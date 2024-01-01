Китайский гороскоп на январь 2024: кому из знаков зодиака первый месяц года придется по душе

Перед Тигром открываются финансовые перспективы и новая жизнь.

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Китайский гороскоп на январь 2024 / Коллаж Главред, фото flickr (Toshiyuki IMAI), скриншот YouTube ( zodiac), freepik

Новый год уже настал, а это значит, что каждому знаку китайского гороскопа стоит узнать, что готовят для них звезды в первом месяце 2024 года - январе.

Китайский гороскоп на январь – Крыса

В пятницу, 5 января, начинается месяц Инь деревянного Быка, и в течение следующих четырех недель у вас появятся дополнительные финансовые возможности. Это хорошее время для того, чтобы попросить о повышении зарплаты или поискать новую работу с более высокой зарплатой. Если у вас есть свой бизнес, подумайте о повышении цен. Возможно, вам также удастся получить деньги из источников пассивного дохода, таких как инвестиции или подарки.

В четверг, 11 января, будет новолуние. Крыса, вы сейчас очень заметны. Это значит, что если вы ищете работу, ваше резюме окажется на первом месте. Ваши показатели в социальных сетях могут увеличиться. Но чтобы добиться ощутимых результатов, активно работайте над устранением ограничивающих убеждений и других препятствий с помощью медитации, аффирмаций или визуализации. Это ваш ключ к успеху.

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В четверг, 25 января, наступает полнолуние. Крыса, самое время сосредоточиться на развлечениях. Вы уже давно превратились в рабочую пчелку. Вам необходимо всколыхнуть ситуацию, чтобы все пошло своим чередом. Это значит вырваться из рутины и заняться чем-то приятным. Как бы много у вас ни было обязательств и обязанностей, вам нужно выделить немного времени для того, чтобы порезвиться.

Китайский гороскоп на январь – Бык

В пятницу, 5 января, начинается месяц Инь деревянного Быка. Это ваш месяц, поэтому в течение следующих четырех недель полезно заниматься новыми делами. Постарайтесь вырваться из привычной рутины, чтобы познакомиться с новыми людьми и побывать в новых местах. Это может привести в движение колеса, которые принесут вам новые возможности в этом месяце и в последующие месяцы.

В четверг, 11 января, будет новолуние. Бык, сейчас вашего внимания требует юридический вопрос. Вы можете добиться успеха, если будете активно работать над государственными бумагами, судебными исками или делами, связанными с наследством и имуществом. Это может означать, что вы погрузитесь в юридический жаргон и другую сложную бумажную работу. Не торопитесь и будьте внимательны. Вы сможете успешно справиться с этим процессом.

В четверг, 25 января, наступает полнолуние. Бык, сейчас вы можете проводить больше времени с семьей. Это может означать, что кто-то из ваших старших детей или родственников на некоторое время останется с вами. Вы можете подумать, что в этой ситуации повторится что-то из прошлого, но вы можете быть удивлены тем, как вырос и изменился этот человек. Такая ситуация может оказаться полезной для вас обоих.

Китайский гороскоп на январь – Тигр

В пятницу, 5 января, начинается месяц Инь - Деревянный Бык, и в течение следующих четырех недель вам стоит подумать о завершении дел. Определите, что необходимо завершить или освободить, и активно займитесь расчисткой старых проектов и беспорядка. Возможно, вам придется отпустить ожидания, связанные с вашими отношениями. Открыв руки для отпускания, вы будете готовы принять новые возможности.

В четверг, 11 января, будет новолуние. Тигр, перед вами открываются финансовые перспективы, если вы готовы просеять информацию и документы. Думайте об этом, как о поиске золота. Возможно, вам придется перелопатить много ила, чтобы найти самородки. Но работа может быть полезной, если вы сосредоточитесь на том, что эти самородки могут приносить дивиденды в течение долгого времени.

В четверг, 25 января, наступает полнолуние. Тигр, вы можете сосредоточиться на транспорте и способах передвижения по городу. Возможно, вы ищете новую машину или хотите продать свой автомобиль. Если вы зарабатываете на жизнь вождением, это может быть напряженным временем для вас. Подумайте, что меняется в отрасли и как вы можете адаптироваться, чтобы найти новые возможности.

Китайский гороскоп на январь – Кролик

В пятницу, 5 января, начинается месяц Инь - Деревянный Бык. В течение следующих четырех недель достаньте свой список целей и отметьте, чего вы достигли. Вычеркните все, что вас больше не интересует, и добавьте то, чего вы хотите сейчас. Затем просмотрите список и найдите закономерности и сходства. В этом месяце вы сможете многое понять о себе.

В четверг, 11 января, будет новолуние. Кролик, ваши любовные отношения могут значительно улучшиться. Возможно, вы вместе работаете над каким-то проектом и нацелены на достижение общей цели. Если вы ищете любовь, обратите внимание на людей, с которыми сталкиваетесь в повседневной жизни. Поднимите глаза и улыбнитесь миру. Начните разговор с незнакомцем. Сейчас могут происходить волшебные вещи.

