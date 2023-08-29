4 знаков зодиака ждет суперский сентябрь: астролог назвал счастливчиков месяца

Астролог Влад Росс выявил, что этот месяц станет настоящим временем удачи и радости для определенных знаков.

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Астролог назвал счастливчиков сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на сентябрь 2023 обещает несравненные моменты для четырех знаков зодиака. Астролог Влад Росс выявил, что этот месяц станет настоящим временем удачи и радости для определенных знаков.

В интервью Главреду он назвал благоприятные и неблагоприятные даты и что их ожидает в первый осенний месяц.

Гороскоп на сентябрь Телец

Сентябрь 2023 года для Тельца пройдет под жирным знаком "плюс". Месяц будет благоприятен для развлечений. Поэтому можно отправляться на море, в горы и в любовные романтические экстазы.

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Благоприятные даты для Тельца: 1, 5, 9, 24, 28 сентября.

Неблагоприятные даты для Тельца: 3, 11, 26, 30 сентября.

Карьера: Сентябрь-2023 будет замечательным периодом для карьеры Тельца, а также творчества. Если деятельность Тельца связана с изобразительным искусством, писательством, сочинительством, музыкой, актерством, его ждет невероятно плодотворный период.

Креатив будет очень важен для Тельца в этом месяце, поэтому новые методы решения старых задач будут просто прекрасны, особенно для айтишников.

Личная жизнь: В начале сентября 2023-го звездная обстановка будет способствовать возникновению отношений, особенно с сослуживцами, коллегами, на работе, то есть возможны служебные романы.

Их инициатором, скорее всего, выступит не сам Телец – ему начнет оказывать знаки внимания кто-то из сотрудников или даже начальник. Если Тельцу симпатичен человек, то он должен обязательно дать ему шанс и сходить на свидание – вполне возможно, коллега по работе и станет судьбой Тельца.

Вторая половина сентября – хорошее время для заключения брака, который окажется долгим и счастливым, а также принесет материальное благополучие.

Здоровье: В начале сентября 2023-го Тельцу следует обратить внимание на сферу красоты, особенно после 5-го числа, когда Венера перестанет быть ретроградной. Любые косметологические процедуры, выполненные в это время, порадуют отличным результатом и положительно отразятся на психологическом состоянии Тельца.

Чрезмерное употребление разных вкусностей может негативно сказаться на пищеварительной системе, фигуре и коже. Потому лучше придумать другой способ, чтобы поднять настроение: слушать динамичную музыку, смотреть комедии, уделять время хобби. Да, и сладкое лучше есть в ограниченном количестве, иначе есть риск сильно прибавить в весе.

Гороскоп на сентябрь Скорпион

Для Скорпиона сентябрь 2023 года обещает быть довольно благоприятным периодом, который удивит необычностью и новизной. Не исключено, что в сентябре Скорпиону предстоит принимать участие в делах одного из близких друзей. Будет нелишним призвать на помощь свои дипломатические способности, чтобы совмещать интересы семьи и дружбы.

Благоприятные дни для Скорпиона: 3, 4, 7, 16, 17, 18, 21 сентября.

Неблагоприятные дни для Скорпиона: 5, 9, 15, 19, 26 сентября.

Карьера: Начало сентября-2023 в плане карьеры будет нестабильным временем, когда планы и желания Скорпиона могут резко расходиться с тем, чем реально придется заниматься. Если Скорпион наберется терпения, то в итоге он только выиграет.

Не стоит рвать деловые связи и конфликтовать с коллегами. Наиболее благоприятный период – это середина сентября и вторая его половина. Если Скорпион получит в это время какие-либо предложения относительно работы и деятельности, то смело можно соглашаться – процесс пойдет отлично.

Личная жизнь: Семейных Скорпионов в сентябре 2023 года очень порадуют дети, поэтому их можно записать в важную секцию, отдать на музыку или в кружок – благодаря этому ребенок потом сможет пробиться в жизни. В этом месяце Скорпион может нормализовать отношения в семье. Если же он жил отдельно от своей второй половины, то теперь может вновь съехаться с ней.

