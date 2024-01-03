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4 знака зодиака сорвут куш в январе: кто эти счастливчики

Сергей Кущ
3 января 2024, 20:00
Астролог Влад Росс в интервью Главреду перечислил счастливчиков января 2024 года.
Кому повезет в январе
Кому повезет в январе / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на 2024 год говорит, что январь станет особенно успешным для некоторых знаков зодиака.

От финансовых удач и карьерных успехов до любовных перспектив - астролог Влад Росс в интервью Главреду перечислил счастливчиков января 2024 года.

Гороскоп на январь Овен

Благоприятные дни января 2024 года для Овна: 2, 3, 12, 17, 26, 27.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Овна: 1, 7, 8, 15, 22, 23, 28.

Карьера: Позитивный потенциал января проявится в том, что новые задачи и проекты захватят Овна целиком. На этом фоне все остальные проблемы будут казаться незначительными.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Овну удастся завоевать доверие коллектива и повысить свой рейтинг, особенно на новой работе. Он сможет утвердить себя в своей карьере. Предстоящие встречи, в том числе и с деловыми партнёрами, окажутся на редкость плодотворными, особенно во второй половине месяца. Это будет благотворно для обеих сторон – и для Овна, и для его партнёров.

Деньги: В финансовом плане в январе 2024 года у Овна всё будет складываться благополучно, но нельзя сказать, что совсем прекрасно и великолепно. Особенно если Овен возглавит какой-либо новый проект или встанет у руля в бизнесе. Вообще, выдвижение на новую должность для Овна будет очень благоприятным в этом месяце.

Здоровье: Овну в январе 2024 года нужно беречь область поясницы, почек. Его могут беспокоить боли в спине, особенно в нижней части спины. Важно одеваться по погоде и держать ноги в тепле. Стоит сходить на профилактический осмотр к семейному врачу и стоматологу.

Гороскоп на январь Дева

Благоприятные дни января 2024 года для Девы: 1, 9, 10, 14, 15, 24, 28.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Девы: 5, 12, 19, 20, 26, 27.

Карьера: Дева потратила много сил на подготовку новых проектов, и в январе они начнут воплощаться в жизнь. В работе и деятельности, во всём, что касается новых планов и проектов, всё наконец свершится.

Деве на январь нужно строить побольше планов, всё пойдет на ура. При этом нужно стараться не концентрироваться на мелочах, что очень любит делать Дева, а смотреть на окружающий мир шире. И тогда энергетика месяца будет более благосклонна к Деве.

Здоровье: В январе дева может заболеть бронхитом, ангиной или пневмонией. Кроме того, возможны травмы и поражения в области грудной клетки и рук.

Гороскоп на январь Весы

Благоприятные дни января 2024 года для Весов: 3, 11, 12, 17, 26, 27.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Весов: 1, 7, 8, 15, 22, 29.

Карьера: В профессиональной сфере в январе 2024 года для Весов будет важна тема конкуренции: они могут выигрывать разные конкурсы и могут быть успешными в творческих союзах.

Следует приготовиться к отстаиванию своих прав, позиций и идей. Не нужно бояться брать на себя ответственность – у Весов всё получится. Звонок от бывшего делового партнёра решит многие проблемы.

Деньги: В январе 2024 года Весам стоит задуматься о том, чтобы сохранить нажитое или отложить деньги, позаботившись о завтрашнем дне.

Здоровье: Уязвимым местом Весов в январе 2024 года будут почки. Весы будут не очень сильные физически в этом месяце, зато будут обладать хорошими восстановительными способностями, благодаря чему ни одна серьёзная болячка не одолеет Весы. Нужно чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать диету.

Гороскоп на январь Козерог

Благоприятные дни января 2024 года для Козерога: 5, 9, 10, 19, 20, 24, 25.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Козерога: 7, 8, 15, 22, 23 29.

Карьера: Деловая жизнь Козерога в январе 2024-го будет подчинена чувству долга и логике. Козерогом будут двигать амбиции и стремление к власти. И представители знака действительно могут занять очень влиятельные посты. Козерог небезосновательно полагает, что с его делом никто не справится лучше него.

В силах Козерога сейчас будет закрепить достигнутое. Для близких он будет образцом для подражания, для коллег – авторитетным и незаменимым советчиком. Важно не сдать позиции в этом месяце.

Деньги: В январе 2024 года у Козерога будет меньше расходов, больше доходов. В конце месяца он, возможно, увидит новый способ грандиозного пополнения его бюджета – в этом поможет предложение, которое поступит вблизи вхождения Солнца в знак Водолея, 19-21 января.

Здоровье: У Козерога в январе 2024 года будет гораздо больше развит дух, нежели тело. На самочувствии скажутся недоедание и недосыпание. Особенно если он очень целеустремлён в своей работе. Это может привести к обострению хронических заболеваний. Нужно защищать себя от стресса всевозможными способами. Особенно это касается диеты, здорового образа жизни. Нужно избавиться от шлаков, прочистить кишечник, избегать конфликтов, заняться йогой или гимнастикой.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео гороскопа Влада Росса на январь:

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