В четверг, 25 января, наступит полнолуние. Кролик, ваши финансовые дела улучшаются. Может появиться дополнительный источник дохода. И хотя он может быть временным, он может дать вам толчок к развитию. Если вы владеете бизнесом, ваши продажи могут возрасти. Это хорошее время для того, чтобы попросить работодателя о повышении зарплаты, или вы можете получить премию.

Китайский гороскоп на январь – Дракон

В пятницу, 5 января, начинается месяц Инь деревянного Быка, и в течение следующих четырех недель возможны карьерные перспективы. Вы можете получить признание на работе или предложение о более высокой должности. Однако предложение может быть не очень очевидным, поэтому следите за своим шансом, чтобы быть готовыми к его появлению.

В четверг, 11 января, новолуние. Дракон, возможно, вы будете больше времени проводить на работе. Возможно, вы замещаете кого-то, кто находится в отпуске, или занимаете новую должность и учитесь в процессе работы. В то же время вам могут сниться интересные сны, связанные именно с вашей работой и карьерой. Возможно, в это время вам захочется вести дневник сновидений.

В четверг, 25 января, наступает полнолуние. Дракон, в вашей жизни может появиться кто-то новый. Этот человек может стать близким другом и доверенным лицом. С ним может быть весело, его личность дополняет вашу. Что еще более важно, вы можете сделать что-то ценное вместе. Вы можете поделиться друг с другом информацией о своих отношениях или помочь в бизнесе.

Китайский гороскоп на январь – Змея

В пятницу, 5 января, начинается месяц Инь деревянного Быка, и в течение следующих четырех недель большое внимание будет уделено образованию. Если вы учитесь в школе, вы можете удвоить свои усилия, чтобы закончить проект или сдать важный тест. Помните, что вы любите учиться, поэтому, если предмет кажется вам сухим или учитель скучным, постарайтесь найти способ сделать его более интересным для себя.

В четверг, 11 января, будет новолуние. Змея, возможно, вам предстоит посетить несколько вечеринок или светских мероприятий. Они могут быть связаны с вашей семьей. Может родиться ребенок или кто-то из членов вашей семьи усыновит щенка. Возможно, вам предстоит отметить знаменательный день рождения. Полезно посмотреть, как меняется жизнь друзей и родственников в данный момент.

В четверг, 25 января, наступает полнолуние. Змея, возможно, вам захочется отстраниться от внимания. Вы могли бы ускользнуть в отпуск в какое-нибудь отдаленное место. Полезно побыть в одиночестве. Иногда смена обстановки - это самое лучшее, что вы можете сделать. Постарайтесь найти что-то новое для себя.

Китайский гороскоп на январь – Лошадь

В пятницу, 5 января, начинается месяц Инь дерева Бык, и в течение следующих четырех недель перед вами откроются финансовые возможности, особенно связанные с бизнесом или источниками пассивного дохода. Иногда вы двигаетесь так быстро, что упускаете подсказки по пути о потенциальных инвестициях или бизнес-идеях. Не торопитесь в этом месяце, записывайте идеи и обсуждайте их с надежными друзьями. Вы можете обнаружить сокровища.

В четверг, 11 января, новолуние. Лошадь, возможно, вы пытаетесь помочь навести порядок в семейных делах, но это может оказаться запутанным узлом, который придется распутывать. Возможно, вам придется напомнить всем участникам процесса, что все меняется, а попытки сохранить все по-старому лишь останавливают поток.

В четверг, 25 января, наступает полнолуние. Лошади, после некоторых задержек, вы сможете провести некоторое время с близким другом. Эти отношения могут стать гораздо более близкими. С обеих сторон могут возникнуть романтические чувства. Возможно, вы захотите подойти к этому в игривой манере. Не стоит относиться к этому слишком серьезно. Вместо этого оставайтесь в настоящем и действительно испытывайте радость. Просто постарайтесь получить удовольствие и посмотреть, что из этого выйдет.

Китайский гороскоп на январь – Коза

В пятницу, 5 января, начинается месяц Инь деревянного Быка, и в течение следующих четырех недель вас ожидает прекрасная энергия отношений. Если у вас были трудности в поисках любви, посмотрите на этот процесс по-новому. Как сделать поиск более увлекательным? Можете ли вы помочь другим найти свою половинку? Вместо того чтобы искать любовь, подумайте о поиске новых друзей или деловых партнеров.

В четверг, 11 января, будет новолуние. Коза, вы можете быть погребены под кучей бумажной работы. Возможно, вы заполняете заявление или работаете над бизнес-планом. Все пройдет гораздо более гладко, если вы избежите перфекционизма, проволочек или их сочетания. Позвольте себе наблюдать, а не оценивать свое поведение. Объективно наблюдая за происходящим, вы сможете освободить себя для движения вперед.

В четверг, 25 января, наблюдается полнолуние. Коза, вы можете получить признание на своей работе. Ваш начальник может похлопать вас по спине. Возможно, вы получите положительную рекомендацию от коллеги. В то же время вы можете спросить себя, хотите ли вы вообще оставаться на этой работе. Пока дела идут хорошо, возможно, пришло время продвигаться по карьерной лестнице.

