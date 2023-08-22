Гороскоп на сентябрь 2023: Овнов завалят работой, Скорпионам - одиночество

Астрологи рассказали, что пророчат звезды в сентябре всем знакам зодиака.

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Гороскоп на сентябрь 2023 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на сентябрь 2023 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в июле 2023 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

Гороскоп на сентябрь – Овен

Творческие проекты и веселые планы, которые были приостановлены, снова начнут набирать обороты. Это здорово, однако, вполне вероятно, что вы будете заняты работой, а если не работой, то общие жизненные обязанности удерживают вас там, где вы есть.

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Вы можете испытывать разочаровывающее напряжение между работой и игрой. Разработайте стратегию, чтобы вы могли испытать и то, и другое с максимально возможным осознанным присутствием.

Гороскоп на сентябрь – Телец

Если вы злоупотребляли едой, сейчас самое время остановиться. Это может относиться к любому контексту — чрезмерное увлечение едой, может быть, вы слишком тренируетесь и рискуете получить травму, предаетесь чрезмерному пессимизму и недостатку надежды, перерасходу средств, защите своего спокойствия, которое вы сейчас изолированы, и т. д.

Найдите необходимую умеренность ваше целостное благополучие находится в центре внимания месяца. Где в вашей жизни вы можете проявлять больше баланса?

Гороскоп на сентябрь – Близнецы

Пришло время насладиться некоторыми изменениями, которые вам пришлось внести за последние пару месяцев в ваш распорядок дня. Возможно, вам пришлось переехать, или в вашей повседневной жизни произошли некоторые изменения, которые потребовали от вас адаптации.

Вы начнете пожинать то, что посеяли, и ощутите плоды своих усилий. Но также постарайтесь помнить, что речь идет скорее о процессе появления, а не о фиксации результатов. Дайте себе как можно больше благодати и сострадания.

Гороскоп на сентябрь – Рак

Последние несколько месяцев были посвящены пересмотру ваших потребностей и управлению вашими ресурсами. Возможно, речь шла о переоценке ваших отношений с деньгами, но это также могло быть и о стратегии вашей рабочей нагрузки, чтобы вы не перенапрягали себя сверх того, что ожидалось.

В целом, это тревожный сигнал, чтобы расставить приоритеты в том, что кажется здоровым с точки зрения поддержания ваших средств к существованию.

Осеннее равноденствие — отличное время для того, чтобы провести дни, сочетая преднамеренное планирование и спонтанность. Короче говоря, избавься от комплекса мученика и не работай без надобности!

Гороскоп на сентябрь – Лев

Чувствуете ли вы более глубокую связь с собой или вопрос вызывает больше чувства горя и разочарования? Дело в том, что сосредотачиваться на себе не всегда приятно.

Частью расстановки приоритетов для вашего роста является честность в отношении того, что больше не является правдой для вас.

Независимо от контекста, предстоящий месяц посвящен более глубокому самоанализу того, насколько вы на самом деле поддерживаете себя. Самоотречение может быть настолько легким, что иногда даже трудно осознать, что оно происходит.

Гороскоп на сентябрь – Дева

Большая часть вялости и/или долгожданного отдыха последнего месяца подойдет к концу, к лучшему или к худшему. На каком-то уровне приятно, наконец, начать двигаться вперед по некоторым застопорившимся проектам, или, если вы были не в духе, будет приятно чувствовать себя более энергичным.

Время простоя последних дней лета должно помочь прояснить некоторые из ваших жизненных целей и мечтаний. Продолжайте с того места, на котором остановились, медленно, но верно.

Гороскоп на сентябрь – Весы

Осеннее равноденствие обычно является приятной перезагрузкой для вас, дорогие Весы. Это отличное время, чтобы отвлечься, выделить время для размышлений и спокойно прожить свои дни с намерением и целью.

Это не должно выглядеть как недостаток активности — иногда совсем наоборот. Среди занятости верните фокус на потребности вашего тела.

Гороскоп на сентябрь – Скорпион

Весна и лето, несомненно, были для вас насыщенными, дорогой Скорпион. Даже если вам может показаться, что результаты не были сразу ясны, вполне вероятно, что за последние несколько месяцев произошли столь необходимые изменения, особенно в вашей работе и общем жизненном пути.

Хорошей новостью является то, что осеннее равноденствие обычно является сигналом к ​​замедлению и обращению внутрь себя, особенно для вас. Если можете, сократите свои обязанности и проводите больше времени в своей пещере отшельника.

Гороскоп на сентябрь – Стрелец

Пришло время запустить идеи, над которыми вы сидели последние несколько месяцев. Независимо от того, носят ли они личный характер или связаны с работой, пришло время предпринять какие-то действия, даже если условия не самые идеальные.

Скорее всего, вы узнаете больше по ходу дела, вместо того, чтобы ждать "идеального момента". Лучшее время, когда вы это делаете. Больше доверяйте себе и опирайтесь на интуицию.

Гороскоп на сентябрь – Козерог

Это довольно клише, но в этом месяце вас ждет атмосфера возвращения в школу. Если вы буквально идете в школу или, возможно, проходите курс повышения квалификации, вам будет приятно взяться за предстоящую работу, особенно если были некоторые задержки.

Возможно, вам повезло, что это время сигнализирует о начале отпуска или новых путешествий. Чем бы вы ни занимались, осеннее равноденствие означает смотреть вперед с надеждой на будущее.

Гороскоп на сентябрь – Водолей

Некоторые из тайн ваших затруднений в отношениях начнут раскрываться и становиться яснее по ходу месяца. По мере продвижения вперед проблемы в вашей жизни, требующие решения, потребуют более целенаправленного подхода.

Некоторые из них могут быть просто связаны с переосмыслением вашего мышления и точки зрения. Они могут быть невероятно полезными. Ваша связь с родными семьями будет пересмотрена и пересмотрена этой осенью.

Гороскоп на сентябрь – Рыбы

Ваша миссия на предстоящий месяц — выяснить, как сбалансировать потребность в угощениях (всех видов) и необходимую дисциплину, необходимую для долгой и здоровой жизни.

Короче говоря, это все еще удовольствие, если вы балуете себя каждый день? Для некоторых вещей вам придется много работать, и ключ в том, чтобы найти приятный баланс между удовольствием и целью. Это осеннее равноденствие — это изменение ваших повседневных привычек с максимальной добротой к себе.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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