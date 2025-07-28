4 знака зодиака отыщут финансовую и эмоциональную гармонию 28 июля

Понедельник в китайской астрологии - это день баланса.

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Какие знаки зодиака обретут гармонию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

К кому 28 июля могут вернуться деньги

Какой знак зодиака почувствует движение вперед

В понедельник, 28 июля, 4 китайских знаков зодиака ждет удача, которая создаст внутреннюю гармонию, четкие границы и ясность для достатка.

YourTango пишет, что этот понедельник - день баланса, который в китайской астрологии предлагает стабильность после сбоев. Этот день помогает заземлиться и принимать разумные, эмоционально согласованные решения, передает Главред.

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Кто обретет внутреннюю гармонию 28 июля

Собака

В этот день ваше внимание будет направлено именно туда, где оно должно быть. Вам нужно спокойно заполнять пробелы, которые держали вас уставшими, отвлекали или отрывали от настоящих приоритетов. В то же время, удача проявится как нечто, что возвращается к вам. Это могут быть деньги, о которых вы забыли, человек, который держит свое слово, или внутреннее ощущение спокойствия.

Кролик

В понедельник вы будете чувствовать защиту и благосклонность. Вам не нужно ни за чем гнаться, поскольку ваша удача уже движется к вам. Вы находитесь в лучшем положении, чем думаете, особенно в финансовом плане. Вы можете избавиться от долга, эмоционального или материального, который никогда не был вашим.

Бык

Если в течение последних нескольких недель что-то казалось туманным или напряженным, понедельник принесет момент спокойствия через понимание. Вы видите истинные очертания чего-то, что раньше вас смущало, и это понимание невероятно ценное. В вашей жизни может появиться тот, кто вас недооценивал, но он обратится с настоящим уважением.

Лошадь

28 июля вы будете чувствовать естественное движение вперед. Правильный человек идет за вами, правильное открытие раскрывается, правильное чувство наконец регистрируется в вашем теле как "да". Разница, которую вы можете чувствовать эмоционально, физически и финансово, является доказательством того, что вы были в гармонии все это время.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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