Китайский гороскоп на январь – Обезьяна

В пятницу, 5 января, начинается месяц Инь - Деревянный Бык, и в течение следующих четырех недель неплохо было бы изменить свой распорядок дня. Можно добавить физические упражнения или медитацию. Рутины позволяют вам многое сделать без особых раздумий, но вы можете застрять в рутине, если ваши рутины устарели. Подумайте, что вы можете изменить в этом месяце, чтобы наполнить себя свежей энергией.

В четверг, 11 января, будет новолуние. Обезьяна, перед вами открывается финансовая возможность, но она может потребовать от вас дополнительных обязанностей. Деньги есть, но вам также необходимо найти факты, рассмотреть концепции, получить знания, взвесить опыт и изучить свои чувства по отношению к этому процессу. Скорее всего, золото есть, но вам понадобится лопата, чтобы до него добраться.

В четверг, 25 января, наступает полнолуние. Обезьяна, вы можете быть воодушевлены тем, что узнаете что-то новое. Возможно, тема захватила ваше воображение, и вы тратите все свободное время на этот проект. Но прежде чем тратить кучу денег на получение знаний, подумайте о том, какие ресурсы у вас есть под рукой. Возможно, вы знаете кого-то, кто может помочь вам освоить этот материал.

Китайский гороскоп на январь – Петух

В пятницу, 5 января, начинается месяц Инь Деревянного Быка, и в течение следующих четырех недель вам необходимо повеселиться. Скорее всего, вы много работали и нуждаетесь в радости и волнении в своей жизни. В этом месяце вам очень хочется вырваться на свободу, поэтому импровизированный отпуск может помочь скорректировать ваше отношение и мировоззрение.

В четверг, 11 января, будет новолуние. Петух, вы можете встретиться с человеком, который действительно перевернет ваш мир. Это может быть потенциальный деловой партнер, соратник или тот, кто захочет перейти грань романтических отношений. У них другой взгляд на вещи, который открывает вам новые возможности. И теперь то, в чем вы были так уверены, может превратиться в возможности.

В четверг, 25 января, наступает полнолуние. Петух, у вас может возникнуть соблазн заняться спекуляциями. Возможно, у вас есть инвестиции, которые вы хотите сделать, или бизнес-идея, которую вы не можете выбросить из головы. Другие могут говорить вам, что нужно успокоиться, но вы знаете, что перемены - это самое освежающее, что вы можете сделать. Двигаясь в новом направлении, вы можете фактически омолодить себя.

Китайский гороскоп на январь – Собака

В пятницу, 5 января, начинается месяц Инь Дерева Бык, и в течение следующих четырех недель большое внимание будет уделено дому. Если вы недавно переехали, возможно, вы распаковываете вещи. Или, возможно, вы собираетесь продать свой дом, поэтому делаете ремонт. Каждый день вы делаете немного больше для достижения своей большой цели, и именно так достигается успех.

В четверг, 11 января, будет новолуние. Собака, возможно, вы будете больше времени работать за кулисами. Возможно, вы завершаете проект или уделяете дополнительное время, чтобы помочь коллеге. Также возможно, что вы оттягиваете момент, чтобы показать миру то, что вы создали или завершили. Возможно, вы чувствуете себя уязвимым, позволяя другим увидеть вашу работу, но скоро вам придется выйти из укрытия.

В четверг, 25 января, наступает полнолуние. Собака, кто-то может оказать вам поддержку. Это может вас удивить, потому что в прошлом они были не очень доступны. Возможно, у них изменилось мнение. Вы любите видеть в людях лучшее, поэтому вам будет легко дать им возможность стать лучшими, какими они могут быть. Возможно, вы станете свидетелем трансформации.

Китайский гороскоп на январь – Кабан

В пятницу, 5 января, начинается месяц Инь деревянного Быка, и в течение следующих четырех недель у вас может быть больше социальных контактов, чем обычно. Возможно, в городе появятся друзья или будут организованы вечеринки. Это поможет вам освободиться от старой рутины. Вы можете встретиться с друзьями для регулярных игровых вечеров, выпить кофе в новом кафе или присоединиться к клубу или группе, которая собирается регулярно.

В четверг, 11 января, будет новолуние. Свинья, возможно, ищет больше пространства. Возможно, вы чувствуете, что застряли внутри или скованы своим расписанием. Пришло время выйти из дома и избавиться от рутины. Это особенно верно, если в последнее время вы чувствуете себя неспокойно. И хотя это может показаться не совсем практичным решением, перемены сейчас могут зарядить вас оптимизмом и энергией.

В четверг, 25 января, наступает полнолуние. Свинья, работа может быть в самом разгаре. У вас может появиться больше обязанностей или приближаются сроки сдачи. Это очень важное время для того, чтобы расставить приоритеты. Другие могут тянуть вас в сторону своих собственных планов, но это не поможет вам достичь цели. Сосредоточьтесь сейчас на своем собственном пути.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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