Здоровье: Последнюю декаду сентября 2023-го можно посвятить косметологическим и омолаживающим процедурам. Длительное пребывание на ногах и несбалансированное питание может вызвать у Скорпиона обострение заболеваний, связанных с сосудистой системой. В первой половине сентября не следует перегружать печень: следует ограничить количество потребляемых жиров, отдав предпочтение свежей зелени, фруктам и овощам. Вообще, Скорпиону в этом месяце можно стать вегетарианцем. Желательно посвятить этот месяц процедурам по очищению организма от шлаков.

Гороскоп на сентябрь Стрелец

Удачный период в сентябре 2023 года ждет Стрельца. В этом месяце Стрельцу следует воспользоваться благоприятным расположением звезд, чтобы вдоволь насладиться романтикой и чувственностью отношений. Его ждут новые знакомства, искренние отношения, любовь с иностранцем.

Благоприятные дни для Стрельца: 4, 8, 12, 18, 20, 26 сентября.

Неблагоприятные дни для Стрельца: 1, 3, 5, 11, 17, 24 сентября.

Деньги и карьера: В финансовом плане сентябрь 2023 года будет довольно удачным для Стрельца. В это время он может многое в жизни ставить на кон. Будут удачные проекты и сделки, к которым Стрелец давно готовился, особенно во второй половине месяца.

Личная жизнь: В первой половине сентября-2023 Стрельца ждут яркие и сильные чувства. Он будет полон сил и надежд. Он будет дарить огонь своей второй половине. Если стрела амура еще не коснулась Стрельца, то в сентябре это случится.

Пребывая в отъезде, Стрельцу важно не забывать о своих близких, которых он оставил дома, периодически сообщать о себе и не забыть купить им подарки.

Фортуна улыбается Стрельцу и подарит ему большое любовное знакомство где-то за границей.

Здоровье: Кроме проблем с нервами, у Стрельца в сентябре 2023-го также могут возникнуть проблемы с органами дыхания. Особенно неблагоприятно для него курение. Лучше заняться спортом и избавиться от вредных привычек. Также у Стрельца могут возникнуть психические расстройства из-за нервных срывов.

Гороскоп на сентябрь Козерог

Сентябрь 2023-го для Козерога будет довольно удачным месяцем. В сентябре кипучая деятельность Козерога вызовет немало сплетен, но он не станет замечать таких пустяков, потому что он в этом месяце будет очень пробивным и удачливым.

Благоприятные дни для Козерога: 5, 8, 11, 12, 17, 22, 26 сентября.

Неблагоприятные дни для Козерога: 1, 3, 9, 13, 15, 23, 30 сентября.

Деньги и карьера: Козерогу в сентябре-2023 следует быть внимательнее в плане деловых партнеров – они могут подвести. Кошелек Козерога будет весить так же, если не совершать грубых ошибок, поэтому больших поступлений и накоплений ждать не стоит.

Во второй половине месяца Козерог будет пожинать плоды, в первой – будет больше убытков. Средства, на которые Козерог рассчитывал, он получит, но вряд ли больше, чем хотелось. Неотложные затраты будут связаны в большей мере с хозяйственными делами. Также кто-то попросит в долг у Козерога, но потом может не отдать, особенно в первые две недели месяца.

Личная жизнь: В сентябре-2023 Козерогу следует прислушиваться к любимому человеку. Если хочется ярких впечатлений, важно проявлять инициативу, идите на эксперименты – это поможет освежить чувства и получить новые впечатления.

В конце сентября все семейно-бытовые вопросы у Козерога решатся со знаком "плюс", поэтому все стабилизируется, в том числе и в семейной жизни, и все разногласия уйдут.

Отношения с родственниками у Козерога в сентябре будут гармоничными и спокойными. Все в семье будут довольны принятыми Козерогом решениями.

Здоровье: Козерог в сентябре 2023 года будет полон сил, однако укрепить организм все равно будет нелишним. Лечебные программы будут особенно благоприятны для печени.

Также весьма эффективными будут процедуры для кожи. Прекрасное время для занятия фитнесом и водными видами спорта. Для сосудистой системы будет полезен коньяк, но в умеренном количестве.

Если у Козерога бывают сбои в работе печени и желудочно-кишечного тракта, следует быть внимательнее и осторожнее, иначе возможны осложнения. Козерогу следует питаться регулярно, в этом месяце диеты не для него.

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