Козерога и поможет наполнить кошелек. Так что Козерога ждет большая финансовая удача", - сказал астролог.

Также месяц удачен для покупки драгоценностей: золота, бриллиантов, серебра и прочих украшений. Козерог должен делать подарки своим близким.

Ждать приятные события

"Рыб в мае 2023 года ждет очень позитивный период. Месяц порадует представителей знака хорошим настроением и приятными событиями. Все сложится еще удачнее, если начинания Рыб будут тщательно продуманы, будут серьезными и построенными на творческой основе. Вполне вероятно, что Рыбам в преддверии лета захочется сменить обстановку, атмосферу. Авантюры и приключения – лучшая программа для Рыб, главное – найти подходящую компанию, и тогда каскад ярких впечатлений будет просто обеспечен. Рыбы смело могут отправляться в дебри Амазонки, Таиланд, на Бали – любая экзотика обеспечит представителям знака отличное времяпрепровождение", - отмечает Росс.

Звезды рекомендуют Рыбам прислушиваться в мае-2023 к мнению окружающих, не спешить отвечать отказом на их просьбы и предложения – они будут видеть то, чего Рыбы не замечают. Последняя декада мая будет довольно напряженной для Рыб, в первую очередь, в психологическом плане. Представителям знака предстоит выполнить обещания, которые потребуют сил и напряжения с их стороны.

"Пока что Рыбам в финансовом плане стоит рассчитывать на свои старые дела и проекты, то есть пожинать плоды, не предпринимая ничего нового. Рыбам не нужно бояться брать на себя дополнительные обязательства на работе – это будет оценено по достоинству. Возможно, в мае придется вернуться к решению старых вопросов, которые откладывались в долгий ящик", - добавил Росс.

В финансовом плане вторая половина месяца будет вполне впечатляющей и благоприятной, коммерческие вопросы в это время будут удачно решиться. Портмоне и кредитная карта Рыб в это время точно пополнятся.

Важные покупки для дома лучше совершать в третьей декаде, особенно после 25 мая.

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Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май.

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